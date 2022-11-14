УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11674 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 393 53

Зеленський про плани щодо подальшого просування ЗСУ: Не Москва. Нас не цікавлять території іншої країни

зеленський

Україна не планує жодних обстрілів території іншої країни. Її цікавлять лише звільнення власних земель.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Херсоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: "Не Москва… Нас не цікавлять території іншої країни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав у визволений Херсон, - Reuters. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) росія (65856) Херсон (3418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Зберігайте сили для відновлення своєї країни, а за москву не турбуйтеся.
Як воно не раз вже і було в історії, вони самі все зро-*****
показати весь коментар
14.11.2022 14:04
+8
Окрім розмов він нічому не вчився.
показати весь коментар
14.11.2022 14:05
+7
Нам бы свое взяти.
Хоча москву ********** було гарно
показати весь коментар
14.11.2022 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока не цікавлять )
показати весь коментар
14.11.2022 14:00 Відповісти
Не интересуют конечно, ну разве что Кубань А в мацкву можно просто зайти, расхерачить, чтоб потом угрозы не было и уйти А лаптестан пусть потом размаливается на маленькие, богом забытые провинции.
показати весь коментар
14.11.2022 14:15 Відповісти
отказаться от вздорных претензий на все «этнические
земли», где нет ни полезных ресурсов, ни украинского на-
селения.
показати весь коментар
14.11.2022 19:02 Відповісти
что нашему на-
роду нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
показати весь коментар
14.11.2022 19:03 Відповісти
Надеюсь это « политес».
Так надо Говорить ...на сейчас...

Не думаю, что надо ограничивать свои способы защиты.

Если на тебя напал бандит и бьет тебя кулаками, ты не можешь только уклоняться...
Надо бить в ответ.
показати весь коментар
14.11.2022 15:09 Відповісти
Разговоры - то такое, главное - действия))
показати весь коментар
14.11.2022 14:00 Відповісти
Окрім розмов він нічому не вчився.
показати весь коментар
14.11.2022 14:05 Відповісти
розмовляє теж...так собі..гундосить тупі тексти з відеосуфлера..
показати весь коментар
14.11.2022 14:11 Відповісти
нікчемна свинособака, котра щойно вилупилась на форумі, щоб кукурікнути на втіху дерьмОПі. Молодець, заслужив на ширшу пляшку в дупі... Від "Метакси" вже ж не тішить...
показати весь коментар
14.11.2022 14:27 Відповісти
а чого Вас так пре від Пороха??? я не в захваті від нього, але асфальт під час війни не він кладе, не він пі....дить гуманітарку й бабло виводить від донорів..чого присікались до ньго?? за те, що твориться зараз відповідальний Зе й його шобла.
показати весь коментар
14.11.2022 14:28 Відповісти
Сам ти лайно
показати весь коментар
14.11.2022 14:48 Відповісти
Але "буферна зона" аж до Уралу
показати весь коментар
14.11.2022 14:00 Відповісти
До владивостока)
показати весь коментар
14.11.2022 14:02 Відповісти
а там і японц))
показати весь коментар
14.11.2022 14:34 Відповісти
🤣
показати весь коментар
14.11.2022 16:01 Відповісти
Нам бы свое взяти.
Хоча москву ********** було гарно
показати весь коментар
14.11.2022 14:01 Відповісти
Зберігайте сили для відновлення своєї країни, а за москву не турбуйтеся.
Як воно не раз вже і було в історії, вони самі все зро-*****
показати весь коментар
14.11.2022 14:04 Відповісти
про історію і мова, їм завжди давали можливість втікти і зализати рани, а наступне що робили вони, це нападали на тих, хто їх відпустив живими і нападали в момент їх слабкості, яку ж самі і провокували де підкупом еліт, де політичним вбивстом, а де й шантажем, засобами не перебирали.
показати весь коментар
14.11.2022 14:08 Відповісти
треба мати наді., що їх ковдра з клаптиків всеж таки буде пошматована іншими країнами..що залишиться саме московія на мокшанських болотах..ї будуть квакати разом із жабами..
показати весь коментар
14.11.2022 14:15 Відповісти
Порівняння некоректне.
Рівняти Росію 19-20 століть і Росію 21-го століття буде неправильно. У минулому там була нормальна демографічна ситуація, щоб не відбувалося, але завжди відновлювалися за рахунок селянства. А селянство у 20-му столітті і вибили. Як не колективізація, так індустріалізація, не індустріалізація, так війна, не війна, так горілка. Все, результату досягнуто, росія вимирає і здатність до самовідновлення втрачена. Сама зникне за 50-70 років, а якщо допоможуть, то миттєво (за історичним масштабом, звичайно).
показати весь коментар
14.11.2022 14:17 Відповісти
Ничего не изменится, там много мусульман.
У них по 5-10 детей.

