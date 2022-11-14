Байден та Сі Цзіньпін виступають проти застосування Росією ядерної зброї в Україні
Президент США Джо Байден та глава КНР Сі Цзіньпін обговорили війну РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.
"Лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Президент Байден порушив питання про жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози РФ застосувати ядерну зброю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Байден і Сі Цзіньпін знову повторили свою думку про те, що ядерна війна ніколи не має відбутися, і в ній не може бути переможців.
Сторони також зазначили, що виступають проти застосування чи загрози застосування ядерної зброї в Україні.
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Але винищувачів і модерних танків Байден не дасть. Бо ескалація.
ПЫСЫ: лошадь и ее хозяин оказались довольно таки тупыми.
President Biden raised Russia's brutal war against Ukraine and Russia's irresponsible threats of nuclear use. President Biden and President Xi reiterated their agreement that a nuclear war should never be fought and can never be won and underscored their opposition to the use or threat of use of nuclear weapons in Ukraine.
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Гугл-переклад:
Президент Байден підняв питання про жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії використання ядерної зброї. Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили свою неприйняття використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні.
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А тепер беремо останні сьогоднішні висловлювання Пєскова про те, що Херсон є територією Росії і починаємо прораховувати, чи не буде порушенням заяви Білого Дому і домовленостей між Байденом та Сі Дзіньпіном випробування Росією ядерної зброї на одному з нею покинутих полігонів у Херсонській області...
"The two leaders agreed that Secretary of State Blinken will visit China to follow up on their discussions"