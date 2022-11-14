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Всі лінії, що подавали світло на Херсонщину, зруйновані. Відновлення живлення - першочергове завдання, - ОП

херсон

Відновлення електропостачання Херсону та деокупованих територій області є пріоритетним завданням для влади.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Херсон! Працюємо! Першочергове завдання - відновити електропостачання в міста та села Херсонщини. Зараз всі лінії, які подавали світло в область, зруйновані. 24/7 місцева влада працює спільно з Укренерго, щоб максимально швидко відновити мережі", - зазначив він.

"Спочатку відпрацьовують вибухотехніки, одразу за ними ідуть енергетики", - додає Тимошенко.

Також читайте: Інтернет в усьому деокупованому Херсоні обіцяють відновити 14-15 листопада

Автор: 

Херсон (3418) електроенергія (6245) Тимошенко Кирило (558) Херсонська область (5847)


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Віддай позашляховик, казьол.
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14.11.2022 13:55 Відповісти
так, тяжко..., я навіть й на 10 відсотків не уявляю, що там коїться в сенсі зруйнованих об'єктів..., а ця гидотна русня ще буде й обстрілювати все, що вдасться відновити...
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14.11.2022 14:02 Відповісти
КірУші вже замало "великого крадівництва", за енергетику взявся.
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14.11.2022 14:08 Відповісти
БРЕШУТЬ!
Вони же САМИ ще вчора відзвітували, що "відновили мовлення телеМАРОФОНУ"!
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14.11.2022 14:09 Відповісти
важливо читати деталі, а не весь час показувати пальцем лише тому, що тобі не подобається президент чи щось інше, інакше ти втрачаєш довіру. Вчора пояснили, що сигнал надсилався з Миколаєва за допомогою нових потужних антен, наданих поляками.
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14.11.2022 15:07 Відповісти
Ні фуясобі... в ОПі електрики працюють?
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14.11.2022 14:36 Відповісти
 
 