Просто сменится основная религия в стране и только.
Как собственно у нас и происходит.

Вот кто у нас премьер, вы знаете?
показати весь коментар
14.11.2022 14:42 Відповісти
Та купа кізяка сама розвалиться після визволення наших земель
показати весь коментар
14.11.2022 14:26 Відповісти
Пасажир будує плани.
показати весь коментар
14.11.2022 14:02 Відповісти
За себя отвечай. Лично меня цiкавлять
показати весь коментар
14.11.2022 14:04 Відповісти
А именно станица Кущевская, которую основал мой пращур
показати весь коментар
14.11.2022 14:06 Відповісти
Цапок...?
показати весь коментар
14.11.2022 14:08 Відповісти
Поцак?
показати весь коментар
14.11.2022 14:12 Відповісти
Ну, или "пацак", если ты посмотрел "Кин-дза-дза"
показати весь коментар
14.11.2022 14:18 Відповісти
Я не ошибся в буквах, поцак
показати весь коментар
14.11.2022 14:22 Відповісти
І ти вже записався до батальону щоб ії "звільняти"?
показати весь коментар
14.11.2022 14:45 Відповісти
Да
показати весь коментар
14.11.2022 14:49 Відповісти
ти готовий покласти за чужу маскву тисяч двісті себе ( а там всіх мільйон насправді може бути)? Тільки не отих, незнайомих тобі, в окопах Донбасу, а себе... ви всі воєни, готові йти, брати, маскву, крим (нашпигований базами і військами). Про вартість звісно не хочеться думати. Крим би взяти в ідеалі як Херсон - методично точечно довбати поки влни охрєнєвші не повтікають, цього разу вже через протоку, отим недобитком. Реально в лоб відвойовувати - це безліч Воїнів ляже в тих солончаках 😳
показати весь коментар
14.11.2022 15:20 Відповісти
А ты готов своим потомкам оставить еще одну войну? Как сказал Роман Шухевич ( не цитата, но примерно) - мы все умрем, но мы будем удобрением для поколений, которые придут после нас.
показати весь коментар
14.11.2022 15:25 Відповісти
Якась невідповідність заголовку з текстом. Чому б і не обстрілять москву, вони ж Київ обстрілюють.
А захоплювати, так, - нах не треба....
показати весь коментар
14.11.2022 14:04 Відповісти
Сама мацква никому не нужна. А вот скопления войск у наших границ самое то. Тем более неизвестно что выкинет путлер после окончания G20.
показати весь коментар
14.11.2022 14:08 Відповісти
Не "викине". а швидше "відкине скоропостіжно" - там все наче до цього йде. Наступники не кращі, але за час відсутності чергової гниди на престолі Парашії багато чого може статись...
показати весь коментар
14.11.2022 14:54 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 14:08 Відповісти
цікаво..дома інвалідів вже почали із коровників перебудовувати? бо ті обрубки нафіг нікому не потрібні..
показати весь коментар
14.11.2022 14:31 Відповісти
А як інших немає.

