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Новини Агресія Росії проти України
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На Херсонщині внаслідок обстрілу РФ загинули дві жінки, важко поранене немовля, - поліція

обстріл

На Херсонщині внаслідок обстрілу російськими військовими під завалами зруйнованого будинку опинилася родина - дві жінки загинули, чотиримісячна дитина тяжко травмована.

Про це повідомляє обласна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованих обстрілів армією РФ ворожий снаряд влучив у будинок мирних мешканців. Під завалами опинилася родина. Дві жінки загинули, чотиримісячний хлопчик з тяжкими травмами перебуває в лікарні міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28993) смерть (6774) Херсонська область (5847)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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14.11.2022 14:05 Відповісти
Кацапня потрібно відігнати від Херсону кілометрів на 50, щоб не діставала артилерія.
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14.11.2022 14:09 Відповісти
це ви до них дуже толерантний, за 2000 км їх треба відігнати й там тримати на ланцюгу...
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14.11.2022 14:18 Відповісти
У дитинки можливо і рідних-то не залишилося.
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14.11.2022 14:18 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари воюють так це з мирним населенням ,будьте прокляті .
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14.11.2022 14:33 Відповісти
Щоб вас побили метастази, суки.
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14.11.2022 14:38 Відповісти
З москалями зрозуміло- вони нелюди і нас за людей не вважають. А що за батьки тримають немовля біля фронту, писець.
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14.11.2022 16:42 Відповісти
 
 