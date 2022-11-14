США не братимуть участь у переговорах про Україну без України, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати не будуть залучені до будь-яких переговорів про мир в Україні без України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Американський лідер заявив, що визволення Херсону - це важлива перемога для України.

"І я можу лише аплодувати хоробрості, рішучості та здібностям українського народу, українських військових. Вони просто вражають! Я думаю, що зараз важко сказати, що саме це означає. Але я був дуже чітким – ми продовжуватимемо надавати можливості для України, українського народу захищати себе. І ми не маємо наміру брати участь у будь-яких переговорах. Нічого про Україну без України. Це рішення, яке має зробити Україна", - заявив президент США.

При цьому Байден припустив, що найближчим часом "ми побачимо, як усе сповільниться через зимові місяці щодо здатності легко пересуватися країною".

"Я думаю, що ще потрібно подивитися, яким буде результат, за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вони це планували спочатку", - наголосив він.

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