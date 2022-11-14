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Залужний про звільнення Херсона: Операція тривала від початку вересня і має свою ціну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона.

Слова подяки він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона!", - пише Залужний.

За його словами, операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом.

"Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!", - додає головнокомандувач. 

Залужний про звільнення Херсона: Операція тривала від початку вересня і має свою ціну 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави. 

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.

14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.

Автор: 

Херсон (3418) деокупація (950) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+50
Дякуемо ЗСУ !!!
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14.11.2022 14:45
+36
Респект Залужному и ВСУ!!!..
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14.11.2022 14:48
+36
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14.11.2022 14:48
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Дякуемо ЗСУ !!!
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14.11.2022 14:45 Відповісти
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14.11.2022 14:51 Відповісти
кцп - пнх!
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14.11.2022 15:13 Відповісти
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14.11.2022 15:09 Відповісти
Думай що хочеш! Але людина, яка "числилася" на форумі з 16-го року і за цей час не отримала ні прибічників, ні і читачів - "пусте місце" Чого я повинен "страждать" від того, що я тебе "розчарував"?
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14.11.2022 15:26 Відповісти
Как я ждала слов только Залужного 🙏❤️🇺🇦 , а не прихлебателей 🤢ОП
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14.11.2022 15:15 Відповісти
самець скумбрії, дюже вразливий до чужих овацій та захоплення, а тому, нехай Залужний займається тим, що робить та уникає ломки лідора вЗесвіту.
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14.11.2022 20:39 Відповісти
ото на засіданні зеСтавки планами не ділитись - все виходить..
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14.11.2022 14:45 Відповісти
Закінчилося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Закрилися Зеленський з д"Єрмаком у кабінеті, Зеленський:
Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!

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14.11.2022 16:44 Відповісти
aqıldı? munı awdarwğa tırısıñız
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14.11.2022 23:27 Відповісти
Бог войны
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14.11.2022 14:45 Відповісти
Респект Залужному и ВСУ!!!..
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14.11.2022 14:48 Відповісти
Слава в ВЕКАХ - Гетьману Залужному и его ЗСУ‼️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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14.11.2022 15:17 Відповісти
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14.11.2022 14:48 Відповісти
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14.11.2022 14:51 Відповісти
Пароль на сьогодні:
Оклик:
- Лисиця з"їла паляницю!
Відгук:
- це - нісенітниця!
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14.11.2022 17:25 Відповісти
Дякуемо ВСУ🙏🇺🇦💙💛
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14.11.2022 14:52 Відповісти
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14.11.2022 14:59 Відповісти
Я считаю, что Залужный ,должен быть следующим президентом.
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14.11.2022 15:17 Відповісти
А я не вважаю і категорично проти. Всі повинні бути на своєму місці. Залужний геніальний командувач і повинен надалі там плідно працювати на своєму місці. Тим більше ця війна ще далеко не закінчилась і світ зараз неспокійний взагалі.
Всі повинні бути на своїх місцях і виконувати свою роботу, а то понавибирали в депутати Мамчурів, лікарів-терапевтів як Безугла, псевдогероїнь типу Надії Савченко..і що маємо результат??? А що в депутатській залі робить досвічений бойовий генерал Михайло Забродський????
Співаки повинні співти як Вакарчук, лікарі - лікувати, військові - стояти на захисті країни
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14.11.2022 15:51 Відповісти
Дуайт Ейзенхауер ні не чув.
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14.11.2022 16:02 Відповісти
Айзенгавер. Говорімо й пишімо правильно.
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14.11.2022 16:06 Відповісти
Ось і виправте допис на вікіпедії.
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14.11.2022 16:12 Відповісти
Навчися сам спочатку "пишіть" правильно!
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14.11.2022 18:03 Відповісти
Ми ж наче обговорили вже цю тему кілька місяців тому, чи ні?
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14.11.2022 18:18 Відповісти
Ну так чому ти пробуєш "пресувать" людей в тому в чому сам не тямиш? Тобою "зайняться конкретно" ? "Льогко" Тобі тільки "поплохєє" Бо я мову знаю як "носій" - а не "пользователь"
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14.11.2022 18:24 Відповісти
Та так, з Ваших закінчень інфінітивів видно, як Ви знаєте мову

"зайняться конкретно" -- прошу. Дуже цікаво!
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14.11.2022 18:29 Відповісти
Старайся! Штани тільки не порви!!!
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14.11.2022 18:53 Відповісти
О ви препрашам пана знавець мови (правда я не зрозумів якої) тоді ви легко поясните значення слів "пушка"і "склеп"?
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14.11.2022 22:00 Відповісти
Ну, Wiktionary ще ж ніхто не закривав https://pl.wiktionary.org/wiki/puszka

