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Новини Війна
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В Україні не можна повторювати мир у Грузії 2008 року, - віцемаршалок Сейму Польщі Госевська

госевська

Не може бути такого, щоб Україну примушували до переговорів чи уклали мир за її спиною, як це було з Грузією у 2008 році.

Про це заявила віцемаршалок Сейму Республіки Польща Малгожата Госевська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Не може бути так, як було з Грузією у 2008 році, коли Президент Франції Саркозі полетів у Москву і вони разом підписали, скажімо так, цей мир у Грузії. Це зробилося за спиною уряду Грузії, і як наслідок грузинське суспільство було дуже проти свого парламенту", - сказала вона.

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Госевська підкреслила, що чи говорити взагалі, чи укладати якийсь мир повинна вирішувати лише Україна, і не може бути такого, щоб Україну примушували миритися з Росією.

Віцемаршалок також акцентувала на тому, що Росія ніколи не дотримується тих угод, які вона підписала: "Вона не дотрималася тих положень, які стосувалися лінії розмежування в Грузії, і ніколи не було дотримано Мінських домовленостей".

"По-третє скажу, що з терористами не розмовляють, а Путін і всі його прибічники – це відверті терористи", - підкреслила насамкінець Госевська.

Автор: 

перемовини (2996) Польща (8612) путін володимир (24068) Госевська Малгожата (9)


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Топ коментарі
+14
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14.11.2022 16:23
+7
А взагалі Україні потрібні переговори? Головне щоб вигнали з території а переговори можуть і не бути вони і не треба бо з Росією Україна не буде мати дружніх відносин.
Про переговори говорять кремлівські СМІ і політики лояльні до ПУТЛЕРА на Заході.
Це теж саме було з референдумами -референдуми відбулися але нічого не змінилося рашистів виганяють.
А на рахунок переговорів -вони нічого не принесуть доброго Україні бо Росія не змінила свою позицію.
Дехто каже що будь-яка війна закінчується переговорами ні це не так ВІЙНА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ АБО ПЕРЕМОГОЮ АБО ПОРАЗКОЮ А ПЕРЕГОВОРИ ЦЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЯК В ПОДАЛЬШОМУ ВИБУДОВУВАТИ ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ
Але для України важливі відносини з Росією? Після війни багато громадян України захочуть забути за цю країну- агресора вона буде тільки в історії.
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14.11.2022 16:42
+6
Это да. Но к-во заявлений по поводу того, что Украина должна сама определять, когда и как вести переговоры настораживает.
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14.11.2022 16:25
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14.11.2022 16:23 Відповісти
Это да. Но к-во заявлений по поводу того, что Украина должна сама определять, когда и как вести переговоры настораживает.
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14.11.2022 16:25 Відповісти
Всё нормально как раз. В Кремле уже выучили слово "украинцы".
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14.11.2022 18:29 Відповісти
А взагалі Україні потрібні переговори? Головне щоб вигнали з території а переговори можуть і не бути вони і не треба бо з Росією Україна не буде мати дружніх відносин.
Про переговори говорять кремлівські СМІ і політики лояльні до ПУТЛЕРА на Заході.
Це теж саме було з референдумами -референдуми відбулися але нічого не змінилося рашистів виганяють.
А на рахунок переговорів -вони нічого не принесуть доброго Україні бо Росія не змінила свою позицію.
Дехто каже що будь-яка війна закінчується переговорами ні це не так ВІЙНА ЗАКІНЧУЄТЬСЯ АБО ПЕРЕМОГОЮ АБО ПОРАЗКОЮ А ПЕРЕГОВОРИ ЦЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЯК В ПОДАЛЬШОМУ ВИБУДОВУВАТИ ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ
Але для України важливі відносини з Росією? Після війни багато громадян України захочуть забути за цю країну- агресора вона буде тільки в історії.
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14.11.2022 16:42 Відповісти
Пані Малгожата справжній друг України. Вона опікується питаннями, пов'язаними з Україною ще з 2014 р. Я особисто спілкувався з нею в 2015 р., коли вона приїжджала до Харкова. Вона ще й мужня жінка, бо незважаючи на високу посаду у неї не було купи охоронців, а всього лиш один хлопець у військовій формі формі
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14.11.2022 16:43 Відповісти
Одного хлопця у військовій формі,я гадаю,для жінки достатньо)
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14.11.2022 19:55 Відповісти
Про події у червні 2014 року...

Ціна фарсу.

20 червня 2014 року Порошенко своїм указом в односторонньому порядку на 7 днів зупинив бойові наступальні дії українських підрозділів АТО.

