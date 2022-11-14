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У Херсоні мобільний зв’язок працює на генераторі та Starlink, - Федоров

вишка,мобільна

Поки у Херсоні відсутнє електропостачання, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ. 

"Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель", – зазначив міністр.

Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У центрі Херсону запрацював український мобільний зв’язок

Автор: 

мобільний зв’язок (1038) Федоров Михайло (886) Starlink (265)


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Добре що працюють 👍🏼😕
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14.11.2022 14:26 Відповісти
JaWernulsaHerWam



Как украинское правительство устроило шоу с протезированием военных в Израиле. А на самом деле, это оказалась банальная отмывка денег https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?src=hashtag_click #Зелей и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко . И только благодаря израильским волонтёрам о наших воинах хоть немного позаботились.

https://twitter.com/i/status/1591844668605882368

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14.11.2022 14:26 Відповісти
При владі кончені злодюги 😠
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14.11.2022 15:35 Відповісти
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14.11.2022 14:33 Відповісти
 
 