У Забайкальському краї РФ військових зобов’язали звітувати про наявність родичів з України, - росЗМІ
Військовослужбовців у Росії зобов’язали розповісти про наявність у них родичів з України та вказати їхні персональні дані.
Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Військовослужбовець в/ч 63559 розповів, що днями у військові частини роздали бланки рапортів, де потрібно вказати персональні дані рідних з України, якщо такі є.
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+10 Олег Кущ #518923
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