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Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України, - ЗМІ

g20

На зустрічах за зачиненими дверима зі складання комюніке саміту G20 Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Не буде згоди про формулювання, що засуджують війну Росії проти України", - заявив високопоставлений німецький представник G20, повторивши похмурі оцінки інших західних делегацій.

За даними видання, найімовірнішим буде комюніке G20, який включатиме широку, неконкретну заяву про те, що зараз "не час для війни". Альтернативою буде спільна заява 19 чи 18 країн.

При цьому люди, поінформовані про дискусії G20, кажуть, що формулювання, що засуджують ядерну ескалацію, швидше за все знайдуть схвалення.

Також читайте: Шкода, що Путін не приїде на G20, він би багато неприємного почув, - Шольц

На зустрічах міністрів фінансів, закордонних справ та клімату "Групи двадцяти" цього року не вдалося виробити спільного комюніке.

Президент РФ Путін не буде особисто присутній на саміті G20, направивши свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Таким чином російські офіційні особи залишаються учасниками офіційних переговорів G20.

Лавров є найвищою російською офіційною особою, яка присутня на саміті G-20, що починається у вівторок. Через його присутність світові лідери відмовилися від спільного фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі.

Читайте: ВР закличе партнерів виключити Росію із G20, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: 

G20 (323) агресія (1195) Китай (4678)


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Топ коментарі
+66
Кумиры Арахамии в своем стиле?....
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14.11.2022 13:11
+64
бо готуються до анексії Тайваню
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14.11.2022 13:12
+54
Китаезы вонючие. Понятное дело что китаезы все ето на за бесплатно делают а ***** за ето китаезам потихоньку Сибирь нарезает.
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14.11.2022 13:12
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Кумиры Арахамии в своем стиле?....
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14.11.2022 13:11 Відповісти
Хламидия тупой ватник.
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14.11.2022 13:43 Відповісти
Гораздо хуже - прорашистская мразь МАРОДЁР🦠🐒🤬" CNN хуже скабеевой "
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14.11.2022 14:03 Відповісти
Ворог.
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14.11.2022 16:13 Відповісти
Китаезы вонючие. Понятное дело что китаезы все ето на за бесплатно делают а ***** за ето китаезам потихоньку Сибирь нарезает.
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14.11.2022 13:12 Відповісти
бо готуються до анексії Тайваню
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14.11.2022 13:12 Відповісти
А що, хоча б одна людина на цій планеті думала, що буде по-іншому?

Дзиньпінь однією рукою тисне руку Байдена, а іншою нарощує виробництво моторів для мопедів. Не здивуюся, якщо й гарматні стволи раші постачає.
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14.11.2022 13:14 Відповісти
Мотори для мопедів австрійські, якщо шо!
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14.11.2022 16:07 Відповісти
OH RLY?

А може це все-таки неавторизований (read: піратський) клон німецького https://uk.wikipedia.org/wiki/Limbach_L550E Limbach L550E ?

(Я пишу про Shahed-136, єслі шо)
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14.11.2022 16:12 Відповісти
Ні, це так думали спочатку, потім встановили, що це двигуни канадської кампанії, які вироблені на їх заводі у Австрії. Корпус з скловолокна з США, електроніка ізраїльська, а не китайська. Це добре стало видно коли посадили не камікадзе, а ударний дрон, там були чіпи виробництва США, а не КНР.
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14.11.2022 17:43 Відповісти
п...раси вузькоокі
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14.11.2022 13:15 Відповісти
саме час бойкотувати все китайске..
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14.11.2022 13:15 Відповісти
Теперь оглянись!!! вокруг тебя всё китайское!!!
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14.11.2022 13:32 Відповісти
а вот і ні!!! не все! багато що куплене раніше а від сьогодні китайске гівно-ауфвідерзейн
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14.11.2022 13:35 Відповісти
А я вже давно китайського гамна не купую, на запчастинах до авто переконався,краще переплатити за Японію,чим дешеве фуфло китайське. Україна теж багато чого виробляє, а якщо китай ***** послати, то реально Українські товари перекриють пробіл любий. І це не пусті слова, я можу вам підсказати де в Україні виготовляють якісне електрообладнання автомобілів і електрону техніку.
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14.11.2022 14:47 Відповісти
a fabryku zi smerdyuchoyu truboyu tobi na kuhni postavymo, shob tvoya vytyazhka filtruvala toxiny 😒
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20.11.2022 04:06 Відповісти
Чтоб отказаться от китайской продукции (как бы бренд не назывался, и где штаб-квартира бренда не находилась), и пользоваться только истинно европейскими, американскими, тайваньскими или корейскими (на 100%) продуктами - нужно иметь огромные деньги.

