УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини
19 942 76

Зеленський взяв у Херсон Резніченка, не зважаючи на корупційний скандал на 1,5 млрд. ФОТО

резніченко

Під час сьогоднішнього візиту до Херсона президент України Володимир Зеленський взяв з собою главу Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, який , за даними ЗМІ, замішаний у корупційному скандалі.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ

А ось Зеленський і відповів Наталі Седлецькій та Михайлу Ткачу і вашому скромному слузі на питання: "Так а шо Резніченку?". Президент сьогодні взяв його з собою на великий позитивний захід - українська влада повертається в Херсон", - зауважує журналіст.

"В п’ятницю мені розповідали з Дніпра, що там вже отримали сигнал від Офіса президента: "Валєнтін хороший парєнь, єму просто завідуют і єво заказалі конкурєнти, пусть работаєт і дальше". Я тоді не дуже повірив. Ну яктакто? Чувак відкрито під час війни злив на фірму своєї жінки 1,5 мільярди гривень, навіть картелю такі бабки не снились, а його навіть не звільнять? Ну ось є підтвердження. Наочніше нассяти в очі неможливо", - додає він.

На його переконання, ось це і є відповідь на питання: чи будуть слуги Зеленського красти на Великій відбуд.

Читайте: Фітнес-подруга Резніченка їздить на автівці вартістю 5 млн грн, яка належить фірмі, пов’язаній з "консультантом" Банкової Голиком, - ЗМІ. ВIДЕО

Зеленський взяв у Херсон Резніченка, не зважаючи на корупційний скандал на 1,5 млрд 01

Зеленський взяв у Херсон Резніченка, не зважаючи на корупційний скандал на 1,5 млрд 02

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Херсон (3418) Резніченко Валентин (518) Седлецька Наталія (93) Юрій Ніколов (101)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+48
Будто бы в команде Зе есть порядочные люди, кроме Резниченка он и Ермака взял, все то шобло которое сдало Херсон сегодня "херои которые не побоялись приехать в обстреливаемый Херсон" , лицемеры,как вас только земля носит.
показати весь коментар
14.11.2022 15:23
+46
показати весь коментар
14.11.2022 15:24
+39
"Какая разница"
"не на часі"
показати весь коментар
14.11.2022 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Какая разница"
"не на часі"
показати весь коментар
14.11.2022 15:15 Відповісти
Не ну а чем плох резниченко
Это ж он ацвободил Херсон с лысым
показати весь коментар
14.11.2022 15:38 Відповісти
КОШЕР -НОСТРА - OMERTÀ Своих не СДАЕТ - МЕЦГЕР, Резниченко СТАРУХ, ТРУХИН ,каламойша Третьякова ,………А отступников , как Полякова УБИВАЮТ тварь Третьякова:"-минус один враг"!
показати весь коментар
14.11.2022 15:44 Відповісти
https://mobile.twitter.com/bandera_khm/status/1592230903413362688 Бубочку в Херсоне громко послали на..
показати весь коментар
15.11.2022 06:37 Відповісти
Зе просто на відкаті)
показати весь коментар
14.11.2022 15:15 Відповісти
Він на прикритті ...
показати весь коментар
14.11.2022 16:44 Відповісти
Верховний теледіктор - ЗА корупцію
показати весь коментар
14.11.2022 15:16 Відповісти
"Сваї жє люді", тьху
показати весь коментар
14.11.2022 15:16 Відповісти
своїх не брасаем!
показати весь коментар
14.11.2022 15:17 Відповісти
бубонний шашличник, тьфу бл.
показати весь коментар
14.11.2022 15:18 Відповісти
А хтось чекав іншого?
показати весь коментар
14.11.2022 15:21 Відповісти
75% чекали.
показати весь коментар
14.11.2022 16:31 Відповісти
Так за нього ж взялись НАБУ і САП .
показати весь коментар
14.11.2022 15:21 Відповісти
Може вони пошуткували ?
показати весь коментар
14.11.2022 16:20 Відповісти
Ну коли же це скінчиться?!!!! Пересічні громадяни скидуються хто скільки може, а слуги продовжують дерібан країни, яка стікає кров'ю.
показати весь коментар
14.11.2022 15:22 Відповісти
Будто бы в команде Зе есть порядочные люди, кроме Резниченка он и Ермака взял, все то шобло которое сдало Херсон сегодня "херои которые не побоялись приехать в обстреливаемый Херсон" , лицемеры,как вас только земля носит.
показати весь коментар
14.11.2022 15:23 Відповісти
Я тихонечко пойду в лес... А потом я найдусь и отблагодарю тебя.

