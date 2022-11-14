УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини Війна
27 534 186

Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП, - Мусаєва

херсон

Позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі із визволеного Херсона це "постріл в ногу".

Про це у Facebook повідомила головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про позбавлення акредитації іноземних та українських журналістів за репортажі та фотографії з вільного Херсона - абсолютно ганебне. Також воно демонструє нерозуміння функцій, завдань журналістики і некомпетентність людей, які відповідають за комунікаційну політику в державі. З того, що відомо мені - Генштаб прийняв це рішення після команди з Офісу президента. Логіка? Комусь не сподобалося, що журналісти опинилися на місці події першими. А не президент. Так, бо ми керуємося інтересами суспільства та своєї аудиторії. І так буде завжди", - зазначила вона.

За її словами, позбавлення акредитації CNN та Sky News - це "постріл в ногу".

"Позбавляти акредитації CNN та Skynews, які розповідають про нашу війну та допомагають тримати рівень уваги до нашої країни і,як наслідок, емпатії людей до нас в різних куточках світу -це постріл в ногу, вибачте. Ми, Українська правда, також потрапили в немилість. Генштаб позбавив акредитації нашого фотографа Дмитра Ларіна, який зняв тисячі фото цієї страшної війни. Ці фото виставлялися на кількох десятках виставок закордоном. У тому числі тих, де партнером були урядові інституції. Сподіваюсь на здоровий глузд. І раджу не воювати з журналістами. Нічим хорошим це не закінчується ніколи. Перевірено досвідом та часом", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ позбавив акредитації деяких журналістів за "інформаційну діяльність у Херсоні до завершення стабілізаційних заходів".

"Детектор медіа" повідомив, що акредитації позбавили зокрема журналістів CNN і SkyNews.

Читайте: Українські медійники закликають міжнародну спільноту віддати під трибунал російських пропагандистів

Автор: 

журналістика (1777) ЗМІ (1364) Офіс Президента (2029) Мусаєва Севгіль (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+118
Більш дебільне рішення важко було б придумати.
Адже саме західні журналісти дають он-лайн картинку в світові топ-новини, створюючи в країнах Заходу громадську думку на підтримку України. На підтримку подальшої військової і фінансової допомоги.
Саме авторитетні західні журналісти висвітлюють "по гарячих слідах" злочини кацапів проти цивільного населення, показують зруйновані школи, лікарні, електростанції та водопроводи.
Навряд чи жителі знають журналістів телеканалу Рада або ж "Дом/Дім", і будуть довіряти їхнім репортам. Інша справа - CNN, Sky News...
Тим більше, західні воєнкори знають, куди вони лізуть, а головне - за що. Це премії, повне страхування життя і здоров'я. Тому розповідати їм про загрозу мінування - це смішно.
показати весь коментар
14.11.2022 15:09
+72
Зеленим підорасам хочеться всюди бути першими.
показати весь коментар
14.11.2022 15:11
+69
Тільки зелямарафон
Нічого іншого
показати весь коментар
14.11.2022 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Этот зеленый солнцеликий может первым рассказать херсонцам и всей Украине, как он лично расставлял предателей на должности в Херсонской, Николаевской, Одесской , Запорожской областях. Как сейчас возвращаются менты, прокуроры, сбу которые первые сбежали и бросили людей.
показати весь коментар
14.11.2022 17:21 Відповісти
Зелені довбойоби.
показати весь коментар
14.11.2022 17:53 Відповісти
вовочка-дурник мабуть сам хотів відосик запилятьб як Херсон звільняє ))) З дерьмаковим разом ))
показати весь коментар
14.11.2022 17:56 Відповісти
А люди пвинні були кричати не ЗСУ, ЗСУ, а вовочка молодець боневтік, вовочка наш герой, траляля...
показати весь коментар
14.11.2022 18:00 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZXC_9YgW_4jpbozBlKm4yVolWoK2SBsYjHM5CsIq0pj4-pyvaOJNNAx5rV1Ky5B_uohmL0OQ7oXkjEYyo6xNyNe-ZiQeV41nGJBigRfxVBM4Oh-fyJ8l4yjDcRmdHemxo4BgKYZPXNH84LmWQJmdouCD49G0kq_w5OmXUeM2fkk4A&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0vSYM6gRowCe18DLJ5Gh73hz9hEpAP2yzKRj8pVWSogfbSh6H1jhPW3ZbYjXdb91Nl?__cft__[0]=AZXC_9YgW_4jpbozBlKm4yVolWoK2SBsYjHM5CsIq0pj4-pyvaOJNNAx5rV1Ky5B_uohmL0OQ7oXkjEYyo6xNyNe-ZiQeV41nGJBigRfxVBM4Oh-fyJ8l4yjDcRmdHemxo4BgKYZPXNH84LmWQJmdouCD49G0kq_w5OmXUeM2fkk4A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Видання Українська правда позбавили акредитації за те, що фотокореспондент Дмитро Ларін за день до приїзду президента Зеленського у Херсон оприлюднив кілька фото у фейсбуці, в тому числі ось таке. Херсон звільнили 11 листопада, але журналістам повідомили, що знімати та викладати матеріали про звільнення Херсону можливо тільки з 14 листопаду, коли у Херсон приїхав президент Зеленський, який мав стати головною зіркою усіх сюжетів. Але багато журналістів все ж таки виклали матеріали раніше. Як за таке фото можна карати?

