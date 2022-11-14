Залужний про звільнення Херсона: Операція тривала від початку вересня і має свою ціну
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона.
Слова подяки він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую підрозділам Сил оборони за надзусилля зі звільнення Херсона!", - пише Залужний.
За його словами, операція тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом.
"Однак він має свою ціну. Вічна пам’ять полеглим побратимам і посестрам! Ми знаємо, за кого і за що воюємо. Разом до Перемоги!", - додає головнокомандувач.
Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.
"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.
Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.
12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.
14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.
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Ну и что?Ты что-нибудь понял из там сказаного?
- Да понять-то, понял... Вот только думаю: в чём же они нас опять *******? Я уже боюсь информировать шефа в Москве - чтобы не получилось, как с Херсоном и Балаклеей!
Оклик:
- Лисиця з"їла паляницю!
Відгук:
- це - нісенітниця!
Всі повинні бути на своїх місцях і виконувати свою роботу, а то понавибирали в депутати Мамчурів, лікарів-терапевтів як Безугла, псевдогероїнь типу Надії Савченко..і що маємо результат??? А що в депутатській залі робить досвічений бойовий генерал Михайло Забродський????
Співаки повинні співти як Вакарчук, лікарі - лікувати, військові - стояти на захисті країни
"зайняться конкретно" -- прошу. Дуже цікаво!
Але ще більше за польський «склеп» мені подобається їх скуп бидла
дивиться за руками арахамій, шуфричів та безуглих з бужанскіми та дубінскіми... а то було б...... ..... .....
думай-ТЕ...в 2024....
Мені вже стало боязко за нашу країну - виберуть же ідіота знову.
Міноборони РФ повідомило, що в період з 9 по 11 листопад з правого берега до 30 тисяч військових та 5 тисяч одиниць бойової техніки та озброєння. Збрехали, звичайно, завищили цифри, виходили з середини жовтня, але кілька тисяч одиниць дійсно виходило в останні дні. Якщо рахувати, що інтервал руху між машинами 25 метрів, то вихід тисячі машин це колона в 25 км, а на ділі навіть більше, бо колон багато. І машин була явно не одна тисяча.
Цілей було багато і вони були масштабні. Цікавлять результати ураження. Бо зараз усі ті війська, які вийшли з Херсону, будуть перекинуті противником на інші напрямки.
Якщо в когось є матеріали щодо ураження відступаючих російських військ на підході до переправ, або на самих переправах, був би вдячний за інформацію.
8 тис.Den Sinelnykov та ще 8 тис.
681 коментар
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2. На весь фронт у 1000км у України ну десь 50 засобів ураження, які могли б тоді дотягнутися до переправ (хімарси і точки У). Від Херсону і до Харкова. Чим могли діставати - тим і діставали.
Це не як у Білогорівці, коли прицільно били ствольною артилерією, тут не могли повністю знищити, тільки сповільнити і нанести суттєві втрати.
Нам що, не вбивати ворога щоб його не героюзувати?
Думаю все же понимают, что главком Залужный, который освободил Херсон, это тот же главком Залужный, который сдал Херсон и ничего не сделал, что бы его защитить. В сухом остатке минус население, промышленность, генерация энергии, разрушенное сельское хозяйство и т.д.
Но в херсоноском договорняке были свои военные нюансы.
Очень вероятно рашисты заминировали каховскую плотину мощным зарядом и пригрозили утопить и своих рашистов и всу и население Херсона. И это стало основанием для договоряка в результате которого 40 000 группировка вышла из котла без особых потерь. Но получается, что 1) теперь создан прецедент 2) плотина по прежнему заминирована 3) Запорожская АЭС выглядит теперь уже не просто крупным генерационным активном, а ещё и большим военным козырем 4) группировка после переукомплектовки вступит в бой на другом участке фронта, а Херсон остаётся в зоне обстрела ствольной артилерии рашистов
@vinnicanin
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3 год
Два тижні тому хоронив товариша. Якубенко Андрій загинув під Херсоном. Нажаль він не дожив до 11 11. зовсім трохи. Його не згадають на ЗЕленому марафоні. Сьогодні лаври починають ті хто здав Херсон ворогу-
Податківець Януковича, петрушка та охоронник Коломойського.