Але ще більше за польський «склеп» мені подобається їх скуп бидла
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14.11.2022 22:11 Відповісти
А при чому тут польська мова - ви мені значення слів поясніть.
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14.11.2022 22:28 Відповісти
а денежные мешки и комики быть президентами и депутатами. Все теперь на своих местах. Отличная схема ипсо
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14.11.2022 16:12 Відповісти
не рівняйте американські та наші реалії. Ми вже Ющенка вибирали з величезними надіями на майбутнє, і що сталось?
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14.11.2022 16:19 Відповісти
Зростання економіки і ЗВР, зрушення у питаннях мови і національної пам'яті. А для тебе хто кращий за Ющенка - Кучма, Кравчук чи Янукович?
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14.11.2022 18:10 Відповісти
бовдуром і помреш, але паралелі не проведеш...
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14.11.2022 20:52 Відповісти
що в депутатській залі робить досвічений Бойовий Генерал Михайло Забродський????-

дивиться за руками арахамій, шуфричів та безуглих з бужанскіми та дубінскіми... а то було б...... ..... .....
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14.11.2022 19:12 Відповісти
Ні в якому разі! Він військовий і профі в цій справі!
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14.11.2022 19:04 Відповісти
Судячи по 👍 під Вашим коментом, нас (від мене також 👍) меншість. ... У 2014р. та 2019р. я голосувала за Петра. І на наступних виборах я за нього голосуватиму, якщо Залужний не висуне свою кандитатуру.... Залужний-гідна кандидатура в президенти. Просто я НЕ ХОЧУ дати навіть жодного шансу зеле! Наш народ недоріс до такого ЛІДЕРА, як Петро Олексійович і знову вибере недорозуміння... Ще 5 років... Мені 70 років і я хочу бачити патріота та гідну людину презедентом!
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14.11.2022 19:39 Відповісти
Не говоріть цього вслух, а тим паче не пишіть бо дійде до Боневтіка і Залужного розжалують в рядові. Добре ще що не дійшли до сталінських часів, а то б і розстряляли за дердзраду.
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14.11.2022 21:45 Відповісти
і до речі хто вас заставляв голосувати за коміків???? я наприклад не голосував, як багато інших притомних. А ті хто голосували (73%) зараз вдають з себе що ні вони тут не причому і не вибирали..то він сам вибрався...
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14.11.2022 16:21 Відповісти
Переважна більшість людей не голосувала, не лише ви. Що вам так тиснуть ті 73%?
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14.11.2022 17:23 Відповісти
та не було там 73% цього просто не може бути. Бо якщо 73% було би какая_разніца, не було би кому чинити опір русскім. Але змі, всі ці центри соціологічні опитування, думки експертів, блогерів, фабрики тролів і фабрики лайків роздують муху до слона. Це як співачка наташа корольова (може пам"ятаєте зляг....співала з русскім поп-композитором таким із зачискою як у пуделя). наташенька голосу не мала, да й співати по нотах не потрафіла. Але ж є синтезатор і піарщики. Тут підтягнули, там натянули і вуа-ля - заслужена артистка росії.
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14.11.2022 19:05 Відповісти
73% від виборців України в ІІ турі: це приблизно 4-5 млн (100%)=2,8-3,5 млн Українців...також (дуже) багато....але...але Сивочолий теж багато "наробив".....

думай-ТЕ...в 2024....
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14.11.2022 19:18 Відповісти
до 14 мільйонів проголосувало за Зе - це і було 73 процента! Правда на той час в Україні було нараховано 11 міл пенсіонерів! За Дубілета приблизна оцінка населення - 37 мільйонів на 2019 рік!
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15.11.2022 07:41 Відповісти
Був сьогодні на фейсбуці. Там де фото говнокомандуючого в Херсоні, то безліч коментарів від палких поклонників Боневтіка. Це просто якийсь жах така безмежно тупа любов - він там прямо герой-визволитель. Особливо багато таких коментарів від довбанутих осіб жіночої статі.
Мені вже стало боязко за нашу країну - виберуть же ідіота знову.
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14.11.2022 21:51 Відповісти
Залужний реальний координатор боєвих дій проти загарбників!
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14.11.2022 16:25 Відповісти
Схоже знов договорняк. Шукаю відео або фото ураження російських колон, які відступали на лівий берег Дніпра. Сподіваюсь, буде дозволений виїзд журналістів у район. Хотілося б доказово проінформувати суспільство по актуальному питанню: Чи росіянам чомусь вдалось відступити без вогньового ураження на переправах, чи навпаки, використали зручну ситуацію для розгрому противника?

Міноборони РФ повідомило, що в період з 9 по 11 листопад з правого берега до 30 тисяч військових та 5 тисяч одиниць бойової техніки та озброєння. Збрехали, звичайно, завищили цифри, виходили з середини жовтня, але кілька тисяч одиниць дійсно виходило в останні дні. Якщо рахувати, що інтервал руху між машинами 25 метрів, то вихід тисячі машин це колона в 25 км, а на ділі навіть більше, бо колон багато. І машин була явно не одна тисяча.

Цілей було багато і вони були масштабні. Цікавлять результати ураження. Бо зараз усі ті війська, які вийшли з Херсону, будуть перекинуті противником на інші напрямки.

