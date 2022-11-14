Росія хоче взяти паузу для продовження війни з новою силою. Україна не піде на поступки щодо Криму, - Кулеба про нібито готовність РФ до перемовин
Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Розставлю крапки над "і" щодо медійних і подеколи кулуарних розмов про тиск на Україну щодо переговорів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі тощо:
1. Слухайте Президента Зеленського: Росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах;
2. Україна не відмовляється від дипломатії. Але нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів - це лише димова завіса. Росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві;
3. Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму. Немає ані для нас, ані для міжнародного права жодної різниці між Херсоном і Севастополем. Все це - Україна;
4. Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, якщо вони суперечать нашим інтересам. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч.
5. Що стосується тих у світі, хто за лаштунками просторікує про те, що не вірить в перемогу України та висловлює безкінечні сумніви, то сьогодні я виступав на Раді міністрів ЄС і розказав одну історію", - пише Кулеба.
За його словами, неможливо перемогти, якщо не вірити.
"Я дякую всім, хто вірить у перемогу України. Ви не пошкодуєте, що зайняли таку позицію. Якщо ми залишимося єдиними та принциповими у ці важкі часи, ми також святкуватимемо відновлення миру та безпеки в Європі. І чим більше буде підтримки, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше цей день настане", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Херсон из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г. Херсон из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
А дехто каже про те що Україна все одно веде переговори з Росією (ЗЕРНОВА УГОДА) Так це не Україна а ООН вели переговори а Україна нічого не обіцяла Росії
Бо Зернова угода не означає припинення вогню...
Мені не подобається Зеленський і більшість його команди, але Кулеба - дійсно професіонал і все він говорить правильно.
Немцы вообще в окружение там попали, ибо фронт уже ушел далеко.
Советы так же, но у них хоть было куда эвакуироваться. Через пролив.
Кто остался, отходили к Севастополю.
Вообщем год держались, при подавляющем превосходстве Люфтваффе и Артиллерии.
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Историю нужно знать...
Денис Казанский о панике **********...
Ржач 🤣🤣🤣