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Новини Війна
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Окупанти вночі обстріляли Чорнобаївку, намагалися добити те, що не змогли забрати, - ОК "Південь"

чорнобаївка

В ніч на понеділок російські окупаційні війська обстріляли Чорнобаївку Херсонської області.

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Цієї ночі було атаковано в тому числі й славнозвісну Чорнобаївку, де вони намагаються добити те, що не вивезли, не змогли забрати", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, на всій деокупованій території Херсонщини наразі проводяться стабілізаційні та фільтраційні заходи, тому повертатись туди місцевим жителям не можна.

Також читайте: ЗСУ знищили в Чорнобаївці новітню російську РЛС "Підліт". ФОТО

Автор: 

обстріл (28993) Гуменюк Наталія (804) Чорнобаївка (81)


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Просто недалекі кацапи думають що якщо вони вийшли з того аеродрому то ЗСУ одразу туди натягне вночі техніки!
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14.11.2022 15:13 Відповісти
"...намагалися добити те, що не змогли забрати..."

Правильно, чтоб такое не повторялось, надо оркам уже уничтожать свою технку на оккупированых территорях, а то когда будут тикать, то будет уже поздно
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14.11.2022 15:38 Відповісти
Отож нефіг було фоткати уцілілі гклікоптери на аеродромі. Самі дали інфу оркам.
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14.11.2022 18:33 Відповісти
 
 