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Новини Війна
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Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами

бронетехніка

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси"- написав він.

Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.

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Автор: 

Литва (2437) зброя (7512) допомога (8427) Україна (5950) Арвідас Анушаускас (66)


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Литовці справжні брати.
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14.11.2022 12:35 Відповісти
Оце я розумію допомога, від маленької Литви! Хай німці та французи беруть приклад.
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14.11.2022 13:34 Відповісти
Дякуємо, браття!
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14.11.2022 13:39 Відповісти
Кожна країна Заходу має свій стиль "політичної моди" допомоги Україні. Литва знайша свій - бронетранспортери М113 з мінометами...при цьому стиль має свою історію.
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14.11.2022 13:54 Відповісти
Дивізіон мобільних самохідних мінометів-це саме те, що потрібно біля Бахмута. Дякуємо литовські брати!
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14.11.2022 15:48 Відповісти
62 бронемашины для Литвы - огромная армия.
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14.11.2022 16:42 Відповісти
 
 