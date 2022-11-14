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Омбудсмен Лубінець звернувся до Резнікова через скасовані акредитації журналістам

лубінець

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал омбудсмена

Лубінець зазначив, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен, і це міжнародний стандарт. І саме для цього в Генштабі створено Центральне управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ

"Однак недостатньою є комунікація з міжнародними медіа, задача яких давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків. Неприйнятним в таких умовах є скасування дозволу на роботу.

Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до Резнікова", - написав Лубінець. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські та іноземні журналісти закликають владу повернути акредитацію медіа, які висвітлювали події в Херсоні

Автор: 

журналістика (1777) ЗМІ (1364) Резніков Олексій (1446) Лубінець Дмитро (614)


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Топ коментарі
+21
як же зелені переживають за рейтинг гундосіка...
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14.11.2022 16:06
+20
Типу рєзніков щось вирішує. Мутить ворог України дєрьмак.
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14.11.2022 16:05
+18
Спочатку Зеля фейсом відсвітить, а потім можете знімати.
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14.11.2022 16:10
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Типу рєзніков щось вирішує. Мутить ворог України дєрьмак.
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14.11.2022 16:05 Відповісти
Добре, що на противагу єрмаку є друг України - зеленське!
А ще арахамське, безугле та різні баканови етс
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14.11.2022 17:00 Відповісти
Похоже ваш сарказм не зашел))) Судя по лайкам, то как обычно царь хороший, а бояре плохие)))
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14.11.2022 17:35 Відповісти
як же зелені переживають за рейтинг гундосіка...
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14.11.2022 16:06 Відповісти
Заборона діяльності відчизняних та закордонних журналістів це чистий саботаж ініційований рашен-рейхом.
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14.11.2022 16:09 Відповісти
Поперлись поперед Зеленського.
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14.11.2022 16:16 Відповісти
Саме так! Світ побачив як зустрічають військових,а не того,хто "про#бав" за "7мільярдів"!
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14.11.2022 18:31 Відповісти
Спочатку Зеля фейсом відсвітить, а потім можете знімати.
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14.11.2022 16:10 Відповісти
НУ А КАК ЭТО , МАРАФОНЦЫ ЕЩЕ НА ЖОПЕ СИДЯТ , А АНГЛОСАКСЫ УЖЕ С хЕРСОНА ВЕЩАЮТ , НЕ ПОРЯДОК , НУ И КОНЕЧНО ПРО БУБОЧКУ ЗАБЫЛИ .как же тааааак , великий зеля, как же без него, он должен быть везде первый, точнее его морда.
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14.11.2022 19:40 Відповісти
До Дєрмака звертайся.
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14.11.2022 16:15 Відповісти
Знов обка...кались перед Європою і вислужились перед рашкою - як боляче було рашці 3 дні дивитись в Херсоні радість і сльози радості визволення міста і вітання нашої Армії.
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14.11.2022 16:18 Відповісти
Ну тут більше зеля обкакався, коли три дні дивився як зарубіжні змі показують наших воїнів я не бубонного шашличника з розкрадачами гумонітарки.
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14.11.2022 16:25 Відповісти
це просто ганьба! безмежна ганьба!!!
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14.11.2022 16:27 Відповісти
Як посміли іноземні журналісти першими показати на весь світ щиру радість херсонців визволенню міста?
За правом першої ночі в Херсон мав в'їхати Великий Будівничий на зеленому коні, а з ним ЗЄлємарафон.
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14.11.2022 16:52 Відповісти
Це якась жопа а не президент, та він повинен не сидіти в телевізороі а їздити в США Европу та розмовляти с людьми очі в очі вимагая від них зброю та підтримку України. Черчель під час війни місяц знаходився в США зустрічався з конгесменами, президентом требуя підтримку і зброю.Порошенко теж не вилазив з Европи требуя підтримку, безвіз, летальну зброю, томос. Один вова-відосик сидить в телевізорі та читае тексти з суфлерів Нікуди крім Омана не виїзжае та ще й Кулеба каже що ми перша країна в світі яка започеткувала цифровую дипломатію т.е ці дурні договорились що це не обосраний вова ховается від людей в ящике який його зробив президентом а це їхне ноухау і всі повинні так робить. Якщо б воно пересувалось і розкривала рота самостійно то в нас давно б вже були ракети дальної дії і повна перемога над парашей.
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14.11.2022 18:08 Відповісти
Тому що півшостого - не Президент, а гучномовець у президентському кріслі.
З таким же успіхом могли у крісло поставити телемонітор, навіть краще - дешевше булоб!
Взагалі то краще,бо випустити без регента - воно такого навіщає,що і наймерси взад вимагатимуть!
Порошенко робить більше,ніж Зезидент відосиками,які свідомі українці вже давно не дивляться!
Кулеба робить що може,і теж більше за зезидента.
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14.11.2022 18:44 Відповісти
Ну що ще чекати від дебілів?
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14.11.2022 17:18 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1592135101558951936 2 ч