"Самки скрепозавра сражаются за самца или - Последний мужик на деревне"

На картине запечатлен момент битвы самок скрепозавра за единственного самца. В связи со стремительным отрицательным развитием России, в ней случился острый дефицит особей мужского пола, большинство скрепозавров вымерли от излишнего потребления технического спирта, часть же отдали свои никчемные жизни, сражаясь за величие России. Каждая особь мужского пола является ценной единицей и самки яростно сражаются за них. На картине изображён не просто самец скрепозавра, это ветеран спецоперации, герой ветеран пенсионер и соответственно - завидный жених, мечта любой скрепозаврихи, поэтому битва будет кровопролитной."
показати весь коментар
14.11.2022 14:39 Відповісти
китайці своїх ж надішлють..
показати весь коментар
14.11.2022 14:43 Відповісти
Навіщо китайцям тупі, ледачі та гидотні зовні корови?
показати весь коментар
14.11.2022 14:51 Відповісти
На Мелітопіль -- шоб іх розполовинити .
показати весь коментар
14.11.2022 14:10 Відповісти
НЕ москва ... та наступний президент НЕ ЗЕленський....
показати весь коментар
14.11.2022 14:10 Відповісти
До чого тут територія? Військові дії проводять на території ворога для того щоб завершити війну, без усяких там договірняків та непорозумінь, а ті болота най собі залишать
показати весь коментар
14.11.2022 14:15 Відповісти
Уничтожение батарей РСЗО и аэродромов, с которых обстреливается Украина, это не война, а производственная необходимость.
показати весь коментар
14.11.2022 14:21 Відповісти
Тобто, вийти на кордони і хай какцапня далі обстрілює Сумщину, Чернігівщину і Харківщину? Офігенний стратех... Бити потрібно не по території Парашії чи Бєлкорашки, по ТОЧКАМ ВИЛЬОТУ *********** - а де вони знаходяться, то вже не справа України!
показати весь коментар
14.11.2022 14:49 Відповісти
не масква, бо там бубачкіни партнери.
показати весь коментар
14.11.2022 15:18 Відповісти
Його хтось питав про москву?
показати весь коментар
14.11.2022 15:29 Відповісти
Ториторій не треба, а от зону безпеки на 300 км вглиб моковії повинні бути
показати весь коментар
14.11.2022 21:25 Відповісти
Тю, знову якась маячня.

Нас цікавить звільнення наших територій він каже... так а шо, от зараз Харківську звільнили, і раніше Київську та Сумську. І шо, туди перестало прилітати? ******** чи шо?

Без обстрілів території РФ, а саме Москви, вони будуть виробляти ракети і гатити по нам навіть коли ЗСУ звільнять 100% території України, це ж очевидно. Вони спроможні виробляти ракети, в них ще купа совєтських снарядів, і якшо нічого з цим не зробити, вони будуть лупити по нам стільки скільки будуть існувати. Тим більше розуміючи що отвєткі не буде.

Війну можна завершити тільки маючі зброю, яка може нанести симетричний удар. За кожну станцію чи підстанцію - удар по військовій частині чи підстанції у Москві, Курську та Тамбові.

Про це і Залужний казав. Доки в нас не буде зброї яка може діставати і карати за обстріли наших міст - вони будуть це продовжувати.

боневтік нема нема та й знову ляпне шось накшталт - треба просто перестати стріляти. чи ми там не збираємось обстрілювати територію рашки.

А як ти тоді будеш зупиняти їх? розмовами? Йому треба почитати та подивитись про Бурю у Пустелі. Ціль повинна бути тією ж самою. Є диктатор, є терористичний режим. Там був Хусейн, тут Путлер. Його треба змінити, та знищити.
показати весь коментар
15.11.2022 01:03 Відповісти
когда смотришь интервью боневтика, диву даешься какое оно интересное... а его видосики с ежедневным отчетом ни о чем... надолго запомнится этот чудак... нет, не премией Черчилля... шашлычком на майские, какая разница какое название улицы... своим культом наполеонизации... а вот последнего уже пропускать нельзя... он гонит страну в путинизм...
показати весь коментар
15.11.2022 06:31 Відповісти
 
 