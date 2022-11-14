Зеленський взяв у Херсон Резніченка, не зважаючи на корупційний скандал на 1,5 млрд. ФОТО

Під час сьогоднішнього візиту до Херсона президент України Володимир Зеленський взяв з собою главу Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, який , за даними ЗМІ, замішаний у корупційному скандалі.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ

А ось Зеленський і відповів Наталі Седлецькій та Михайлу Ткачу і вашому скромному слузі на питання: "Так а шо Резніченку?". Президент сьогодні взяв його з собою на великий позитивний захід - українська влада повертається в Херсон", - зауважує журналіст.

"В п’ятницю мені розповідали з Дніпра, що там вже отримали сигнал від Офіса президента: "Валєнтін хороший парєнь, єму просто завідуют і єво заказалі конкурєнти, пусть работаєт і дальше". Я тоді не дуже повірив. Ну яктакто? Чувак відкрито під час війни злив на фірму своєї жінки 1,5 мільярди гривень, навіть картелю такі бабки не снились, а його навіть не звільнять? Ну ось є підтвердження. Наочніше нассяти в очі неможливо", - додає він.

На його переконання, ось це і є відповідь на питання: чи будуть слуги Зеленського красти на Великій відбуд.

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Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.