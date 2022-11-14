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Новини Війна
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Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні. ФОТОрепортаж

Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. - Ред.) відійшли чи втекли - ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат - ми сьогодні на Херсонщині", - підсумував він.

Також читайте: Зеленський про плани щодо подальшого просування ЗСУ: Не Москва. Нас не цікавлять території іншої країни

Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні 01
Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні 02
Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні 03
Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні 04
Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні 05

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+37
Оман і облуда .
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14.11.2022 14:12
+36
Дивна здатність лицемірити у цього зільоного типа і його поплічників... спочатку здали Херсон... а потім на ньому піаряться !
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14.11.2022 14:14
+26
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14.11.2022 14:40
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Оман і облуда .
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14.11.2022 14:12 Відповісти
Дико звучать заяви, що іноземні ЗМІ , з чиїх репортажів світ дізнався про ейфорію херсонців, можуть позбавити акредитації.
Треш, що в Херсон не пустили українських журналістів.
Зате Херсон повний слуг, які прилетіли в місто як мухи на мед 😠
Зе до Херсону із собою привіз навіть Резніченка , якого звинувачують у коррупціі‼️
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14.11.2022 18:56 Відповісти
Дивна здатність лицемірити у цього зільоного типа і його поплічників... спочатку здали Херсон... а потім на ньому піаряться !
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14.11.2022 14:14 Відповісти
У "азовцев" спросить не забыл?
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14.11.2022 14:15 Відповісти
Як вже остогидло дивитись цей піар,цинізм і брехню. Коли була зустріч ЗСУ,командування,то зразу забрали акредитацію іноземних журналістів,а зараз ЩО.? Мерзенний сцикло--грає роль президента.
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14.11.2022 14:22 Відповісти
Еще и продажную тварь Ермака прихватил с собой в Херсон, ни чести ни совести,без зазрения совести смотрят людям в глаза, тем кого обрекли на катування по подвалах, лицемеры
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14.11.2022 14:24 Відповісти
це для того, щоб кацапи ракету не запустили по агенту "Козирь".
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14.11.2022 16:06 Відповісти
Там є і Резніченко 😡
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14.11.2022 18:57 Відповісти
Коли вже закінчиться цей цирк і піар цього хлопчика?Не набридло грати роль президента?
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14.11.2022 14:24 Відповісти
лукга нароіду" 3сезон із дефектом присутності.
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14.11.2022 16:03 Відповісти
І ніхто цю наволочь не зупинив, та ні про що не спитав... херсоньці зглотнули... зробили вигляд що все добре і нічого не сталося, все йде так як треба...
Ну тоді ви-херсоньці отримали по заслузі,те чого й заслуговуєте...
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14.11.2022 14:37 Відповісти
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14.11.2022 14:40 Відповісти
За тих, хто є вони самі - за віслюків... Але ж звісно вони мают рацію , якщо воно усе є як є.
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14.11.2022 20:38 Відповісти
нашел фото людей.Residents gather during a visit of Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kherson, southern Ukraine, Monday, Nov. 14, 2022.In this photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office and posted on Facebook, local residents greet Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during his visit to Kherson, Ukraine, Monday, Nov. 14, 2022. Ukraine's retaking of Kherson was a significant setback for the Kremlin and it came some six weeks after Russian President Vladimir Putin annexed the Kherson region and three other provinces in southern and eastern Ukraine - in breach of international law - and declared them Russian territory.
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14.11.2022 14:42 Відповісти
Як добре... як добре що ти забув про "договориться посередине". Забув же ж?
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14.11.2022 15:13 Відповісти
Дебілам в коментах. Більшість того, що говорить президент, адресовано назовні.
Це він не вас постійно переконує що не буде зради. Це реакція на сигнали в дипломатії.
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14.11.2022 15:23 Відповісти
розшифруєш?
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14.11.2022 15:48 Відповісти
Ні. З абетки доведеться розпочати. Можеш сам спробувати хоча б переглянути останні новини на цензорі за тегом "переговори"
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14.11.2022 22:36 Відповісти
"адресовано назовні"?Він артист,він "читає" глядачів і говорить те що від нього очікують для аплодисментів.Шукати сенс в його словах-безнадійна справа.
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15.11.2022 10:26 Відповісти
V Herson poiehal , a v G-20 net ....vot suchka piarshchik 🤡
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14.11.2022 15:27 Відповісти
вірне ж рішення, навіщо нам ця ганьба на весь світ, бо воно, й двох речень не сформує... Та й дЄрьмака туди не покликали?
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14.11.2022 16:09 Відповісти
Залужного, на котором зеля въехал в Херсон минимум на фотках- вовсе нет в тексте и упоминаниях.
Пан Бутусов ? как же так ? где оценка этой подставы ?

Двадцать пятыйкадр - по их грёбаным ПиАр технологиям фиксирует в сознании хЕрсон - зеля-дерьмак - освобидители Юга.

