Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні. ФОТОрепортаж

Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. - Ред.) відійшли чи втекли - ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат - ми сьогодні на Херсонщині", - підсумував він.

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