В Україні не можна повторювати мир у Грузії 2008 року, - віцемаршалок Сейму Польщі Госевська
Не може бути такого, щоб Україну примушували до переговорів чи уклали мир за її спиною, як це було з Грузією у 2008 році.
Про це заявила віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госевська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Не може бути так, як було з Грузією у 2008 році, коли Президент Франції Саркозі полетів у Москву і вони разом підписали, скажімо так, цей мир у Грузії. Це зробилося за спиною уряду Грузії, і як наслідок грузинське суспільство було дуже проти свого парламенту", - сказала вона.
Госевська підкреслила, що чи говорити взагалі, чи укладати якийсь мир повинна вирішувати лише Україна, і не може бути такого, щоб Україну примушували миритися з Росією.
Віцемаршалок також акцентувала на тому, що Росія ніколи не дотримується тих угод, які вона підписала: "Вона не дотрималася тих положень, які стосувалися лінії розмежування в Грузії, і ніколи не було дотримано Мінських домовленостей".
"По-третє скажу, що з терористами не розмовляють, а Путін і всі його прибічники – це відверті терористи", - підкреслила насамкінець Госевська.
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Про переговори говорять кремлівські СМІ і політики лояльні до ПУТЛЕРА на Заході.
Це теж саме було з референдумами -референдуми відбулися але нічого не змінилося рашистів виганяють.
А на рахунок переговорів -вони нічого не принесуть доброго Україні бо Росія не змінила свою позицію.
Дехто каже що будь-яка війна закінчується переговорами ні це не так ВІЙНА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ АБО ПЕРЕМОГОЮ АБО ПОРАЗКОЮ А ПЕРЕГОВОРИ ЦЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЯК В ПОДАЛЬШОМУ ВИБУДОВУВАТИ ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ
Але для України важливі відносини з Росією? Після війни багато громадян України захочуть забути за цю країну- агресора вона буде тільки в історії.
Ціна фарсу.
20 червня 2014 року Порошенко своїм указом в односторонньому порядку на 7 днів зупинив бойові наступальні дії українських підрозділів АТО.
21 червня Путін і Штанмайєр похвалили Порошенка за такий подарунок проросійським сепаратистам, які не припиняли обстріл і напади на українські військові частини і продовжували безперешкодно ввозити військову техніку з Росії.
23 червня командир батальйону "Айдар" в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив: "Я впевнений в тому, що в керівництві АТО є зрада. Тому що полонені, яких ми захоплюємо, розповідають, що "ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого вертольота, ми знаємо всі ваші вказівки. Коли відбуваються бомбардування чи інші події, ми просто йдемо з позицій, а потім повертаємося". "Тобто відбувається повний злив інформації. Противник знає все".
24 червня Петро Порошенко в Києві зустрівся з Віктором Медведчуком. Крім Медведчука, в цій зустрічі взяли участь екс-президент Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов і представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні. За повідомленням ОБСЄ Віктор Медведчук під час переговорів тристоронньої групи представляє інтереси терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".
В той же день Путін заявив, що 7-ми днів Порошенкових "треба перестати стріляти" недостатньо.
25 червня під час розмови за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, Меркель запропонувала, щоб в тристоронню контактну групу з функцією посередника увійшов Медведчук. Петро Порошенко та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Ангели Меркель.
27 червня Порошенко виконав прохання Путіна і продовжив зупинку бойових наступальних дій українських підрозділів АТО ще на 3 дні.
29 червня за стінами АП зібрався мітинг з вимогою скасувати Порошенкове "треба перестати стріляти" і ввести воєнний стан. На Майдані тисячі людей підтримали звернення до Порошенка про відновлення АТО.
В той же день на своїй сторінці у FB журналіст Денис Казанський пише: "Луганск сегодня. Пока Олланд, Путин и Меркель уговаривают Порошенко продлить перемирие, российские танки продолжают свободно завозиться в город прямо на платформах, тягачами…".
30 червня керівництво АТО не випускає три роти добровольчого батальйону "Донбас" з Києва на схід.
Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці заявляє, що Порошенко нарешті повинен припинити грати в фарс з перемир'ям. Агресор повинен отримувати по зубах. Мета "перемир'я" для Путіна зрозуміла - посилити угруповання російських найманців важкою бронетехнікою й артилерією з російської федерації. "Наши "союзники" из США и Евросоюза делают вид, что они этого не замечают… Дальнейшее беззубое продление "перемирия" приведет к безнаказанному наращиванию группировки противника. Это значит, что за счет группировки бронетехники и артиллерии, они значительно повысят устойчивость своей обороны, и увеличат количество диверсионных групп, которые смогут теперь под прикрытием брони предпринимать более активные действия", - зазначає Бутусов ...
... Ці 10 днів через досить короткий час вилилися в ганебний капітуляційний договір з гарантіями - Мінські угоди, написані під диктовку Меркель та Путіна.
https://www.youtube.com/watch?v=FOgqja9KRSY
як мінімум по населенню та військовим.
Віцемаршалокиня!!!