А если есть много денег - лучше помочь волонтерам и ВСУ,
а не отказываться от Китая. Вот такой вот парадокс.

Львиная доля товаров в украинских магазинах - произведена в китае.

Покупаете американские кроссовки Адидас с Найком - смотрите бирку - Китай.
Американский смартфон Apple - изготовитель Китай.
Все компьютеры вокруг вас - Китай на 90%. Заходите в Эпицентр, процентов 80 товаров, от электропроводки до сантехники со стройматериалами - Китай.

Говорите по телефону, пользуетесь интернетом - знайте, большая часть сетевого коммуникационного оборудования сделана в Китае. Платите своему провайдеру - значит, опосредовано платите в бюджет Китая.

Украинские производители электроинструментов - Dnipro-M, RZTK и т.п.
Бренды - украинские, производственные мощности - Китай.
Украинский производитель и сборщик компьютерной техники VINGA (сеть магазинов BRAIN) - бренд украинский, изготовитель - в Китае.

Сырье (пластик, металл и т.п.) у многих украинских производителей - из Китай.

Причина всего этого - дешевая рабочая сила и ресурсная база (ископаемые) в Китае.
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14.11.2022 14:04 Відповісти
Китай імпортує корисні копалини зі всього світу. Єдиний ресурс який має Китай це рідкоземельні метали завдяки яким китайці і змогли добитися того що виробництва електроніки розмістили в них наприклад .
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14.11.2022 14:24 Відповісти
Dnipro-M- причиндали для невиправних ЛОШар...
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14.11.2022 15:43 Відповісти
Не суть важно. RZTK, судя по отзывам, может еще и дом спалить. Электроинструмент многих брендов делается под заказ на одном китайском заводе под разными логотипами.

Хотя и хорошие штуки у перечисленных мной фирм есть. Стойки для мониторов RZTK (скопированные у британской iTech) дешевле, но не хуже оригинала. Степлер Dnipro может скобой пробить штукатурку, которую просверлить трудно. Блоки питания Vinga по качеству компонентов конкурируют с американцами (которые тоже на самом деле китайцы).

Но я к тому, что продукция очень многих украинских брендов изготавливается на китайских заводах. А в Украине - только офис продаж, сервис, реклама. И это нормально. По такой схеме весь рынок в мире работает. Офис - где престижно, производство - где подешевле.

Никак не выйдет китайцев забойкотировать, если их продукцию продают украинские бренды.
Мы ведь хотим поддерживать украинский бизнес.