Якщо в когось є матеріали щодо ураження відступаючих російських військ на підході до переправ, або на самих переправах, був би вдячний за інформацію.

8 тис.Den Sinelnykov та ще 8 тис.

681 коментар

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14.11.2022 17:15 Відповісти
1. Очевидно, що заява рсні про вивід військ була не тоді, коли почали відводити, а коли вже закінчували, і на Правобережжі лишилася лише невелика частина прикриття. Виводити почали за 2 тижні і раніше (ISW)
2. На весь фронт у 1000км у України ну десь 50 засобів ураження, які могли б тоді дотягнутися до переправ (хімарси і точки У). Від Херсону і до Харкова. Чим могли діставати - тим і діставали.
Це не як у Білогорівці, коли прицільно били ствольною артилерією, тут не могли повністю знищити, тільки сповільнити і нанести суттєві втрати.
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14.11.2022 18:05 Відповісти
Сумніваюся що наше військове командування опираєтьня у своїх діях на заяви орків про вивід військ,для цього у нас існує розвідка.
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14.11.2022 19:02 Відповісти
"Схоже на договорняк"... решта ,пост Юрія Бутусова у фейсбук.
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14.11.2022 19:07 Відповісти
та було ж повно фото як русскіє пішки тікають по розбитих понтонах, то ж багато чого мусили залишити. А що не подобається? треба було вуличні бої в Херсоні? Яскраво, барвисто-кольористо.
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14.11.2022 19:11 Відповісти
Причому тут "барвисто-кольористо"?Техніка де?
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14.11.2022 19:53 Відповісти
Може ЗСУ і дали вийти їм відносно спокійно. Але подивиться на це з іншого боку: якщо б ЗСУ покрошили окупантів, то в росії СМіІ і Z-патріоти героїзували би мертвих. А зараз виходить - позорний відступ - і це величезна доморалізація не тільки рос суспільства, а й їхніх СМІ, та можновладців. Деморалізація рос суспільства зверху донизу - найважливіше завдання. Бо війна виграється не тільки зброєю, а й через голови супротивника. Коли в нього зневіра, страх, депресія - він перестає бути воїном.
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14.11.2022 20:38 Відповісти
"Героїзувати" загиблих орків не вийшло б.Героїзувати можливо, тих хто загинув під час наступу а не під час втечі.Щось в мордорі не надто героїзували орків, котрі загинули під Білогорівкою,навпаки,це було приниження для "другої" армії світу.Згадайте,який вереск, після цієї поразки, зчинили соловйов,скабєєва,гіркін та інші.
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14.11.2022 20:55 Відповісти
Хлопець, у тебе щось з головою?
Нам що, не вбивати ворога щоб його не героюзувати?
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14.11.2022 21:55 Відповісти
Конечно, естественно договорняк как и очень многое в этой войне.
Думаю все же понимают, что главком Залужный, который освободил Херсон, это тот же главком Залужный, который сдал Херсон и ничего не сделал, что бы его защитить. В сухом остатке минус население, промышленность, генерация энергии, разрушенное сельское хозяйство и т.д.
Но в херсоноском договорняке были свои военные нюансы.
Очень вероятно рашисты заминировали каховскую плотину мощным зарядом и пригрозили утопить и своих рашистов и всу и население Херсона. И это стало основанием для договоряка в результате которого 40 000 группировка вышла из котла без особых потерь. Но получается, что 1) теперь создан прецедент 2) плотина по прежнему заминирована 3) Запорожская АЭС выглядит теперь уже не просто крупным генерационным активном, а ещё и большим военным козырем 4) группировка после переукомплектовки вступит в бой на другом участке фронта, а Херсон остаётся в зоне обстрела ствольной артилерии рашистов
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14.11.2022 23:22 Відповісти
Тварь зермак пи арится на фоне Херсона, а гений этой победы - из-за забора пишет вфейсбуке... Эти суки его даже с собой рядом не поставили.... мелкие ничтожные уроды
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14.11.2022 18:09 Відповісти
Начальники Китая и Индии приказали путлеру закончить войну до 15 ноября..иначе они присоединятся санкциям США и ЕС...путлер все сдаст...и Крым тоже...такова сё ля Ви...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ 🇺🇦🇬🇧🇱🇷
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14.11.2022 20:01 Відповісти
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
3 год
Два тижні тому хоронив товариша. Якубенко Андрій загинув під Херсоном. Нажаль він не дожив до 11 11. зовсім трохи. Його не згадають на ЗЕленому марафоні. Сьогодні лаври починають ті хто здав Херсон ворогу-
Податківець Януковича, петрушка та охоронник Коломойського.
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14.11.2022 20:19 Відповісти
Слава нашим Воїнам-Героям! Слава Залужному! Схиляємо голови перед подвигом героїв, що загинули в боях за Херсон...
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14.11.2022 21:41 Відповісти
Кажуть що анулювали акредитацію кільком медіа за репортажи з Херсону саме через те, що посміли давати репортажи раніше ніж туди привезли тіло найвеличнішого генія всіх народів.
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14.11.2022 21:59 Відповісти
 
 