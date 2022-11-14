Всі лінії, що подавали світло на Херсонщину, зруйновані. Відновлення живлення - першочергове завдання, - ОП
Відновлення електропостачання Херсону та деокупованих територій області є пріоритетним завданням для влади.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон! Працюємо! Першочергове завдання - відновити електропостачання в міста та села Херсонщини. Зараз всі лінії, які подавали світло в область, зруйновані. 24/7 місцева влада працює спільно з Укренерго, щоб максимально швидко відновити мережі", - зазначив він.
"Спочатку відпрацьовують вибухотехніки, одразу за ними ідуть енергетики", - додає Тимошенко.
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Вони же САМИ ще вчора відзвітували, що "відновили мовлення телеМАРОФОНУ"!