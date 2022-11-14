У Херсоні мобільний зв’язок працює на генераторі та Starlink, - Федоров
Поки у Херсоні відсутнє електропостачання, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах Starlink.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – зазначив міністр.
Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку.
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Как украинское правительство устроило шоу с протезированием военных в Израиле. А на самом деле, это оказалась банальная отмывка денег https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?src=hashtag_click #Зелей и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко . И только благодаря израильским волонтёрам о наших воинах хоть немного позаботились.
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