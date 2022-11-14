Байден та Сі Цзіньпін виступають проти застосування Росією ядерної зброї в Україні

Президент США Джо Байден та глава КНР Сі Цзіньпін обговорили війну РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Президент Байден порушив питання про жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози РФ застосувати ядерну зброю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Байден і Сі Цзіньпін знову повторили свою думку про те, що ядерна війна ніколи не має відбутися, і в ній не може бути переможців.

Сторони також зазначили, що виступають проти застосування чи загрози застосування ядерної зброї в Україні.

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