Литва передала Україні 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами

Литва передала Україні нову партію бронетранспортерів М113 з мінометами.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси"- написав він.

Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.

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