Наказ 73 про допуск ЗМІ можна трактувати як завгодно, чому його вжили вибірково саме в даному випадку? Тому що це політичний тиск. Закони у нас завжди виконуються вибірково, так саме як вибірково виконуються, наприклад, накази щодо забезпечення снарядами та зимовою формою.

Тепер влада посилається що ніби це військові позбавили журналістів акредитації. Це брехня. За моїми даними завдання, наказ покарати журналістів, хто виклав інформацію про звільнння раніше ніж Зеленський приїхав до Херсону, видав Міноборони радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Цензор.Нет виконав абсурдну заборону відвідувати Херсон. Нам прикро, що хтось виклав матеріали, а нам не дали. Але це не значить, що ми погоджуємось з вибірковим застосуванням непродуманих наказів, які не відповідають обстановці, і що ми не не будемо підтримувати наших колег.

Це пряма атака на медіа з боку офісу президента. Нагадаю, що коли президент закликав усіх нічого не робити і чекати на шашлики у травні, саме журналісти попри це створювали розголос щодо вторгення РФ. І Херсон був зданий і Чонгар, у лютому і за це досі влада не відповіла. Якби ми виконували забаганки офісу президента, то Україна б могла загинути під російським ударом. Свобода слова це кращий захист для України, без неї у війні не вистояти.
показати весь коментар
14.11.2022 17:58 Відповісти
А що "Українська правда" вже вийшла з-під контролю Єрмака? Чи це гра на публіку?
показати весь коментар
14.11.2022 18:09 Відповісти
Авжеж. Спочатку мав приїхати та пропіаритися 95-й квартал! Щось потім лисому та мордатому по другій медалі дати.
показати весь коментар
14.11.2022 18:09 Відповісти
Це за те що не почекали великого квартального "визволителя".

