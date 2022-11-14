В Україні не можна повторювати мир у Грузії 2008 року, - віцемаршалок Сейму Польщі Госевська

Не може бути такого, щоб Україну примушували до переговорів чи уклали мир за її спиною, як це було з Грузією у 2008 році.

Про це заявила віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госевська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не може бути так, як було з Грузією у 2008 році, коли Президент Франції Саркозі полетів у Москву і вони разом підписали, скажімо так, цей мир у Грузії. Це зробилося за спиною уряду Грузії, і як наслідок грузинське суспільство було дуже проти свого парламенту", - сказала вона.

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Госевська підкреслила, що чи говорити взагалі, чи укладати якийсь мир повинна вирішувати лише Україна, і не може бути такого, щоб Україну примушували миритися з Росією.

Віцемаршалок також акцентувала на тому, що Росія ніколи не дотримується тих угод, які вона підписала: "Вона не дотрималася тих положень, які стосувалися лінії розмежування в Грузії, і ніколи не було дотримано Мінських домовленостей".

"По-третє скажу, що з терористами не розмовляють, а Путін і всі його прибічники – це відверті терористи", - підкреслила насамкінець Госевська.