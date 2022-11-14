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Новини Війна
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Україна крок за кроком звільняє окуповані території. Ми пройдемо складний шлях до перемоги, - Зеленський

зеленський

Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги наша держава пройде цей складний шлях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні - найкращі герої нашої країни", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

"Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – наголосив  Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до миру, але миру для всієї нашої країни, - Зеленський у Херсоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) перемога (488) деокупація (950)


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Топ коментарі
+9
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14.11.2022 14:22
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14.11.2022 14:26
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14.11.2022 14:30
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14.11.2022 14:22 Відповісти
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14.11.2022 14:26 Відповісти
Пациент путается в показаниях. Так Перемога или переговори?
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14.11.2022 14:26 Відповісти
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14.11.2022 14:27 Відповісти
Значить доведеться здохнути
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14.11.2022 15:03 Відповісти
Стрємоусов теж казав - Херсон вернется в Украину только через мой труп
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14.11.2022 16:01 Відповісти
Ну, Стрємоусов своє слово підтвердив ділом. Здох. Шкода тільки, шо швидко, бо мав би помучитися
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14.11.2022 16:27 Відповісти
Неголений пабідун розійшовся. Мабуть вже нюхнуа.
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14.11.2022 14:27 Відповісти
Но спершу знайдемо та покараємо тих хто наказав розминувати Чонгар та здав Херсон...
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14.11.2022 14:27 Відповісти
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14.11.2022 15:01 Відповісти
По факту по завершению всего этого кошмара нам будет нужна что-то вроде комиссии Аграната (не путать с комиссией безуглой, это из другого мира), которая даст оценку всем тем решениям, которые принимались военными и гражданскими в период, предшествовавший масштабному нападению. Будет очень любопытно сравнить результаты работы той комиссии и будущей нашей.
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14.11.2022 14:28 Відповісти




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14.11.2022 14:30 Відповісти
🌻🌻😭🔱
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14.11.2022 15:02 Відповісти
Слава Героям! І Царство небесне
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14.11.2022 16:29 Відповісти
Ми орали - я і трактор!
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14.11.2022 14:40 Відповісти
Трактор был на высоте,
А я так, курнул немного,
И поехал похерсонить...
Тоже юг, опять гастроли...
И опять же: я при роли!!!
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14.11.2022 14:49 Відповісти
"Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", - наголосив Зеленський. ці слова не президента ,а прорашистського слуги" котрому ніхто не довіряє і ні в які плани не посвячує,позаяк зразу про них буде знати рашистський окупант,
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14.11.2022 14:54 Відповісти
 
 