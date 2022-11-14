Канада запровадила санкції проти 23 громадян РФ, які причетні до систематичного порушення прав людини
Канада розширила санкції проти Росії. Про це оголосила міністр закордонних справ Мелані Жолі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти відповідальних за переслідування хороброго російського дисидента Володимира Кара-Мурзи", - сказала Жолі.
Під нові санкції потрапили 23 громадян РФ. Серед них представники російської правоохоронної та судової систем: поліцейські, прокурори, судді та працівники пенітенціарної системи
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показати весь коментар14.11.2022 19:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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