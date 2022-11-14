Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва
Позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі із визволеного Херсона це "постріл в ногу".
Про це у Facebook повідомила головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення про позбавлення акредитації іноземних та українських журналістів за репортажі та фотографії з вільного Херсона - абсолютно ганебне. Також воно демонструє нерозуміння функцій, завдань журналістики і некомпетентність людей, які відповідають за комунікаційну політику в державі. З того, що відомо мені - Генштаб прийняв це рішення після команди з Офісу президента. Логіка? Комусь не сподобалося, що журналісти опинилися на місці події першими. А не президент. Так, бо ми керуємося інтересами суспільства та своєї аудиторії. І так буде завжди", - зазначила вона.
За її словами, позбавлення акредитації CNN та Sky News - це "постріл в ногу".
"Позбавляти акредитації CNN та Skynews, які розповідають про нашу війну та допомагають тримати рівень уваги до нашої країни і,як наслідок, емпатії людей до нас в різних куточках світу -це постріл в ногу, вибачте. Ми, Українська правда, також потрапили в немилість. Генштаб позбавив акредитації нашого фотографа Дмитра Ларіна, який зняв тисячі фото цієї страшної війни. Ці фото виставлялися на кількох десятках виставок закордоном. У тому числі тих, де партнером були урядові інституції. Сподіваюсь на здоровий глузд. І раджу не воювати з журналістами. Нічим хорошим це не закінчується ніколи. Перевірено досвідом та часом", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів".
"Детектор медіа" повідомив, що акредитації позбавили зокрема журналістів CNN і SkyNews.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0vSYM6gRowCe18DLJ5Gh73hz9hEpAP2yzKRj8pVWSogfbSh6H1jhPW3ZbYjXdb91Nl?__cft__[0]=AZXC_9YgW_4jpbozBlKm4yVolWoK2SBsYjHM5CsIq0pj4-pyvaOJNNAx5rV1Ky5B_uohmL0OQ7oXkjEYyo6xNyNe-ZiQeV41nGJBigRfxVBM4Oh-fyJ8l4yjDcRmdHemxo4BgKYZPXNH84LmWQJmdouCD49G0kq_w5OmXUeM2fkk4A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Видання Українська правда позбавили акредитації за те, що фотокореспондент Дмитро Ларін за день до приїзду президента Зеленського у Херсон оприлюднив кілька фото у фейсбуці, в тому числі ось таке. Херсон звільнили 11 листопада, але журналістам повідомили, що знімати та викладати матеріали про звільнення Херсону можливо тільки з 14 листопаду, коли у Херсон приїхав президент Зеленський, який мав стати головною зіркою усіх сюжетів. Але багато журналістів все ж таки виклали матеріали раніше. Як за таке фото можна карати?
Наказ 73 про допуск ЗМІ можна трактувати як завгодно, чому його вжили вибірково саме в даному випадку? Тому що це політичний тиск. Закони у нас завжди виконуються вибірково, так саме як вибірково виконуються, наприклад, накази щодо забезпечення снарядами та зимовою формою.
Тепер влада посилається що ніби це військові позбавили журналістів акредитації. Це брехня. За моїми даними завдання, наказ покарати журналістів, хто виклав інформацію про звільнння раніше ніж Зеленський приїхав до Херсону, видав Міноборони радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
Цензор.Нет виконав абсурдну заборону відвідувати Херсон. Нам прикро, що хтось виклав матеріали, а нам не дали. Але це не значить, що ми погоджуємось з вибірковим застосуванням непродуманих наказів, які не відповідають обстановці, і що ми не не будемо підтримувати наших колег.
Це пряма атака на медіа з боку офісу президента. Нагадаю, що коли президент закликав усіх нічого не робити і чекати на шашлики у травні, саме журналісти попри це створювали розголос щодо вторгення РФ. І Херсон був зданий і Чонгар, у лютому і за це досі влада не відповіла. Якби ми виконували забаганки офісу президента, то Україна б могла загинути під російським ударом. Свобода слова це кращий захист для України, без неї у війні не вистояти.
Проблема в тому, що CNN знімати та писати не перестане. А про ЗЄ їм тепер дуже багато цікавого написати захочеться.
ну хто б сумнівався..
з чиїх репортажів світ дізнався про ейфорію херсонців,
можуть позбавити акредитації.Треш,
що в Херсон не пустили українських журналістів.
Зате Херсон повний слуг, які прилетіли в місто як мухи на мед 😠‼️‼️
так же история и с короновирусом кстати
Всілякі лєщенки наєми з того гнізда.
А найголовніше, що американські і британські журналісти показали світові у якій країні херсонці хочуть жити і громадянами якої країни вони є. Це після того фейкового референдум, який провела параша в окупованому Херсоні і заявила, що 95% хоче в парашу.
Спробуйте самі в Херсон проїхати. Що за дитячий садок. Їх туди пропустили і довезли, бо це було легально. А наших журналістів не пустили, що теж є помилкою.
Ви можете відповісти ЧОМУ наших журналістів не пустили ?
Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона", - пише видання. Джерело:
Ми з'ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з'ясовуємо, хто вони, як вони проїхали і які були обставини. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Джерело:
Меньше кормитесь с информационных помоек и ваш рот не будет уподоблятся сливному бачку.
Ви бачили репортаж наших знімальних груп ? Я - ні.
2. Я так понимаю это новый тренд. Сейчас каждый второй блогер начнет обявлять себя информационным-мучеником, потому что ОП, или возможно Зеленский, лично, дали команду (исстинавамговорю, надежныеисточники, нетсмыславрать) прищемить хвост сливному бачку.
А ви самі бачили наші репортажі ?
Я дивилась в інтернеті
Наша влада когось прикриває ?
А може ревнує ?
Жодного слова вдячності до зе не було, всі скандували лише ЗСУ
З якого дива я мю добре ставитись до людини, яка цілеспрямовано провалювала підготовку держави до війни ? Яка і досі не знає нічого окрім піару себе любимого ?
На його руках кров українців. Отакий він для мене президент.
З якого дива я мю добре ставитись до людини, яка цілеспрямовано провалювала підготовку держави до війни ? Яка і досі не знає нічого окрім піару себе любимого ?
На його руках кров українців. Отакий він для мене президент.
І ви ще маєте нахабство робити мені зауваження ?
Подивіться скільки президентських ботів у всіх соцмережах. І це за мої податки. Замість фінансування армії.
Так це ненависть, а презирство.
Бо я вважаю їх ідіотами і маю право і об'єктивні підстави.
А говорити про це зовсім протилежна річ.
Здається час людям навчитись відповідати за свої дії чи бездіяння.
І не задовбуйте інших.
Включіть марафон і насолоджуйтесь.
Прикривайте свій нарцисизм
Сподіваюсь більше не бачити ваших дописів у моїй стрічці.
та ібанута "думка" привнла з початку до здачі головного свідка трагедії МН 11, здачі вагнерівців, до неготовності 24,02,2022р. до розмінування півдня і "чистої, нової" дороги до Києва з півночі
та ж думка зарізала виробництво раке та гаубиць
і вона ж, клята, зробила так, що Ізраіль не постачає зброї
вона ж вирішила ******** гуманітарку і щоб за це нікому нічого не було
і голова цих ******** думок присутня на всіх ставказ ВГК,
і проблеми України здебільше, саме чкрез цю довбану думку якогось уібана
А це вже стає цікаво... УП стала зеленою помийкою і раптом такий облом...