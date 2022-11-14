На визволеній Херсонщині виявлено тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації

Прокурори продовжують документувати злочини ЗС РФ на Херсонщині. У смт Архангельське Високопільської громади виявлено тіла подружжя фермерів, яких вбили під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння. Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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