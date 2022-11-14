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Новини Війна
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Росія хоче взяти паузу для продовження війни з новою силою. Україна не піде на поступки щодо Криму, - Кулеба про нібито готовність РФ до перемовин

кулеба

Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розставлю крапки над "і" щодо медійних і подеколи кулуарних розмов про тиск на Україну щодо переговорів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі тощо:

1. Слухайте Президента Зеленського: Росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах;

2. Україна не відмовляється від дипломатії. Але нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів - це лише димова завіса. Росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві;

3. Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму. Немає ані для нас, ані для міжнародного права жодної різниці між Херсоном і Севастополем. Все це - Україна;

4. Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, якщо вони суперечать нашим інтересам. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч.

5. Що стосується тих у світі, хто за лаштунками просторікує про те, що не вірить в перемогу України та висловлює безкінечні сумніви, то сьогодні я виступав на Раді міністрів ЄС і розказав одну історію", - пише Кулеба.

Також читайте: Росія не в тій позиції, аби диктувати умови. Мирна формула України лишається незмінною, - речник МЗС Ніколенко

За його словами, неможливо перемогти, якщо не вірити.

"Я дякую всім, хто вірить у перемогу України. Ви не пошкодуєте, що зайняли таку позицію. Якщо ми залишимося єдиними та принциповими у ці важкі часи, ми також святкуватимемо відновлення миру та безпеки в Європі. І чим більше буде підтримки, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше цей день настане", - додав Кулеба.

Автор: 

перемовини (2996) росія (65856) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+21
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14.11.2022 16:42
+17
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Херсон из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г. Херсон из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

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14.11.2022 16:46
+17
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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14.11.2022 16:48
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зневіра-породжує підозри
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14.11.2022 16:45 Відповісти
Все по полочкам и по другому не будет - кровавые свинособаки все сдохнут Мы всех убьем - всех кто пришел грабить насиловать и убивать Украинский Народ
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14.11.2022 19:02 Відповісти
Молодцы ‼️Так держать‼️🇺🇦
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14.11.2022 17:14 Відповісти
Ви з ними постійно ведете перемовини. Нині вони називаються зерновими.
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14.11.2022 16:41 Відповісти
Під назвою зернові. А насправді здавання інтересів країни. Зараз вже йде сонячникова олія. ЄС 8-мим пакетом санкцій скасував 7-ій пакет санкцій проти Московії. На часі мораторій на відвоювання Крима.
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14.11.2022 16:45 Відповісти
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14.11.2022 16:42 Відповісти
"в історії не існує "якби""
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14.11.2022 17:13 Відповісти
Ви історик?
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14.11.2022 17:21 Відповісти
Поц.
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14.11.2022 18:03 Відповісти
А я Сергій. Шановний Поц, Ви напевно важаєте себе розумним?
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15.11.2022 10:02 Відповісти
Так. А Ви фантаст?
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15.11.2022 10:04 Відповісти
ні. а що ви закінчили?
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15.11.2022 19:06 Відповісти
А це на Вашу думку, історія, теперішній час чи майбутнє?

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15.11.2022 19:10 Відповісти
От "якби" рашка перетворилася на океан...
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14.11.2022 17:46 Відповісти
ХЗ как бы все сложилось - может и лучше а может и нет...У орков вон сколько ракет и ресурсов, а все пошло по другому плану - это война)
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14.11.2022 17:16 Відповісти
гірше чим є, не було б.
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14.11.2022 17:22 Відповісти
І чим би це спинило Пуйла? 5 років переозброїння армії не переконали, то чи переконали б ще 3? А як же рашизм, що культивувався в рашці всі ці роки? Адже готували русскає насєлєніє до війни саме з Україною. Повномасштабне вторгнення було неминучим ще з 2014 року, Донбас і Крим були лише частиною цього плану. Тому такі аргументи звучать зовсім непереконливо...
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14.11.2022 17:43 Відповісти
Заваліть уже про перемовини з кацапами
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14.11.2022 16:43 Відповісти
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об исключении г. Херсон из состава
Российской Федерации
В соответствии с международными принципами международного права. учитывая волеизъявление народа Украины, постановляю:
Исключить г. Херсон из состава Российской Федерации.
В честь этого события провести праздничнный салют на аэродроме Бельбек в Крыму.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