Проблема в тому, що CNN знімати та писати не перестане. А про ЗЄ їм тепер дуже багато цікавого написати захочеться.
показати весь коментар
14.11.2022 18:15 Відповісти
якби вони ще Прапор підняли раніше - тоді би їх точно депортували би з країни
показати весь коментар
15.11.2022 08:08 Відповісти
Одна з гнилих рис піаніста, що дуже скидається у вічі - це зелена заздрість до тих, хто популярніше за нього, і падлюча мстивість на ґрунті цих заздрощів. Це одна з причин злочинної монополії на ТБ.
показати весь коментар
14.11.2022 18:19 Відповісти
"Рішення про позбавлення акредитації ЗМІ за репортажі з Херсона ухвалили після команди з ОП "
ну хто б сумнівався..
показати весь коментар
14.11.2022 18:24 Відповісти
Зе дермачная мразота не смогла пережить ,что не успели пропиариться первыми в Херсоне.Дебильные низкопробные твари,думающие только о себе и о втором восхождении на царствие,а не о тех кто пролил кровь ,освобождая Херсон.
показати весь коментар
14.11.2022 18:27 Відповісти
Дико звучать заяви, що іноземні ЗМІ ,
з чиїх репортажів світ дізнався про ейфорію херсонців,
можуть позбавити акредитації.Треш,
що в Херсон не пустили українських журналістів.
Зате Херсон повний слуг, які прилетіли в місто як мухи на мед 😠‼️‼️
показати весь коментар
14.11.2022 18:48 Відповісти
Чувствую после этой войны ещё и с бандой Зеленского что-то решать прийдётся!!!
показати весь коментар
14.11.2022 19:12 Відповісти
Як щоб не війна, то гнали би цих зелених аж до Ростова. Але ж..
показати весь коментар
14.11.2022 20:48 Відповісти
значит война будет продолжаться. 2+2=4
так же история и с короновирусом кстати
показати весь коментар
14.11.2022 23:13 Відповісти
Упячка так старалась для зелених, але трохи недостаралась, не допомогло. Що, тепер перестануть лизати с**ку найвеличнішому? Та сумніваюсь.
показати весь коментар
14.11.2022 19:16 Відповісти
На думку боневтіка не достатньо старанно вилизувала.
показати весь коментар
15.11.2022 05:41 Відповісти
І репутацію про*рали, і "своїми" не стали
показати весь коментар
15.11.2022 10:54 Відповісти
Ну репутацію вони просрали давно.
Всілякі лєщенки наєми з того гнізда.
показати весь коментар
15.11.2022 11:45 Відповісти
Ну да, як же можна забути. Угодиво заглядають фьодоричу в рот, що скаже. Такі не пропадуть, то в Межигірʼї кормились, то у теперішніх на шашликах.
показати весь коментар
15.11.2022 14:33 Відповісти
Та у всіх годувалися.Ви тут сором'язливо пропустили депутатами якої фракції вони були у ВРУ минулого скликання.
показати весь коментар
15.11.2022 14:39 Відповісти
Да, були. І що вони хорошого там зробили? Збились в окрему групу щоб шкодити зсередини, як шкідники якісь. Порох теж понабирав всякої дряні і не змін спраитись з ними, але в зелених дрянь відбірна, стовідсоткова і вірна своєму господарю, що в люди їх вивів, цього від них не відбереш.
показати весь коментар
15.11.2022 14:42 Відповісти
Ото ж бо ф воно. Такі непотопаємі, що перевзуваються в стрибку чомусь подобаються нашій політеліті. Зараз з вілкула та ахмєтова ліплять героїв, мовляв, усвідомили, прозріли, а те що вони багато років пропагували русскій мір сором'язлмво замовчують.
показати весь коментар
15.11.2022 14:51 Відповісти
Та що казати, шуфріч уже герой!
показати весь коментар
15.11.2022 14:54 Відповісти
А наче ще недавно йому на блокпості скотчем пику замотували, а зараз "не втік" і "героїічно голосував". Гидко просто. Жаль його на свободі слова тоді Бутусов в челюстно-лицеве відділення не відправив.
показати весь коментар
15.11.2022 14:57 Відповісти
Який же дрібний масштаб людини для такої високої посади! Повинні були організувати "час восхвалєній", але чогось на площу жодного місцевого жителя не пустили. Це мабуть щоб ніхто з товпи не крикнув "хто здав Херсон"?
показати весь коментар
