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Новини Агресія Росії проти України
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На визволеній Херсонщині виявлено тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації

прокуратура

Прокурори продовжують документувати злочини ЗС РФ на Херсонщині. У смт Архангельське Високопільської громади виявлено тіла подружжя фермерів, яких вбили під час окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння. Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні. 

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Фермери не хотіли віддавати оркам свій врожай , от іх і вбили кацапи падлючі !!
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14.11.2022 14:42 Відповісти
😭
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14.11.2022 14:50 Відповісти
Або гроші, перед посівною вони були у фермерів на руках… Чув про астрономічну суму відібрану у одно фермера…
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14.11.2022 15:26 Відповісти
Кто там вонял про руzкий гуманизм?
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14.11.2022 14:51 Відповісти
Путлера, Матвиенко, генералов, Терешкову и Роднину (после переворота в Орде) опустить живьем в одну могилу, черепы не трогать, но подкинуть побольше голодных крыс для общей компании.
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14.11.2022 15:22 Відповісти
..якби в УСІХ фермерів, вільних Людей (у даному випадку, особлИво, Херсонщини), на руках була безгеморойна зброя, кацапи тАк би не розкошували проти беззбройних нащадків козаків, махновців.... трошки пожив, молодим ще, якось, на Херсонщині (не на морі, хоча й там також)
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14.11.2022 15:24 Відповісти
 
 