Зеленський про плани щодо подальшого просування ЗСУ: Не Москва. Нас не цікавлять території іншої країни
Україна не планує жодних обстрілів території іншої країни. Її цікавлять лише звільнення власних земель.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Херсоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: "Не Москва… Нас не цікавлять території іншої країни".
Топ коментарі
+10 arye z.
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+7 Алексей Королевский #514831
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земли», где нет ни полезных ресурсов, ни украинского на-
селения.
роду нужны не те земли, которые были в прошлом наши-
ми, а те земли, которые являются лучшими и обеспечат
каждого украинца на столетия вперед - не больше и не
меньше.
Так надо Говорить ...на сейчас...
Не думаю, что надо ограничивать свои способы защиты.
Если на тебя напал бандит и бьет тебя кулаками, ты не можешь только уклоняться...
Надо бить в ответ.
Хоча москву ********** було гарно
Як воно не раз вже і було в історії, вони самі все зро-*****
Рівняти Росію 19-20 століть і Росію 21-го століття буде неправильно. У минулому там була нормальна демографічна ситуація, щоб не відбувалося, але завжди відновлювалися за рахунок селянства. А селянство у 20-му столітті і вибили. Як не колективізація, так індустріалізація, не індустріалізація, так війна, не війна, так горілка. Все, результату досягнуто, росія вимирає і здатність до самовідновлення втрачена. Сама зникне за 50-70 років, а якщо допоможуть, то миттєво (за історичним масштабом, звичайно).
У них по 5-10 детей.
Просто сменится основная религия в стране и только.
Как собственно у нас и происходит.
Вот кто у нас премьер, вы знаете?
А захоплювати, так, - нах не треба....
"Самки скрепозавра сражаются за самца или - Последний мужик на деревне"
На картине запечатлен момент битвы самок скрепозавра за единственного самца. В связи со стремительным отрицательным развитием России, в ней случился острый дефицит особей мужского пола, большинство скрепозавров вымерли от излишнего потребления технического спирта, часть же отдали свои никчемные жизни, сражаясь за величие России. Каждая особь мужского пола является ценной единицей и самки яростно сражаются за них. На картине изображён не просто самец скрепозавра, это ветеран спецоперации, герой ветеран пенсионер и соответственно - завидный жених, мечта любой скрепозаврихи, поэтому битва будет кровопролитной."
Нас цікавить звільнення наших територій він каже... так а шо, от зараз Харківську звільнили, і раніше Київську та Сумську. І шо, туди перестало прилітати? ******** чи шо?
Без обстрілів території РФ, а саме Москви, вони будуть виробляти ракети і гатити по нам навіть коли ЗСУ звільнять 100% території України, це ж очевидно. Вони спроможні виробляти ракети, в них ще купа совєтських снарядів, і якшо нічого з цим не зробити, вони будуть лупити по нам стільки скільки будуть існувати. Тим більше розуміючи що отвєткі не буде.
Війну можна завершити тільки маючі зброю, яка може нанести симетричний удар. За кожну станцію чи підстанцію - удар по військовій частині чи підстанції у Москві, Курську та Тамбові.
Про це і Залужний казав. Доки в нас не буде зброї яка може діставати і карати за обстріли наших міст - вони будуть це продовжувати.
боневтік нема нема та й знову ляпне шось накшталт - треба просто перестати стріляти. чи ми там не збираємось обстрілювати територію рашки.
А як ти тоді будеш зупиняти їх? розмовами? Йому треба почитати та подивитись про Бурю у Пустелі. Ціль повинна бути тією ж самою. Є диктатор, є терористичний режим. Там був Хусейн, тут Путлер. Його треба змінити, та знищити.