14.11.2022 19:18 Відповісти
да... мерзостное было сегодня посещение гнусавым Херсона... не празднично было у него в теле...
показати весь коментар
14.11.2022 19:25 Відповісти
после войны, зелень нах. у Вовки уже - "синдром победителя". гордыня самый грех....
показати весь коментар
14.11.2022 19:25 Відповісти
Опэшне кодло треба знищити!!!
показати весь коментар
14.11.2022 19:34 Відповісти
Здавалося б земарафон - вже дно. А виявляється креативналюдина може пробити любе дно.
показати весь коментар
14.11.2022 19:56 Відповісти
Клюнуло зелене в ср..ку і прозріла?Чи пеньонзи запіздали?Журнашлюхи продажні.
показати весь коментар
14.11.2022 20:03 Відповісти
Цінність репортажів іноземних журналістів в тому, що для західного глядача вони показали в прямому ефірі як раділи херсонці, як вони чекали, і як вірили що українські воїни їх визволять, як дякували всім за підтримку і допомогу. І коли прості американці чи британці дивились ті репортажі, вони відчували свою причетність, бо це сталось завдяки допомозі їхніх країн, а отже, їх як платників податків. А коли вони бачать як президент України піднімає прапор у звільненому місті, то чи виникнуть у них в серцях такі ж самі переживання? Не думаю.
А найголовніше, що американські і британські журналісти показали світові у якій країні херсонці хочуть жити і громадянами якої країни вони є. Це після того фейкового референдум, який провела параша в окупованому Херсоні і заявила, що 95% хоче в парашу.
показати весь коментар
14.11.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 20:18 Відповісти
В рогатую головку не приходит мысль, что бы было если бы нелегально проникщие на окупированую територию журналисты попали под огонь ЗСУ? Как вопили бы ********** консервы, что украниские войска убивают американских журналистов американским оружием.
показати весь коментар
14.11.2022 20:25 Відповісти
А чого нелегально ?
Спробуйте самі в Херсон проїхати. Що за дитячий садок. Їх туди пропустили і довезли, бо це було легально. А наших журналістів не пустили, що теж є помилкою.
Ви можете відповісти ЧОМУ наших журналістів не пустили ?
показати весь коментар
15.11.2022 07:53 Відповісти
Кто вам сказал, что наших журналистов не пустили?
Окрім них в Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного та Hromadske. Також в ефірі каналу "Рада" було включення з Херсона", - пише видання. Джерело:
Ми з'ясовуємо обставини, як там опинилося декілька знімальних груп, і з'ясовуємо, хто вони, як вони проїхали і які були обставини. Як вони оминули блокпости, бо не всі проїхали через блокпост. Джерело:
Меньше кормитесь с информационных помоек и ваш рот не будет уподоблятся сливному бачку.
показати весь коментар
15.11.2022 20:26 Відповісти
Журналісти сказали. Вони ж заяву зробили.
Ви бачили репортаж наших знімальних груп ? Я - ні.
показати весь коментар
15.11.2022 20:29 Відповісти
1. Я вполне доверяю Цензору. Если они написали что были, мне нет смысла перепроверять, даже если кто-то заявляет, что репортажей не было потому что он их не видел.
2. Я так понимаю это новый тренд. Сейчас каждый второй блогер начнет обявлять себя информационным-мучеником, потому что ОП, или возможно Зеленский, лично, дали команду (исстинавамговорю, надежныеисточники, нетсмыславрать) прищемить хвост сливному бачку.
показати весь коментар
15.11.2022 20:45 Відповісти
Репортажів не було. Показали лише те що іноземці знімали і люди на телефон.
А ви самі бачили наші репортажі ?
показати весь коментар
15.11.2022 20:47 Відповісти
Я же вам сказал, у меня нет возможности смотреть круглые сутки телевизор. Ссылку на Цензор, где сакзано что в Херсоне в то время также работали другие жарналисты, я вам приводил.
показати весь коментар
15.11.2022 20:53 Відповісти
І в мене теж нема