А одежда? В какой-нибудь розетке/касте смотришь украинские бренды: 60% - китай (разного качества/цены), 20% - качественный украинский пошив, красивый дизайн, но итальянские цены. Популярные товары - те что дешевле (китай).
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14.11.2022 16:49 Відповісти
Таки ваша правда. В сусідів кілька місяців тому, кімната вигоріла через приставку Т2. Якби не пожежна частина через дорогу то згоріла б уся хата..
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15.11.2022 08:34 Відповісти
ДніпроМ все китайське, крім назви))
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14.11.2022 20:12 Відповісти
Арахамія - флюгер. Повертає туди, звідки віє великим, безконтрольним баблом. До Китаю там або до Абрамовича...
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14.11.2022 13:16 Відповісти
Арахамия- обычная наглая зеленножопая сочинская АБИЗЯНА!
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14.11.2022 13:27 Відповісти
Воно сочi тiльки на свiтлинах й бачило ..Цей волохатий мингрел з зачуханого аула вилiз...
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14.11.2022 15:49 Відповісти
Почему всегда появляются какие-то пид@ры?
Не одни так другие вылезают
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14.11.2022 13:16 Відповісти
А чому б не поїздити верхи на гуманізмі?
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14.11.2022 13:18 Відповісти
Так підпишіть те комюніке без китайоз. Ділов то...
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14.11.2022 13:17 Відповісти
зелені покидьки знову будуть лизати дупу китаю
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14.11.2022 13:19 Відповісти
Це і не дивно, кацапія давно стала китайською губернією.
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14.11.2022 13:19 Відповісти
Світова війна - це війна світоглядів.
Давно вже зрозуміло, хто на якому боці. Останні події лише вносять ясність.
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14.11.2022 13:19 Відповісти
Якби світ порозумнішав і відмовився від всього китайського , смердючого барахла ,то ми б побачили ,чи довго будуть ви...обуватись смердючки !!!
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14.11.2022 13:19 Відповісти
Ось шо потрібно робити:
Перетягувати Індію, Бангладеш, В'єтнам, Індонезія на бік США шляхом експорту до них зброї, спільними гарантіями безпеки від США, Японії та Південної Кореї, розмістити в цих странах виробництво всього, що робив Китай.
Коли це буде досягнуто накласти на імпорт до США і ЄС виробів з Китаю ввізне мито в розмірі 200% від контрактної вартості.
Після цього Китай залишиться без притока валюти в країну. І залишиться 2 варіанти:
1) Китай піде війною проти країн 3-го світу - які ставлять геополітичні інтереси для G-8. Цей варіант майже виключений (тобто через тиждень Китай капітулює)
2) Китай підпише всьо, що треба розвиненому миру (звісно підписувати буде не сінь-дзинь-пінь, скоріш його відправлять на гілку, а ті, кого поставлять до руля Джек Ма та інши міліардери Піднебесної)
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14.11.2022 14:20 Відповісти
Кітайца нє хотєть 😀
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14.11.2022 13:20 Відповісти
что еще раз доказывает - отношения Украины с китаем, этой вонючей недостраной-вором должны быть разорваны... пусть подохнут...
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14.11.2022 13:20 Відповісти
Подібне прагне до подібного,

тут нічого не вдієш, така природа.
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14.11.2022 13:22 Відповісти
таким чином всі наголошування Китаю на тому що вони підтримують нашу суверенність, виражають нам співчуття, зроблять все заради встановлення миру і так далі, можна одразу без розгляду посилати за русскім кораблем.
А будете енергетичну незалежність робити за допомогою "зеленої" енергетики, не забувайте, більша частина обладнання для цієї енергетики виробляється в Китаї, а самі більші експортери кремнію для вироблення сонячних панелей - Китай і рф.
Ясна справа Маск підтримує всіма фібрами перехід на сонячну енергію і не скупиться на тез про її виключну "екологічність".
Ну да, якщо упустити такий дроб"язок як процес виробництва і процес утилізації(який ще до кінця не продуман), і той факт що кремній теж не на деревах росте, ну так - екологічнєнько. Вже не кажу за те, що як буде тих паналей міліарди, Земля не буде отримувати достатньо енергії від Сонця, енергія сонячна не тільки ж нам потрібна, вона потрібна нашій Планеті. Але хто це буде слухати, нє?
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14.11.2022 13:23 Відповісти
Резонно.

Але може тоді Сахара остигне трохи? Якщо її вкрити мільярдом сонячних панелей.