И это хитров**банное создание ещё кого-то обвиняет в пиаре ?!
А до того, как туда приехать - он лишил аккредитации там западные сми ( чтоб чего-нибудь неожиданного не спросили) - снова плюнув в руку дающую оружие и технологии обороны.

Объективно зеля из латентного инструмента гибридной войны эрэфии против УКраины европейского выбора становится практическим явным...
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14.11.2022 15:29 Відповісти
циц, а то раскукарєкался
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14.11.2022 15:51 Відповісти
Тому що Зе можна пожертувати, якщо би в Херсон прилітіло на цю площу з 20 іскандерів під час його виступу, а ось Залужним - ні в якому разі
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14.11.2022 20:44 Відповісти
Если зеля туда поехал - то значит дерьмак с х**лом договорился, что не прилетит....
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14.11.2022 21:06 Відповісти
А Оманские не выполнил. Должок то висит ху йлу.. Тебе всё равно кранты
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14.11.2022 15:48 Відповісти
Так, звичайно, це радість для ЗСУ і всього українського Народу, але, на жаль, зі сльозами на очах -- скільки скалічених, закатованих і вбитих мирних жителів з вини зрадників, які здали весь південь України. Вони повинні бути покарані, але не тільки вони, але й ті, хто їх призначив.
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14.11.2022 16:02 Відповісти
А де народ? Той народ, який зустрічав наших військових із величезнішею радістю і вдячністю? Той народ Херсона, з яким раділи і лили сльози майже по всій України?

Де прапори українські окрім охорони і безліч репортерів?
Де люди? Де херсонці?
А може просто не схотіли приймати участі в цьому пафосі недоумковатого недопрезидента і його опи?
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14.11.2022 16:13 Відповісти
пригадалось як куЧмо приїздило до Львову... По спеціальних запрошеннях та через відповідні бар'єри, пропускали перевірених осіб, що либились, тішились та з вдячністю падали ниць, щоб цілувати сліди рудого таргана...
В даному контексті, якщо із препізедентом не було б "пороблено", прилетіли б ракети, самосвали, бімби, пісюаніни та іранські мопеди...
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14.11.2022 16:31 Відповісти
Хаха! Який народ?? Ви шо? Та ця гнида обісреться з переляку, якшо охорона підпустить до нього той народ на кілометр ближче. Ніякого народу категорично. Ми виростили свого бункерного *****
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14.11.2022 16:37 Відповісти
В одному із відео бачив як народ махав із вікон йому, а він їм! Все ж таки народ був, але його просто не дуже було видно, ви просто погано дивилися, але ж він був...десь там)
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14.11.2022 18:59 Відповісти
Диванні експерди!
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14.11.2022 16:49 Відповісти
От як судьба повернулася. Порох виявився патріотом України. А деж ті мудаки, за допомогою котрих, головний мудрила, відкривав крім провадження - https://www.5.ua/ru/polytyka/fabrykanti-del-protyv-poroshenko-predately-behletsi-y-rossyiskye-ahenti-292453.html https://www.5.ua/ru/polytyka/fabrykanti-del-protyv-poroshenko-predately-behletsi-y-rossyiskye-ahenti-292453.html

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14.11.2022 17:32 Відповісти
А ось і брихунець, не забарився
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14.11.2022 18:01 Відповісти
У дєрмака і Ко цугцванг. Здадуть "себе" і агентуру - їх чекає полоній або новачок. А розвідка США і Британії тримають секрети, щоб українці їх не порвали на шмаття. Але з того, що зешобла робить виходить, що свинорилих вони бояться більше .
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14.11.2022 18:10 Відповісти
Цих покидьків-ворогів-зрадників Зеленський привів у політику особисто.

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14.11.2022 18:25 Відповісти
Can't handle the truth?
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14.11.2022 21:21 Відповісти
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14.11.2022 20:28 Відповісти
В сраке видать президента, которому ВНЕ важнее чем те, кто его нанял - реальный обладатель власти в УКраине - народ...
В сраку его "хитрости" от которых погибают люди северных областей городами...тысячами... дети и старики бо он вишь бабла пожалел на эвакуацию...
Вали с таким "умником" в палату №6 для буйных у**ков.
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14.11.2022 20:44 Відповісти
Лучший президент Украины!!! Не то что тот придурок с автоматом без рожка, лопочет что то в снятой студии возле массетки))
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14.11.2022 21:35 Відповісти
талант сраколиза вЗесвіту, прийди в ОПу для отримання панталон мами Рими із автографом.
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14.11.2022 22:22 Відповісти
Тренуйтесь "Цензор" як потрібно прогинатись під оманського віслюка: https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/vidrazu-vidno-hto-zi-svoim-narodom-zelenskij-priihav-do-hersona-u-kurttsi-za-237-a-putin-vijshov-do-rosiyan-u-puhoviku-za-12-000.htm Відразу видно, хто зі своїм народом: Зеленський приїхав до Херсона у куртці за $237, а ***** вийшов до росіян у пуховику за $12 000
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14.11.2022 22:19 Відповісти
 
 