Я дивилась в інтернеті
показати весь коментар
15.11.2022 21:16 Відповісти
А чому не пустили наших журналістів ?
Наша влада когось прикриває ?
А може ревнує ?
показати весь коментар
15.11.2022 07:54 Відповісти
А того що люди розкажуть, як їх влада кинула.
Жодного слова вдячності до зе не було, всі скандували лише ЗСУ
показати весь коментар
15.11.2022 07:59 Відповісти
А ви менше марафон дивіться. То може і правду побачите.
З якого дива я мю добре ставитись до людини, яка цілеспрямовано провалювала підготовку держави до війни ? Яка і досі не знає нічого окрім піару себе любимого ?
На його руках кров українців. Отакий він для мене президент.
показати весь коментар
15.11.2022 19:56 Відповісти
Часто думаю: сколько ненависти, бесстыдства в ваших комментариях. Кто же или что вам так глаза и мозг зас*ал? Я не большой поклонник Зеленского, но он президент нашей страны. С такими как вы «патриотами» и врагов не надо. Скорее всего вы - бот, под ником которого целая бригада моральных уродов, которые се*ут целыми днями и пользы от них меньше, чем вреда. https://t.me/MirovichMedia/4064
показати весь коментар
15.11.2022 19:54 Відповісти
А ви менше марафон дивіться. То може і правду побачите.
З якого дива я мю добре ставитись до людини, яка цілеспрямовано провалювала підготовку держави до війни ? Яка і досі не знає нічого окрім піару себе любимого ?
На його руках кров українців. Отакий він для мене президент.
І ви ще маєте нахабство робити мені зауваження ?
Подивіться скільки президентських ботів у всіх соцмережах. І це за мої податки. Замість фінансування армії.
показати весь коментар
15.11.2022 19:57 Відповісти
Вы ненавидите все и всех. Дело даже не в Зеленском.
показати весь коментар
15.11.2022 19:58 Відповісти
В його виборцях ?
Так це ненависть, а презирство.
Бо я вважаю їх ідіотами і маю право і об'єктивні підстави.
показати весь коментар
15.11.2022 20:08 Відповісти
Зауваження? Да, могу. У вас верх бесстыдства. Кто-то должен вам это сказать
показати весь коментар
15.11.2022 20:03 Відповісти
Бєсстидство це голосувати за клоуна у розпал війни.
А говорити про це зовсім протилежна річ.
Здається час людям навчитись відповідати за свої дії чи бездіяння.
показати весь коментар
15.11.2022 20:09 Відповісти
Да при чем тут «клоун? Вы се*ете по всем абсолютно вопросам.
показати весь коментар
15.11.2022 20:14 Відповісти
А ви не читайте.
І не задовбуйте інших.
Включіть марафон і насолоджуйтесь.
показати весь коментар
15.11.2022 20:18 Відповісти
Не судите по себе. Я НЕ СМОТРЮ телевизор больше 20 лет.
показати весь коментар
15.11.2022 20:20 Відповісти
Господи, какая же она/он/они/оно дура!
показати весь коментар
15.11.2022 20:21 Відповісти
Ніби мене хвилюють ваше життя і побажання.
Прикривайте свій нарцисизм
показати весь коментар
15.11.2022 20:27 Відповісти
Вы абсолютно правы. Большинству нас*рать на ваши опусы.
показати весь коментар
15.11.2022 21:28 Відповісти
Тільки ви озабочений
показати весь коментар
15.11.2022 21:39 Відповісти
Нет темы для беспокойства. Надо было высказать одному существу-безумному боту, что от ее/его/их писанины один вред.
показати весь коментар
16.11.2022 06:14 Відповісти
Коли довбні Ів попереджали про майже вірогідний напад роіські, то вони теж писали, що від попереджень один врєд.
показати весь коментар
16.11.2022 09:59 Відповісти
Будь у вас хоть капля ума, вы бы не строчили сутки напролет сотни бездарных и безумных опусов, наполненных ядом и желчью, а больше читали бы умных книг. Про таких как вы говорят: окраденные умом. Ну а совести у вас отродясь не было.
показати весь коментар
16.11.2022 12:45 Відповісти
Скоріш за все, так говорять про вас.
Сподіваюсь більше не бачити ваших дописів у моїй стрічці.
показати весь коментар
16.11.2022 20:35 Відповісти
