Україна крок за кроком звільняє окуповані території. Ми пройдемо складний шлях до перемоги, - Зеленський

Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги наша держава пройде цей складний шлях.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні - найкращі герої нашої країни", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.

"Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – наголосив Зеленський.

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