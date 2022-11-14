Україна крок за кроком звільняє окуповані території. Ми пройдемо складний шлях до перемоги, - Зеленський
Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги наша держава пройде цей складний шлях.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні - найкращі герої нашої країни", - сказав глава держави.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту.
"Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – наголосив Зеленський.
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А я так, курнул немного,
И поехал похерсонить...
Тоже юг, опять гастроли...
И опять же: я при роли!!!