У Херсоні мобільний зв’язок працює на генераторі та Starlink, - Федоров

Поки у Херсоні відсутнє електропостачання, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – зазначив міністр.

Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку.

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