21 червня Путін і Штанмайєр похвалили Порошенка за такий подарунок проросійським сепаратистам, які не припиняли обстріл і напади на українські військові частини і продовжували безперешкодно ввозити військову техніку з Росії.

23 червня командир батальйону "Айдар" в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив: "Я впевнений в тому, що в керівництві АТО є зрада. Тому що полонені, яких ми захоплюємо, розповідають, що "ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого вертольота, ми знаємо всі ваші вказівки. Коли відбуваються бомбардування чи інші події, ми просто йдемо з позицій, а потім повертаємося". "Тобто відбувається повний злив інформації. Противник знає все".

24 червня Петро Порошенко в Києві зустрівся з Віктором Медведчуком. Крім Медведчука, в цій зустрічі взяли участь екс-президент Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов і представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні. За повідомленням ОБСЄ Віктор Медведчук під час переговорів тристоронньої групи представляє інтереси терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

В той же день Путін заявив, що 7-ми днів Порошенкових "треба перестати стріляти" недостатньо.

25 червня під час розмови за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, Меркель запропонувала, щоб в тристоронню контактну групу з функцією посередника увійшов Медведчук. Петро Порошенко та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Ангели Меркель.

27 червня Порошенко виконав прохання Путіна і продовжив зупинку бойових наступальних дій українських підрозділів АТО ще на 3 дні.

29 червня за стінами АП зібрався мітинг з вимогою скасувати Порошенкове "треба перестати стріляти" і ввести воєнний стан. На Майдані тисячі людей підтримали звернення до Порошенка про відновлення АТО.

В той же день на своїй сторінці у FB журналіст Денис Казанський пише: "Луганск сегодня. Пока Олланд, Путин и Меркель уговаривают Порошенко продлить перемирие, российские танки продолжают свободно завозиться в город прямо на платформах, тягачами…".

30 червня керівництво АТО не випускає три роти добровольчого батальйону "Донбас" з Києва на схід.

Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці заявляє, що Порошенко нарешті повинен припинити грати в фарс з перемир'ям. Агресор повинен отримувати по зубах. Мета "перемир'я" для Путіна зрозуміла - посилити угруповання російських найманців важкою бронетехнікою й артилерією з російської федерації. "Наши "союзники" из США и Евросоюза делают вид, что они этого не замечают… Дальнейшее беззубое продление "перемирия" приведет к безнаказанному наращиванию группировки противника. Это значит, что за счет группировки бронетехники и артиллерии, они значительно повысят устойчивость своей обороны, и увеличат количество диверсионных групп, которые смогут теперь под прикрытием брони предпринимать более активные действия", - зазначає Бутусов ...

... Ці 10 днів через досить короткий час вилилися в ганебний капітуляційний договір з гарантіями - Мінські угоди, написані під диктовку Меркель та Путіна.
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14.11.2022 16:50 Відповісти
Всі тепер розумні заднім числом!
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14.11.2022 16:56 Відповісти
ліпше вже так, ніж ніяк. Якщо зробимо правильні висновки - ми в будь-якому разі не програємо.
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14.11.2022 18:54 Відповісти
Нічкого миру до повного розгрому фашистів, нацистів і шовіністов із мокші. Немає чого недоведену справу залишати дітям і внукам, бо та потвора знову прикинеться братом і буде повзати під ногами, щоб її простили.
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14.11.2022 16:51 Відповісти
"зовете меня низким? Да, я готов унизиться, ух! я готов унизиться. Лишь только б к своей цели хоч чуточку приблизиться!"
https://www.youtube.com/watch?v=FOgqja9KRSY
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14.11.2022 18:51 Відповісти
Ми знаємо, хто нам друзі. Chwała Polsce!
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14.11.2022 17:09 Відповісти
УкраЇна не Грузія! (С)

як мінімум по населенню та військовим.
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14.11.2022 17:58 Відповісти
не можна, бо Грузію і досі в спокою русскіє не залишили, зараз може їм і не до Грузії, а раніше вони по ночах пересували стовпчики, що означали кордони між Грузією і тимчасово окупованними русскіми територіями Грузії. От лягаєте спати в Грузії, а прокидаєтеся вже у бандитському анклаві і все. І так собі по-трішечки по-трішечки і аж допоки Грузія не закінчиться, це маленька країна. То в Україні вони би задовбалися.
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14.11.2022 18:49 Відповісти
Фе, як не політкоректно і не толерантно!
Віцемаршалокиня!!!
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14.11.2022 20:09 Відповісти
 
 