У Забайкальському краї РФ військових зобов’язали звітувати про наявність родичів з України, - росЗМІ

Військовослужбовців у Росії зобов’язали розповісти про наявність у них родичів з України та вказати їхні персональні дані.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовець в/ч 63559 розповів, що днями у військові частини роздали бланки рапортів, де потрібно вказати персональні дані рідних з України, якщо такі є.

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