В мире как я понял есть две украины
Одна з зсу, а другая виртуальная с боневтиком и ставридой...
показати весь коментар
14.11.2022 15:52 Відповісти
А ,как только их настоящие Герои ЗСУ ,выносят , как можно терпеть тех , кто вас 3 года на 0 множил запрещал стрелять в ответ на "сафари" рашистов ,уничтожал армию и оборонзаказы с Тараном , сдал Юг , а теперь жизнями тысяч военных пиарится на Победе в Херсоне⁉️
:
показати весь коментар
14.11.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 15:24 Відповісти
І з'являтися питання
"Вова, что это, *****, за, *****"?
Жорстко але првда
показати весь коментар
14.11.2022 15:29 Відповісти
мы для них быдло , нас стригут как баранов , это основа регионалов.
показати весь коментар
14.11.2022 18:01 Відповісти
Зе зовсім нюх втратив , а виною цьому є білий порошок
показати весь коментар
14.11.2022 15:25 Відповісти
Резнічєнко з Єрмаком взяли з собою Зеленського... Так мабуть правильніше.
показати весь коментар
14.11.2022 15:25 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 15:26 Відповісти
Де ж наш ЗеОнєгін?

для цього ЗеЛєнського...

(шанувальникам Пушкіна присвячується)
показати весь коментар
14.11.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 15:28 Відповісти
Все це так, але де і коли хазяїн не мав змоги відразу вигнати слуг, а мусив чекати пять років?
показати весь коментар
14.11.2022 16:08 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 15:30 Відповісти
https://mobile.twitter.com/bandera_khm/status/1592230903413362688 Херсон його гучно 'спрямував' на..
показати весь коментар
15.11.2022 06:40 Відповісти
Це сигнал всім, що Зе до одного місця всі обурення діяльністю цього громадянина, це індульгенція на майбутні мародерства.
показати весь коментар
14.11.2022 15:32 Відповісти
Ну, ви нічого не розумієте. Треба ж державні кошти розмістити з максимальним зиском. А пацан по півтори мільярди за раз освоює по кишеням коханки, це не кожен зможе зробити.
показати весь коментар
14.11.2022 15:33 Відповісти
якщо в кишеню коханки впало 1.5 лярди,то скіко потекло в свої і ,,потрібні" кишені?
показати весь коментар
14.11.2022 17:40 Відповісти
Гарна світа - злодії, шахраї зрадники та пройдохи...
показати весь коментар
14.11.2022 15:33 Відповісти
Всі наші здобутки і перемоги у війні,особисто я пов'язую з ЗСУ і нашим героїчним народом,включаючи ТРО,волонтерів,лікарів,цивільне патріотичне населення,тощо.І ніяк із владою.Ну от просто ніяк!!!Знаючи,які покидьки масово залізли в кабінети,знаючи,для чого вони туди залізли,бачучи і чуючи про всі зашквари і корупційні скандали...тільки людина без мозку може тупо молитись і підтримувати злодійкувате чиновництво.Антиприклад цьому зовсім недалеко-за порєбріком!
показати весь коментар
14.11.2022 15:35 Відповісти
Ціль поїздки Зеленського в Херсон - Реабілітація депутатів ОПЗЖ та Рашиських агентів.
показати весь коментар
14.11.2022 15:35 Відповісти
А чого ще можна чекати від особи, яка не має ні честі, ні совісті?
показати весь коментар
14.11.2022 15:36 Відповісти
Якби Зе звільняв усіх злісних зашкварників у його зекоманді, то прийшлося б звільнити усіх і себе самого б. Але це для нас вони гівно, а для зелених мух - це смакота.
показати весь коментар
14.11.2022 15:39 Відповісти
Сцикля насцяв людям в очі! Ну і що? Хіба це перший раз? Хитромудрий єврейчик думає, що спецмарафон вирішить всі виборчі питання. Ну-ну! Як кажуть в народі, дурень думкою багатіє...
показати весь коментар
14.11.2022 15:40 Відповісти
Один пройдоха покриває іншого пройдоху! От і все...
показати весь коментар
14.11.2022 15:41 Відповісти
Авантюристи та злодії всіх областей об'єднуйтесь !
показати весь коментар
14.11.2022 16:19 Відповісти
Падло смердюче.
показати весь коментар
14.11.2022 15:42 Відповісти
Є величезна небезпека що це сцикливе зелене щеня узурпує владу і всядеться в крісло надовго.А ще є маса придурків які готові зализати до блиску зелений зад Боневтіку
показати весь коментар
14.11.2022 15:46 Відповісти
+++
Фразу " не на часі", ми повинні вже позбутися.
показати весь коментар
14.11.2022 15:53 Відповісти
с...ки
показати весь коментар
14.11.2022 15:47 Відповісти
А що вже є судове рішення? Коли відмінили презумпцію невинуватості?
показати весь коментар
14.11.2022 15:53 Відповісти
ти про писульку окружного чи печерського борделю))
показати весь коментар
14.11.2022 15:59 Відповісти
мда..........и нахрена он взял его с собой?Резниченко что в своей обл. и занятся нечем?????????......................................................................................................................................хрень какая то вот ***.................................................................................................
показати весь коментар
14.11.2022 15:55 Відповісти
Кажуть шо Антилопа Лавров прибыл на Саммит и сразу отвезли в госпиталь... Новичок наверно глотнул....🦍💀
показати весь коментар
14.11.2022 16:00 Відповісти
Кучмистов Зе пасодють...подвигов уже достаточно...
показати весь коментар
14.11.2022 16:01 Відповісти
Лисого ще не нагородили за звільнення Херсона?
показати весь коментар
14.11.2022 16:04 Відповісти
Понравилось лицо Тимошенко на фото 2.
показати весь коментар
14.11.2022 16:07 Відповісти
маніяків потянуло місце злочину.
показати весь коментар
14.11.2022 16:11 Відповісти
Ці мародери свою справу роблять пока війна не закінчилась !
показати весь коментар
14.11.2022 16:16 Відповісти
головне не бути жлобом і по братськи поділитись..і ваші гріхи будуть прощені
показати весь коментар
14.11.2022 16:17 Відповісти
Да нас..ть им на мнение людей.Себя они причислили к небожителям.Ведь они уверены на 200%, что их снова выберут,даже если они сядут и выс.утся людям на голову.И ведь выберут.
показати весь коментар
14.11.2022 16:20 Відповісти
Такое впечатление, что он специально выпячивает вперед самых коррупционеров после коррупционных скандалов, типа "Вот вам, порохоботы проклятые. Что хочу, то и делаю!"
показати весь коментар
14.11.2022 16:24 Відповісти
Найгидкіше, що їм абсолютно наср...ти на будь-яке обурення громадськості чи викриття їхніх оборудок
показати весь коментар
14.11.2022 16:28 Відповісти
Своих не бросаем. Трухин, теперь это. Мафия.
показати весь коментар
14.11.2022 16:31 Відповісти
Нічого нового... Зелена мразота. Крапка.
показати весь коментар
14.11.2022 16:33 Відповісти
злив, злив,- як йому сказали так він і зробив, інакше не попав би в світу, як казали в одному кацапському фільмі,- Белкин такими грошима не ризикують
показати весь коментар
14.11.2022 16:46 Відповісти
Процес відбілення Резнічекка Боневтік запустив. Наступний крок - нагородити орденом, як лисого чмиря...
показати весь коментар
14.11.2022 17:14 Відповісти
Піз.дец.ь за піз.дец.ем - як воїна вигнали з вагону у тамбор - https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ekhavsheho-s-fronta-domoi-********-vsu-vihnaly-v-tambur-poezda-yz-zaplokhoho-zapakha-podrobnosty-skandala-292474.html https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ekhavsheho-s-fronta-domoi-********-vsu-vihnaly-v-tambur-poezda-yz-zaplokhoho-zapakha-podrobnosty-skandala-292474.html

