На Херсонщині внаслідок обстрілу РФ загинули дві жінки, важко поранене немовля, - поліція

На Херсонщині внаслідок обстрілу російськими військовими під завалами зруйнованого будинку опинилася родина - дві жінки загинули, чотиримісячна дитина тяжко травмована.

Про це повідомляє обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованих обстрілів армією РФ ворожий снаряд влучив у будинок мирних мешканців. Під завалами опинилася родина. Дві жінки загинули, чотиримісячний хлопчик з тяжкими травмами перебуває в лікарні міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

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