А там де остигне, там почне у піску проростати щось зелене.
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14.11.2022 13:52 Відповісти
Желтопузую макаку ловят на апельсин в тыкве
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14.11.2022 13:25 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет...
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14.11.2022 13:32 Відповісти
Ублюдки желтомордые. На кой чёрт вообще эти бессмысленные сходняки? Кто там правила выписывал? Один ложит болт на всех. Бред.
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14.11.2022 13:34 Відповісти
Китай их мать
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14.11.2022 13:37 Відповісти
тобто зе арахамський Китай ЗА продовження війни Московії проти України..
Українці зла не пам'ятають - доводиться усе записувати
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14.11.2022 13:37 Відповісти
"Я не злопамятный, но память у меня хорошая" (Р.Рейган
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14.11.2022 16:22 Відповісти
На действия Китая необходимо признать независимость Тайваня
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14.11.2022 13:39 Відповісти
РБК - то кацапская пропаганда.
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14.11.2022 13:40 Відповісти
А зраночку всі прозеленські тг-канали дрочили на фотку із зустрічю Байдена та Сі, типу - о, зараз ці двоє зупинять *****. І тут такий облом. А що ж робити, аби зелене дрочилово на Китай не висміяли кляті порохоботи? Що-що. Відправити клована в Херсон. "Бубачька - герой!" - волає вся зелена ботва а хто згадає про зелені сподівання на Китай - працює на русню.
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14.11.2022 13:40 Відповісти
Китайцы спалились ещё в 2014 году...когда ДурьДума совета Пидирации и Валя Полстакана Матвиенко объявили войну Украине 1 марта... голосование прошло единогласно,,,против был только один депутат Илья Пономарев кажись...,потом были СовБез ООН 4 марта где дохляк Чуркин махал письмом Виктора Индюковича...ну и т.д.,и т.п..
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14.11.2022 13:40 Відповісти
Китай іде на х*й разом з х*йлостаном
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14.11.2022 13:42 Відповісти
Ось чому потрібно, щоб РФ признали країною терористом, щоб США та ЄС були зобов'язані запроваджувати санкції проти третіх країн, Китаю, Індії, Туреччини тощо..., які купляють російські нафту та газ, провадять іншу торгівлю з РФ, в такий спосіб продовжують фінансувати убивство українців...
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14.11.2022 13:44 Відповісти
А це не несподіванка.
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14.11.2022 13:45 Відповісти
Говорят. в Украине есть штук 20 китайских компаний. К-20. Можно сделать из них К-0.
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14.11.2022 13:49 Відповісти
1китаю не вигідна зміна керівництва рф,
бо токої ******** влади ще не було,
китай в раші робе що хоче
2китай збирається зробити з тайваньом те що робить ***** в україні
3 єнергоносії з рф в китай течуть річкою і майже даром
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14.11.2022 13:54 Відповісти
Шо там, як закупилися на 11.11 у комуняк?
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14.11.2022 13:55 Відповісти
всі, хто хоче підписати таку декларацію - перелітають в Австралію і підписують без відказників.
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14.11.2022 13:56 Відповісти
Продовження історії про недомовились теж показове - На зустрічах міністрів фінансів, закордонних справ та клімату "Групи двадцяти" цього року не вдалося виробити спільного комюніке. Просте питання - навіщо була ця зустріч взагалі?
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14.11.2022 14:04 Відповісти
Уже с чипами Байден загнал китайцев в каменный век, толи еще будет
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14.11.2022 14:18 Відповісти
Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на Балі в рамках саміту G20.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-14/biden-looks-to-set-guardrails-on-us-china-ties-in-xi-meeting Bloomberg .

Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки.

"Радий вас бачити", - сказав Байден Сі, згодом вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.

"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці", - сказав президент США на початку зустрічі.

Китайський лідер заявив, що країни "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".

"Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота", - додав Сі Цзіньпін. Джерело:
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14.11.2022 14:26 Відповісти
агрохімія в курсі? Він же великий дружбан китайців?
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14.11.2022 14:27 Відповісти
Вже не існує самостійної Бєларусі, вже не існує самостійної Росії. Росія це така собі кормова база Китаю. Китай хазяйнує на більший території Росії як у себе дома. Китай практично задарма вивозить с Росії ліс, алмази, золото, качає воду з Байкалу, качає тафту, газ. Китай відноситься до Сибірі як до своєї території. Китай влаштовує нинішній політичний устрій Росії, такій саме як у Китаю. Тут демократією не пахне. До України, до безпеки цивілізованого світу Китаю начхати. Тому не дивно, що Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України. Цивілізованому світу для своєї безпеки необхідно робити своє, підтримувати Україну, зміцнювати східний фланг НАТО.
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14.11.2022 14:34 Відповісти
всё правильно....только демократией всё меньше пахнет и в УКраине
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14.11.2022 15:03 Відповісти
Ну що ж Китай це ворог ,як і інші тоталітарні диктатури : іран ,кндр ,білорусь ,сірія треба називати своїми іменами.
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14.11.2022 14:37 Відповісти
…Китай це ворог, як і інші тоталітарні диктатури.. Тому потрібно це ясно уявляти, тому потрібно закривати для Китаю ринки Європи, США, вводи всякі обмеження, санкції
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14.11.2022 14:50 Відповісти
узкоглазые играют с огнем. отриздим рашу и возьмемся всем миром за этих абизян
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14.11.2022 14:46 Відповісти
З тими буде світові, як нам з москалями. Добре, що хоч від цих г..в ми далеко! Хоча, є тут маленькі китайські органи і ****** в Центральній Європі.
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14.11.2022 14:49 Відповісти
Далеко то далеко але телефонів китайзьких дофіга плюс різна електроніка та одяг і взуття. Так що х.з що з цим робити.
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14.11.2022 15:02 Відповісти
китай підараси, це вже всі знають, думаю китай обісреться в наступні 20 років і скататься в діру в якій вони були на початку минулого століття
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14.11.2022 14:51 Відповісти
ответочка за недавние голосования в ООН
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14.11.2022 15:02 Відповісти
Що значить китай заблокував?Що це за нахрін "колективна" творчість?Кожна країна має свою думку і позицію,і має право її висловити публічно.Китай не згоден? Ок,висловлюйся і не корч із себе пупа землі.Один плєшивий вже корчив,зараз як раз підшукують смереку на якій підвісять за яйця бабушкі "вялікого" "завоєватєля"!
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14.11.2022 15:10 Відповісти
Що ООН , що G20 безхребетні зборище по іншому і не скажеш, в яких одна країна вбивця може все заблокувати на свою користь любе рішення, яке їй не по душі і при цьому всі інші учасники йдуть лісом. Якщо з таким явищем нічого не зроблять то у подальшому про міжнародне право можна буде забути, а буде що хочу то і ворочу.
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14.11.2022 15:13 Відповісти
После встречи с Байденом заблокировал?
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14.11.2022 15:24 Відповісти
Китайські інвестиції завжди приходять в чужу країну зі своїм керівництвом, менеджментом і навіть робітниками....Тому китайскі інвестиції - самі безпантові...Вони не створюють додаткових робочих місць для місцевих, часто працюють в обхід місцевого, податкового законодавства, по корупційних схемам...

Це комуніке не зупинить війну в Україні, але це КИТАЙСЬКЕ ПРОТИ, дає право Україні в майбутньому відмовляти китайським інвестиціям поширюватися у нас в країні....
І навпаки...дозволяє китайцям вислужитися перед росіянами і посилити свій вплив та просування на Сибір і ДВ...
Коротше кажучи...китайцям Росія цікавіша за Україну....і це дуже добре....
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14.11.2022 15:26 Відповісти
Китай воюет против США руками рф. Что ещё не ясно.
А вообще китайцы не такая правдивая и честная нация.
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14.11.2022 15:41 Відповісти
ніколи вони чесними не були
Це не японці і не корейці
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14.11.2022 15:48 Відповісти
Ага , тільки в цій війні - жоден американець від рук ереф не постраждав . .
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14.11.2022 15:48 Відповісти
Напевно треба голосувати більшістю.
Один утримався і всі в дурнях - надає злочинцям забагато переваг.
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14.11.2022 15:46 Відповісти
Так лизати хутінський зад , як ми , ніхто не вміє .. !!
.. .
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14.11.2022 15:52 Відповісти
Максимальне ослабление России через ее войну в Украине выгодно, как США так и Китаю...

Поэтому китайцы даже честнее за американцев....Они открыто выступают за продолжение войны, а значит за постепенное угасание Рахи, ее экономики.......
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14.11.2022 15:55 Відповісти
Фанати арахамійської бібізяни тут є?
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14.11.2022 16:01 Відповісти
Заблокувати Сі в сортирі і голосувати без нього.
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14.11.2022 16:02 Відповісти
Туди його,мать)
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14.11.2022 20:30 Відповісти
Друзья свинособак сами являются свинособаками.
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14.11.2022 16:08 Відповісти
Китай большая рашка.
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14.11.2022 16:12 Відповісти
Жовтоморді мразоти
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14.11.2022 16:23 Відповісти
Китай = росія =лайно!
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14.11.2022 16:28 Відповісти
Лилипутин - *****, китай - *****.
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14.11.2022 23:16 Відповісти
 
 