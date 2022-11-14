Зеленський про плани щодо подальшого просування ЗСУ: Не Москва. Нас не цікавлять території іншої країни

Україна не планує жодних обстрілів території іншої країни. Її цікавлять лише звільнення власних земель.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Херсоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: "Не Москва… Нас не цікавлять території іншої країни".

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