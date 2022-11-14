УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11674 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 278 16

У Забайкальському краї РФ військових зобов’язали звітувати про наявність родичів з України, - росЗМІ

рф

Військовослужбовців у Росії зобов’язали розповісти про наявність у них родичів з України та вказати їхні персональні дані.

Про це пише незалежне російське видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовець в/ч 63559 розповів, що днями у військові частини роздали бланки рапортів, де потрібно вказати персональні дані рідних з України, якщо такі є.

Також читайте: Росія не сприймає попередніх умов щодо України, зокрема вимоги вивести війська, - МЗС РФ

Автор: 

армія рф (17729) росія (65856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Накуя нам этот гемор. Я с одним таким переписывался. Вроде украинец, а как дело дошло до политики - зомби
показати весь коментар
14.11.2022 13:47
+8
показати весь коментар
14.11.2022 13:44
+5
весь так званий "Зелений Клин" нехай в Українськi кольори фарбують - вже пора...
показати весь коментар
14.11.2022 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЧСВН як при сраліні)
показати весь коментар
14.11.2022 13:26 Відповісти
весь так званий "Зелений Клин" нехай в Українськi кольори фарбують - вже пора...
показати весь коментар
14.11.2022 13:27 Відповісти
той клин нам нах не потрібен. тут краще варто продумати над питанням повернення в Україну після війни усіх етнічних українців і відновити їм українське громадянство. Звісно, якщо вони самі цього забажають. І звісно, при проходженні процедури фільтрації.
показати весь коментар
14.11.2022 13:40 Відповісти
Накуя нам этот гемор. Я с одним таким переписывался. Вроде украинец, а как дело дошло до политики - зомби
показати весь коментар
14.11.2022 13:47 Відповісти
Який це гемор? я ж не говорю примусово їх сюди повертати. А виключно по їхньому бажанню. До того ж провести певну фільтрацію. Цивілізовану. Якщо людина відчуває себе українцем, має українські етнічні коріння і якщо бажає повернутись з єпенєй на Батьківщину, то варто таким людям піти на зустріч. Бо це наші люди, які були вивезені з України проти їхньої волі. Хто буде відбудовувати Україну після війни? Як тільки відкриють кордони, то мабуть третина, а може навіть і більше українців може захотіти чухнути з України. До того ж я думаю, що немало етнічних цапів, щирих любителів рюске мір, захочуть повернутись в свої ісконні єпеня, звідки сюди поназавозили їхніх предків. Та й роззомбування після війни там досить швидко пройде, тому що холодильник точно переможе телевізор. А в тих, в кого воно не пройде, а переросте в ще більшу ненависть до України, то нам на них абсолютно пох. Звісно після виплати нам усіх належних репарацій.
показати весь коментар
14.11.2022 16:57 Відповісти
там точно не московiя i царський триколор треба на смiтник. а нам треба у себе лад наводити, це правда.
показати весь коментар
14.11.2022 13:52 Відповісти
пиши- дід Панс ,1 дшк чекає на кордоні, тітка Марія -вила нагострені чекає на кордоні і т д
показати весь коментар
14.11.2022 13:28 Відповісти
Так там проживають всі насильні переселіні з України, "куркулі" і "вороги народу". Можливо додумаються і створять свою ЗНР?
показати весь коментар
14.11.2022 13:31 Відповісти
Мабуть родичі В України, а не З.
показати весь коментар
14.11.2022 13:37 Відповісти
Если у вас есть родственники на рашке то регулярно шлите им сообщения с благодарностью о полученной информации
показати весь коментар
14.11.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 13:44 Відповісти
Пуще прежнего зассал!
показати весь коментар
14.11.2022 15:11 Відповісти
Копії рапортів передати в СБУ, плииз!
показати весь коментар
14.11.2022 15:21 Відповісти
Тоді вже хай довідаються хто і коли заснував москву, звідки і як туди перекочувала руська мова, культура, православна церква, письменність, сама назва Русь. На яких цивілізаційних основах базується і звідки походить дутий "русскій мір" -основна ідеологія московії, котра не має до Русі жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. А то так скромно - "родичі в Україні"...
показати весь коментар
14.11.2022 17:18 Відповісти
Хахааа ! У головного над бурятським регіоном ( Заб краєм ) Циденова О. Самбуєвича жінка українка по матері ( кончена ватоцефалка ) , бувший мер улан-уде Голков з Харкова ( хитрий жид ). До речі , головним в Маріуполі назначили екс мера Іркутська Дмитрия Бердникова , маю надію , що те падло наші змочать , не вспіє втекти .
показати весь коментар
14.11.2022 18:30 Відповісти
В советское время во всех анкетах были пункты "Есть ли родственники за границей" и "Нахождение вас или ваших родственников на оккупированных территориях во время Великой Отечественной Войны".

Эти идиоты даже не умеют придумать ничего нового - работают по старым лекалам.
показати весь коментар
15.11.2022 01:39 Відповісти
 
 