Омбудсмен Лубінець звернувся до Резнікова через скасовані акредитації журналістам
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після звільнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал омбудсмена.
Лубінець зазначив, що контроль доступу медіа в умовах війни потрібен, і це міжнародний стандарт. І саме для цього в Генштабі створено Центральне управління цивільно-військового співробітництва ГШ ЗСУ
"Однак недостатньою є комунікація з міжнародними медіа, задача яких давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили задля чого працює зброя та гуманітарні програми, які фінансуються з податків. Неприйнятним в таких умовах є скасування дозволу на роботу.
Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до Резнікова", - написав Лубінець.
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А ще арахамське, безугле та різні баканови етс
За правом першої ночі в Херсон мав в'їхати Великий Будівничий на зеленому коні, а з ним ЗЄлємарафон.
З таким же успіхом могли у крісло поставити телемонітор, навіть краще - дешевше булоб!
Взагалі то краще,бо випустити без регента - воно такого навіщає,що і наймерси взад вимагатимуть!
Порошенко робить більше,ніж Зезидент відосиками,які свідомі українці вже давно не дивляться!
Кулеба робить що може,і теж більше за зезидента.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1592135101558951936 2 ч
Ю.Бутусов Позбавлення акредитації CNN\Skynews НЕмає нічого спільного з захистом Військ\Таємниці Це покарання,що захід\журналісти з'явились у Херсоні раніше ЗЕ CNN+Skynews показали УСЬОМУ СВIТУ Як люди кидаються на шію визволителям в день звільн\міста!
Для акредитеції потрібно було дочекатися найвеличнішого і влаштувати йому фотосесію (як у першої леді) щоби світ бачив свого рятівника з обкладинки.
Та зеленим начхати, що це може нашкодити Україні. Їм головне піар і майбутні вибори. Хоча, дивлячись на всю цю х**** маю сумныви, що вибори взагалі відбудуться у визначений час.