У неподготовленного читателя, со слабым уровнем критического анализа может создастся впечатление что Мусаева лично присутствовала в ОП, или имеет надежный источник который сообщает ей подробности происходящего в кабинете Президента. Но не верьте - это очередной заброс говна на вентилятор от СерЛеща.
показати весь коментар
14.11.2022 20:20 Відповісти
Путлер построил Концлагерь успешно...тоже делает и Оманский чувак...
показати весь коментар
14.11.2022 20:23 Відповісти
червяк
показати весь коментар
14.11.2022 22:37 Відповісти
Совдепія , навішування лапші людям, зелених в дії, яке позорище,
показати весь коментар
14.11.2022 20:23 Відповісти
Три дня назад ЗеКодломойские чуваки купили целый телеканал у Рината Ахметова за очень крутое бабло... кажись по факту девятый по счету...
показати весь коментар
14.11.2022 20:25 Відповісти
Олигархов а Украине на сегодня осталось трое...Зеля, Кучма и его зять Пинчук... остальные стали Дозами,включа и Ахметова...такова сё ля Ви..,Увы ..
показати весь коментар
14.11.2022 20:29 Відповісти
Зараз журналізди верещать про свободу слова, перешкоджання роботі ЗМІ тощо. А коли якомусь придурку з телекамерою, що полізе на рожен в гонитві за сенсаційними кадрами, відірве голову від після наїзду його авто на протитанкову міну - якої тоді ви заспіваєте? А якщо по позиціях наших захисників відпрацює авіація чи артилерія ворога, після того як журнашльондри без дозволу припхаються на передок і знімуть такий відеоматеріал, по якому можна буде провести прив'язку по місцевості на карті, зливши таким чином секретну інфу? Бо ви ж круті, виконавці заказухи з олігархічнтх ЗМІ, маєте супутниковий зв'язок, корпоративні 4G-модеми, і маєте технічну можливість якщо і не в прямому ефірі, то оперативно зливати відзнятий матеріал в мережу, коли дані все ще актуальні.
показати весь коментар
14.11.2022 20:32 Відповісти
тому що там сидить підер,йо яке керується власними емоціями на власну, дурну думку
та ібанута "думка" привнла з початку до здачі головного свідка трагедії МН 11, здачі вагнерівців, до неготовності 24,02,2022р. до розмінування півдня і "чистої, нової" дороги до Києва з півночі
та ж думка зарізала виробництво раке та гаубиць
і вона ж, клята, зробила так, що Ізраіль не постачає зброї
вона ж вирішила ******** гуманітарку і щоб за це нікому нічого не було
і голова цих ******** думок присутня на всіх ставказ ВГК,
і проблеми України здебільше, саме чкрез цю довбану думку якогось уібана
показати весь коментар
14.11.2022 21:21 Відповісти
"...повідомила головний редактор видання "Українська правда"
А це вже стає цікаво... УП стала зеленою помийкою і раптом такий облом...
показати весь коментар
14.11.2022 22:12 Відповісти
Звісно, не треба показувати тріумфальне повернення мусорні, яка першою і втекла
показати весь коментар
14.11.2022 22:34 Відповісти
здається рядові ВСУ поклали великий прибор на заборону ОПИи - не пропускати журналістів
показати весь коментар
14.11.2022 23:21 Відповісти
Зелене чмо сходиться на піну-а чому не я "перший, най...,най..." не перший? Я ж бо не втік...
показати весь коментар
14.11.2022 23:35 Відповісти
Вся благодать може бути тільки від ЗЕ, а все решта від лукавого.
показати весь коментар
15.11.2022 00:57 Відповісти
Чим більш нікчемна особа при владі, тим страшніше його диктатура.
показати весь коментар
15.11.2022 05:36 Відповісти
Тисячі людей на вулицях Херсону не підірвалися на міні, а журналісти - якісь особливі?
показати весь коментар
15.11.2022 07:36 Відповісти
Дрібний мстивий мерзотник. Скільки ще буде діяти оте його "неначасі-боневтік"?
показати весь коментар
15.11.2022 07:34 Відповісти
Похоже що хтось із західних журналістів почне задавати питання місцевим хто з влади здавав Херсон за це їх і лишили акредитації.
показати весь коментар
15.11.2022 07:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 