Залужний про звільнення Херсона: Операція тривала від початку вересня і має свою ціну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона.

Слова подяки він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона!", - пише Залужний.

За його словами, операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом.

"Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!", - додає головнокомандувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО

Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.

14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.