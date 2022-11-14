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Новини Війна
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США не братимуть участь у переговорах про Україну без України, - Байден

байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати не будуть залучені до будь-яких переговорів про мир в Україні без України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Американський лідер заявив, що визволення Херсону - це важлива перемога для України.

"І я можу лише аплодувати хоробрості, рішучості та здібностям українського народу, українських військових. Вони просто вражають! Я думаю, що зараз важко сказати, що саме це означає. Але я був дуже чітким – ми продовжуватимемо надавати можливості для України, українського народу захищати себе. І ми не маємо наміру брати участь у будь-яких переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке має зробити Україна", - заявив президент США.

При цьому Байден припустив, що найближчим часом "ми побачимо, як усе сповільниться через зимові місяці щодо здатності легко пересуватися країною".

"Я думаю, що ще потрібно подивитися, яким буде результат, за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вони це планували спочатку", - наголосив він.

Читайте: Байден та Сі Цзіньпін виступають проти застосування Росією ядерної зброї в Україні

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23303)


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Топ коментарі
+9
С рашистами уже садились за стол переговоров - Финляндия, Молдова, Грузия, Япония, Ингушетия, Минские соглашения. В конечном итоге, все эти страны потеряли территории, а некоторые и независимость. Рашизму не нужны территории, рашистам нужно мясо на этих территориях чтобы кидать это мясо в очередные войны.

Рашистов нужно обрезать по самую Московию со всех сторон избавить дикарей человеческого ресурса, чтобы раз и навсегда оторвать желание воевать.
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14.11.2022 17:15
+8
А ПУТЛЕР сподівався за спиною вирішувати.
А які переговори ? Головне вигнати рашистів і забути за Росію .
Бо мабуть з ПУТЛЕРОМ переговори не відбудуться ніколи ......
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14.11.2022 16:52
+8
Кстати, Крым, практически, намного проще освободить чем тот же Донбасс и Мелитополь - мост сразу минуснут, а корабли снабжения будут под постоянным огневым контролем
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14.11.2022 17:03
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А ПУТЛЕР сподівався за спиною вирішувати.
А які переговори ? Головне вигнати рашистів і забути за Росію .
Бо мабуть з ПУТЛЕРОМ переговори не відбудуться ніколи ......
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14.11.2022 16:52 Відповісти
Селіван іншої думки
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14.11.2022 18:17 Відповісти
Дурню, Салліван казав те саме що Байден каже, але ти недолуге, попутало Саллівана з Міллі
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14.11.2022 23:46 Відповісти
і взагалі про "Селівана" не чув
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14.11.2022 23:47 Відповісти
Мавзолейным Шизофреникам поможет только Трибунал...🦍🦍🦍💯💀☠️
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14.11.2022 16:56 Відповісти
Надеюсь на Марсе русских не будет.
Еще один бардак во вселенной никому не нужен.
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14.11.2022 17:00 Відповісти
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14.11.2022 23:31 Відповісти
Будем зимой вышибать ресурсы кацапов, а весной освободим Украину
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14.11.2022 17:00 Відповісти
Кстати, Крым, практически, намного проще освободить чем тот же Донбасс и Мелитополь - мост сразу минуснут, а корабли снабжения будут под постоянным огневым контролем
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14.11.2022 17:03 Відповісти
А что бы сберечь жизни можно было бы повторить Херсонскую операцию, но в Крыму(если ничего глобального не произойдет) походу будут брыкаться - нужно будет выковыривать
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14.11.2022 17:08 Відповісти
А кораблями ще й багато не навозиш.... й довше часу займає логістика така. Крим має бути легше звільняти, головне щоб агент "Козир" не підштовхнув Зе до перемовин з нелюдем ******!
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14.11.2022 17:56 Відповісти
угу угу,а чим же зібрались тримати ті кораблі під "вогневим контролем",ні Гірпун,ні навіть атакмс не дістане,якщо не вибити русню хоча б до Чонгара або навіть Перекопа. тому морем будуть досить спокійно возити,поки якраз не вийдем до Бердянська,щоб перекрити повністю доступ до Криму зі сторони Керчі.
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14.11.2022 23:17 Відповісти
С рашистами уже садились за стол переговоров - Финляндия, Молдова, Грузия, Япония, Ингушетия, Минские соглашения. В конечном итоге, все эти страны потеряли территории, а некоторые и независимость. Рашизму не нужны территории, рашистам нужно мясо на этих территориях чтобы кидать это мясо в очередные войны.

Рашистов нужно обрезать по самую Московию со всех сторон избавить дикарей человеческого ресурса, чтобы раз и навсегда оторвать желание воевать.
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14.11.2022 17:15 Відповісти
и сразу же поговорили наверное о кошках https://www.reuters.com/world/europe/donetsk-battles-are-hell-ukraines-zelenskiy-says-kherson-mops-up-2022-11-13/
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14.11.2022 17:18 Відповісти
путін так хоче нав'язати всім думку, що у нас нема незалежності, а при Янику, його шестірки, була незалежність. Але скажи, містер путін, Україна - це окраїна московії? Малороси - це унтерменши, недорозвинені великороси (уберменши)? Українська мова - це мова селюків? Чи може українці - це хозари, що захопили землі Русі, а українська мова - не мова, а суміш польської та російської?

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14.11.2022 17:23 Відповісти
С рф -- ни каких переговоров - читайте Бисмарка и Аденауэра.
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14.11.2022 17:33 Відповісти
Даже колхозник Лукаш Незалежный,а Украина нет...🤣
Нет такой страны и Государства...
Мавзолейная Обезьяна 🦍🤣🤣🤣Ысторик мирового уровня..из Мацковии...
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14.11.2022 17:43 Відповісти
Так Байден уже это говорит 2 недели минимум. Зачем тогда было собираться на Бали?
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14.11.2022 17:58 Відповісти
бо з болот щодня лунає "давайте домовимось" як на адресу будинку з химерами, так і до White House.
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14.11.2022 18:38 Відповісти
а КТО только что якшался с нарышкиным только что в Турции - БЕЗ Украины? УЖЕ порешали - оствить Крым оркам и не принимать в НАТО 7 лет! Лицемерные трусливые путлерферштеерные демократы
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14.11.2022 21:59 Відповісти
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14.11.2022 22:07 Відповісти
"Найближчим часом ми побачимо, як усе сповільниться через зимові місяці", -
сказав Байден, позіхаючи.
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15.11.2022 08:57 Відповісти
 
 