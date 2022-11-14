Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні. ФОТОрепортаж
Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.
Про це він заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", - наголосив Зеленський.
Він заявив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.
Глава держави зазначив, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.
"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська. - Ред.) відійшли чи втекли - ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат - ми сьогодні на Херсонщині", - підсумував він.
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Треш, що в Херсон не пустили українських журналістів.
Зате Херсон повний слуг, які прилетіли в місто як мухи на мед 😠
Зе до Херсону із собою привіз навіть Резніченка , якого звинувачують у коррупціі‼️
лук га нар оіду" 3сезон із дефектом присутності.
Ну тоді ви-херсоньці отримали по заслузі,те чого й заслуговуєте...
Це він не вас постійно переконує що не буде зради. Це реакція на сигнали в дипломатії.
Пан Бутусов ? как же так ? где оценка этой подставы ?
Двадцать пятыйкадр - по их грёбаным ПиАр технологиям фиксирует в сознании хЕрсон - зеля-дерьмак - освобидители Юга.
И это хитров**банное создание ещё кого-то обвиняет в пиаре ?!
А до того, как туда приехать - он лишил аккредитации там западные сми ( чтоб чего-нибудь неожиданного не спросили) - снова плюнув в руку дающую оружие и технологии обороны.
Объективно зеля из латентного инструмента гибридной войны эрэфии против УКраины европейского выбора становится практическим явным...
Де прапори українські окрім охорони і безліч репортерів?
Де люди? Де херсонці?
А може просто не схотіли приймати участі в цьому пафосі недоумковатого недопрезидента і його опи?
В даному контексті, якщо із препізедентом не було б "пороблено", прилетіли б ракети, самосвали, бімби, пісюаніни та іранські мопеди...
В сраку его "хитрости" от которых погибают люди северных областей городами...тысячами... дети и старики бо он вишь бабла пожалел на эвакуацию...
Вали с таким "умником" в палату №6 для буйных у**ков.