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14.11.2022 16:46 Відповісти
Точніше - праздничный салют ПО аэродрому Бельбек в Крыму
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14.11.2022 16:54 Відповісти
А це вже проведемо ми.
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14.11.2022 18:06 Відповісти
рашен-рейху треба мобілізувати ще міліонів 5 чмобіків, зализати рани покаліченим пітекантропам, виробити ще пару тисяч ракет, закупити у інших країн зброї, домогтись відміни хоч частини санкцій та асімілювати захоплені терріторії. Відповідно ніякого перемиір'я, а доведення московщини до повного виснаження і упадку.
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14.11.2022 16:46 Відповісти
Ось це правильно що на жодні поступки агресору не йти.
А дехто каже про те що Україна все одно веде переговори з Росією (ЗЕРНОВА УГОДА) Так це не Україна а ООН вели переговори а Україна нічого не обіцяла Росії
Бо Зернова угода не означає припинення вогню...
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14.11.2022 16:46 Відповісти
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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14.11.2022 16:48 Відповісти
Да есть такое интервью где генерал Дудаев точно предсказывал нынешнюю ситуацию.
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14.11.2022 17:43 Відповісти
А куди дівалася риторика, що вас до миру з парашою примушують США та інші країни? Вівці повірили, переконали? Ах, якіж мужні, не послухались США.
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14.11.2022 16:49 Відповісти
Спочатку потрібно нашим військовим визволити окуповані території з 24.02., а влада чогось про Крим почала, з чого б це.
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14.11.2022 16:50 Відповісти
Того це, що з військової точки зору, звільнити Крим, простіше ніж, наприклад Донецьк.
Мені не подобається Зеленський і більшість його команди, але Кулеба - дійсно професіонал і все він говорить правильно.
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14.11.2022 17:06 Відповісти
Крым дольше всех держался, что у советов, что у немцев.
Немцы вообще в окружение там попали, ибо фронт уже ушел далеко.
Советы так же, но у них хоть было куда эвакуироваться. Через пролив.
Кто остался, отходили к Севастополю.
Вообщем год держались, при подавляющем превосходстве Люфтваффе и Артиллерии.
------
Историю нужно знать...
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14.11.2022 17:39 Відповісти
Значить треба ізолювати Крим і наступати у напрямку Донбасу Заодно і міст добити
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14.11.2022 17:49 Відповісти
Тому що деякі военні експерти кажуть що може бути так що Крим звільниться скоріше ніж донбасс,з точки зору логістіки звільнити Крим та південь млже бути швидше, потім донбасс
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14.11.2022 17:14 Відповісти
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14.11.2022 16:52 Відповісти
Красаучек...Iпальником маму пiшов..
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14.11.2022 21:04 Відповісти
https://youtu.be/52xAb1V5F50 ...
Денис Казанский о панике **********...
Ржач 🤣🤣🤣
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14.11.2022 17:04 Відповісти
Я думав,що тільки при владі КЛОУНИ,а виходить їх багато,ні,ДУЖЕ БАГАТО!!! Це тільки пацани так можуть розмірковувати,а зрілі люди,міркують по-іншому. Світ вже втомився від цієї війни і на Заході,та й в Америці вже багато незадоволених підвищенням на все цін і їхні політики це все розуміють. І заявляти,що МИ-це-ВСЕ,дуже і дуже НЕБЕЗПЕЧНО!!! Кожен в дитсадку розуміє,не дай Боже,нам відмовлять хоч-би 50% помічі і нам,УКРАЇНЦЯМ---ЖОПА!!! То я так міркую,що всі ці заяви Кулеб і всіляких Арахамій---це для КУХАРОК,а в політичному світі--інші заяви і думки. Як приклад,Зе-през,після відвідин Салліваном і директором ЦРУ Києва,вже фразу,що ніяких перемовин з рашкою при цьому презові пропускає і готовий вже до перемовин і з карликом при умові виходу з території України. Це те,що нам дали ЗНАТИ,а що ще---це НЕВІДОМО!!!!
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14.11.2022 17:57 Відповісти
 
 