показати весь коментар
14.11.2022 17:24 Відповісти
мдя...і це ще війна не закінчилась.... а уявіть шо буде років через 2-3 після Перемоги....
-я тебя туда не посьілал(-ла)
показати весь коментар
14.11.2022 17:45 Відповісти
Коррупционеры и уроды всех мастей- лучшие друзья Зеломойского, наверное не за просто так. Интересно, все рас@издят, что нибудь останется народу Украины? По доброте и глупости Зе выберут на 2 срок , потом превратится ( после третьего) в Лукашеску.
показати весь коментар
14.11.2022 17:43 Відповісти
Тепер ясно, за чиєю командою Резниченкові дали на ддороги майже 2млрд-більше, ніж Київський1, Харківській, Сумскій +.. разом ( постраждалим від вторгення!). Откати Самому.
Падлюка.
показати весь коментар
14.11.2022 17:59 Відповісти
це ще квіточки, а основне дійство, почнеться тоді, коли, Захід дасть гроші на відбудову, тоді будуть такі маcштаби злодійства що весь світ здригнеться .
показати весь коментар
14.11.2022 18:48 Відповісти
Власов я не думаю що дадуть. Захід знає хто в Україні краде і в яких масштабах і надіється на військових бо ні ЄС ні НАТО українцям не світить при цих падлюках
показати весь коментар
14.11.2022 19:21 Відповісти
Ну гарний ж спеціаліст і справу свою знає. Хай продовжує
показати весь коментар
14.11.2022 19:05 Відповісти
Мені 100% знаючі люди кажуть що кому війна а кому мати рідна
показати весь коментар
14.11.2022 19:14 Відповісти
Чему вы удивляетесь?Это в крови!Вор вора покрывает!при любой возможности!Паны бьются а у Холопив чубы рвуться!це безкинцеве КОЛО!ЩЕ БУДЕ!!!
показати весь коментар
14.11.2022 19:19 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 20:25 Відповісти
Боже, по Марафону ж не покажуть, значить все добре.
Воно захопило інформаційний блок і більшість людей не знає нікого і нічого окрім нього.
А ще подивіться як боти та блогери відпрацьовують на ЗЕ в інстаграмі та тіктоці.
показати весь коментар
15.11.2022 08:17 Відповісти
 
 