Ю.Бутусов Позбавлення акредитації CNN\Skynews НЕмає нічого спільного з захистом Військ\Таємниці Це покарання,що захід\журналісти з'явились у Херсоні раніше ЗЕ CNN+Skynews показали УСЬОМУ СВIТУ Як люди кидаються на шію визволителям в день звільн\міста!
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14.11.2022 17:19 Відповісти
Моя особиста думка ,що зелена влада дуже і дуже боїться , що журналісти негайно почнуть свої розслідування що до ганебної здачі Херсону і Херсонської області.

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14.11.2022 17:56 Відповісти
Пане Сербулов-а чого вони не починають?Їм потрібна чиясь команда?Вони ж "безстрашні" і "правдоруби".Чи все таки у когось на зарплаті? Всі ще вірять в незалежність журналістів? Якщо журналіста візьмуть в полон-він все розповість що бачив в тилу у ЗСУ? Звичайно,як "незалежна" акула пера-він буде говорити тільки правду,з координатами,фотознімками і свідченням очевидців...
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14.11.2022 19:41 Відповісти
Херсонці вже запитують як їх "про#бали за 7 мілйонів"?
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14.11.2022 18:46 Відповісти
Обидели зелёную мышку, написали в норку!!!
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14.11.2022 19:24 Відповісти
А сверху еще и накакали.
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14.11.2022 19:40 Відповісти
А Лубінець ганить військових, видно дерьмак не полишає спроб дискредитувати військове керівництво. Ха ха ха. піджилки трясуться. ерові сни йому почали снитись як і його звязкам у вищому керівництві лаптеногих.
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14.11.2022 20:05 Відповісти
Пане Грищенко , по перше ,чому ви вирішили , що не почали ? По друге ,про який полон ви пишете ,коли ЗСУ у Херсоні і по третє, журналістські розслідування завжди висвітлюють те ,що приховують, у даному випадку хто і як здав Херсон москалям . До речі, справа Ганзюк , у тому ж Херсоні ,була більш - менш розслідувана завдяки ,як ви пишете " безстрашним правдорубам" від журналістики.
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14.11.2022 21:34 Відповісти
Зеленський скасував акредитації іноземним журналістам, бо ті показали, хто звільнив Херсон і кому вдячні херсонці - ЗСУ!
Для акредитеції потрібно було дочекатися найвеличнішого і влаштувати йому фотосесію (як у першої леді) щоби світ бачив свого рятівника з обкладинки.
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14.11.2022 22:20 Відповісти
Влада позбавила акредитації великого Друга України, журналіста найбільшого європейського телеканалу, французького TF1 Бенуа Крісталя. Він разом з українським журналістом Ігорем Захаренком у 2014 році знімав жахливі кадри розстрілу Небесної сотні, які тоді облетіли увесь світ.

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14.11.2022 22:25 Відповісти
А сьогодні Бенуа позбавили акредитації за прекрасний репортаж із Херсона! Репортаж приніс Україні неймовірний позитив, показав західній аудиторії (яка вже серйозно починає тиснути на тамтешніх політиків, щоб припиняли давати Україні допомогу) що військова допомога надзвичайно дієва і лише наближає завершення війни! Тим паче, на відео не розкрито жодної військової таємниці. За таке потрібно лише дякувати і нагороджувати українськими відзнаками!!!

Та зеленим начхати, що це може нашкодити Україні. Їм головне піар і майбутні вибори. Хоча, дивлячись на всю цю х**** маю сумныви, що вибори взагалі відбудуться у визначений час.
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14.11.2022 22:33 Відповісти
 
 