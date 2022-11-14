Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України, - ЗМІ
На зустрічах за зачиненими дверима зі складання комюніке саміту G20 Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Не буде згоди про формулювання, що засуджують війну Росії проти України", - заявив високопоставлений німецький представник G20, повторивши похмурі оцінки інших західних делегацій.
За даними видання, найімовірнішим буде комюніке G20, який включатиме широку, неконкретну заяву про те, що зараз "не час для війни". Альтернативою буде спільна заява 19 чи 18 країн.
При цьому люди, поінформовані про дискусії G20, кажуть, що формулювання, що засуджують ядерну ескалацію, швидше за все знайдуть схвалення.
На зустрічах міністрів фінансів, закордонних справ та клімату "Групи двадцяти" цього року не вдалося виробити спільного комюніке.
Президент РФ Путін не буде особисто присутній на саміті G20, направивши свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Таким чином російські офіційні особи залишаються учасниками офіційних переговорів G20.
Лавров є найвищою російською офіційною особою, яка присутня на саміті G-20, що починається у вівторок. Через його присутність світові лідери відмовилися від спільного фото під час зустрічі на саміті G20 на Балі.
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Дзиньпінь однією рукою тисне руку Байдена, а іншою нарощує виробництво моторів для мопедів. Не здивуюся, якщо й гарматні стволи раші постачає.
А може це все-таки неавторизований (read: піратський) клон німецького https://uk.wikipedia.org/wiki/Limbach_L550E Limbach L550E ?
(Я пишу про Shahed-136, єслі шо)
А если есть много денег - лучше помочь волонтерам и ВСУ,
а не отказываться от Китая. Вот такой вот парадокс.
Львиная доля товаров в украинских магазинах - произведена в китае.
Покупаете американские кроссовки Адидас с Найком - смотрите бирку - Китай.
Американский смартфон Apple - изготовитель Китай.
Все компьютеры вокруг вас - Китай на 90%. Заходите в Эпицентр, процентов 80 товаров, от электропроводки до сантехники со стройматериалами - Китай.
Говорите по телефону, пользуетесь интернетом - знайте, большая часть сетевого коммуникационного оборудования сделана в Китае. Платите своему провайдеру - значит, опосредовано платите в бюджет Китая.
Украинские производители электроинструментов - Dnipro-M, RZTK и т.п.
Бренды - украинские, производственные мощности - Китай.
Украинский производитель и сборщик компьютерной техники VINGA (сеть магазинов BRAIN) - бренд украинский, изготовитель - в Китае.
Сырье (пластик, металл и т.п.) у многих украинских производителей - из Китай.
Причина всего этого - дешевая рабочая сила и ресурсная база (ископаемые) в Китае.
Хотя и хорошие штуки у перечисленных мной фирм есть. Стойки для мониторов RZTK (скопированные у британской iTech) дешевле, но не хуже оригинала. Степлер Dnipro может скобой пробить штукатурку, которую просверлить трудно. Блоки питания Vinga по качеству компонентов конкурируют с американцами (которые тоже на самом деле китайцы).
Но я к тому, что продукция очень многих украинских брендов изготавливается на китайских заводах. А в Украине - только офис продаж, сервис, реклама. И это нормально. По такой схеме весь рынок в мире работает. Офис - где престижно, производство - где подешевле.
Никак не выйдет китайцев забойкотировать, если их продукцию продают украинские бренды.
Мы ведь хотим поддерживать украинский бизнес.
А одежда? В какой-нибудь розетке/касте смотришь украинские бренды: 60% - китай (разного качества/цены), 20% - качественный украинский пошив, красивый дизайн, но итальянские цены. Популярные товары - те что дешевле (китай).
Не одни так другие вылезают
Давно вже зрозуміло, хто на якому боці. Останні події лише вносять ясність.
Перетягувати Індію, Бангладеш, В'єтнам, Індонезія на бік США шляхом експорту до них зброї, спільними гарантіями безпеки від США, Японії та Південної Кореї, розмістити в цих странах виробництво всього, що робив Китай.
Коли це буде досягнуто накласти на імпорт до США і ЄС виробів з Китаю ввізне мито в розмірі 200% від контрактної вартості.
Після цього Китай залишиться без притока валюти в країну. І залишиться 2 варіанти:
1) Китай піде війною проти країн 3-го світу - які ставлять геополітичні інтереси для G-8. Цей варіант майже виключений (тобто через тиждень Китай капітулює)
2) Китай підпише всьо, що треба розвиненому миру (звісно підписувати буде не сінь-дзинь-пінь, скоріш його відправлять на гілку, а ті, кого поставлять до руля Джек Ма та інши міліардери Піднебесної)
тут нічого не вдієш, така природа.
А будете енергетичну незалежність робити за допомогою "зеленої" енергетики, не забувайте, більша частина обладнання для цієї енергетики виробляється в Китаї, а самі більші експортери кремнію для вироблення сонячних панелей - Китай і рф.
Ясна справа Маск підтримує всіма фібрами перехід на сонячну енергію і не скупиться на тез про її виключну "екологічність".
Ну да, якщо упустити такий дроб"язок як процес виробництва і процес утилізації(який ще до кінця не продуман), і той факт що кремній теж не на деревах росте, ну так - екологічнєнько. Вже не кажу за те, що як буде тих паналей міліарди, Земля не буде отримувати достатньо енергії від Сонця, енергія сонячна не тільки ж нам потрібна, вона потрібна нашій Планеті. Але хто це буде слухати, нє?
Але може тоді Сахара остигне трохи? Якщо її вкрити мільярдом сонячних панелей.
А там де остигне, там почне у піску проростати щось зелене.
Українці зла не пам'ятають - доводиться усе записувати
бо токої ******** влади ще не було,
китай в раші робе що хоче
2китай збирається зробити з тайваньом те що робить ***** в україні
3 єнергоносії з рф в китай течуть річкою і майже даром
Про це повідомляє із посиланням на https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-14/biden-looks-to-set-guardrails-on-us-china-ties-in-xi-meeting Bloomberg .
Байден і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки.
"Радий вас бачити", - сказав Байден Сі, згодом вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю. Обидві сторони сиділи за довгими столами для переговорів.
"На мій погляд, ми розділяємо відповідальність - показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці", - сказав президент США на початку зустрічі.
Китайський лідер заявив, що країни "мають знайти правильний напрямок" і "підняти відносини".
"Наразі китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже дбаємо про них, тому що це фундаментальний інтерес наших двох країн і народів, і це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота", - додав Сі Цзіньпін. Джерело:
Це комуніке не зупинить війну в Україні, але це КИТАЙСЬКЕ ПРОТИ, дає право Україні в майбутньому відмовляти китайським інвестиціям поширюватися у нас в країні....
І навпаки...дозволяє китайцям вислужитися перед росіянами і посилити свій вплив та просування на Сибір і ДВ...
Коротше кажучи...китайцям Росія цікавіша за Україну....і це дуже добре....
А вообще китайцы не такая правдивая и честная нация.
Це не японці і не корейці
Один утримався і всі в дурнях - надає злочинцям забагато переваг.
.. .
Поэтому китайцы даже честнее за американцев....Они открыто выступают за продолжение войны, а значит за постепенное угасание Рахи, ее экономики.......