Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва

Позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі із визволеного Херсона це "постріл в ногу".

Про це у Facebook повідомила головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про позбавлення акредитації іноземних та українських журналістів за репортажі та фотографії з вільного Херсона - абсолютно ганебне. Також воно демонструє нерозуміння функцій, завдань журналістики і некомпетентність людей, які відповідають за комунікаційну політику в державі. З того, що відомо мені - Генштаб прийняв це рішення після команди з Офісу президента. Логіка? Комусь не сподобалося, що журналісти опинилися на місці події першими. А не президент. Так, бо ми керуємося інтересами суспільства та своєї аудиторії. І так буде завжди", - зазначила вона.

За її словами, позбавлення акредитації CNN та Sky News - це "постріл в ногу".

"Позбавляти акредитації CNN та Skynews, які розповідають про нашу війну та допомагають тримати рівень уваги до нашої країни і,як наслідок, емпатії людей до нас в різних куточках світу -це постріл в ногу, вибачте. Ми, Українська правда, також потрапили в немилість. Генштаб позбавив акредитації нашого фотографа Дмитра Ларіна, який зняв тисячі фото цієї страшної війни. Ці фото виставлялися на кількох десятках виставок закордоном. У тому числі тих, де партнером були урядові інституції. Сподіваюсь на здоровий глузд. І раджу не воювати з журналістами. Нічим хорошим це не закінчується ніколи. Перевірено досвідом та часом", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів".

"Детектор медіа" повідомив, що акредитації позбавили зокрема журналістів CNN і SkyNews.

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