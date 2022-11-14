Глава МЗС Швеції Більстрем: Питання щодо миру має вирішувати Україна, ми не повинні диктувати умови
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем наголосив, що лише Україна має визначати прийнятні для себе умови миру.
Як повідомляє SVT, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Міністр коментував ремарку про те, що у Європі є країни, звідки лунають тези про те, що Україна врешті має піти на переговори і погодитися на якісь компроміси з Росією.
"Я планую наголошувати, що ми маємо працювати над цим (допомогою. - Ред.) у довгостроковій перспективі. Питання щодо миру завжди має вирішувати Україна, ми не маємо диктувати умови", - наголосив він.
Він зазначив, що під час майбутнього президентства Швеції у Раді ЄС важливо продемонструвати, що Євросоюз продовжує об’єднано підтримувати Україну.
На запитання про те, чи мав би ЄС надавати Україні більшу фінансову підтримку, він сказав, що важливо забезпечити підтримку у довгостроковій перспективі та зробити її передбачуваною, щоб Україна мала кошти на функціонування державних установ, заробітні плати та пенсії.
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