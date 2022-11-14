Окупанти вночі обстріляли Чорнобаївку, намагалися добити те, що не змогли забрати, - ОК "Південь"
В ніч на понеділок російські окупаційні війська обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.
Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Цієї ночі було атаковано в тому числі й славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, не змогли забрати", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, на всій деокупованій території Херсонщини наразі проводяться стабілізаційні та фільтраційні заходи, тому повертатись туди місцевим жителям не можна.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правильно, чтоб такое не повторялось, надо оркам уже уничтожать свою технку на оккупированых территорях, а то когда будут тикать, то будет уже поздно