РФ зробила низку стратегічних помилок і має піти з України, - глава МЗС Франції Колонна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна переконана, що визволення Херсона є кроком до відновлення суверенітету України.

Про це вона заявила в інтерв’ю Le Parisien, інформує Цензор.НЕТ.

"Визволення Херсона українською армією - це радість і сльози. Це, безумовно, військова перемога, але також символічна і навіть психологічна, та насамперед це крок до відновлення суверенітету України", - зазначила міністр.

Вона додала, що Росія помилилася, розпочавши агресію проти України.

"Напевно вона (РФ - Ред.) уявляла, що зламає опір українського народу, розділить Європу: це не той випадок, і вона допустила низку стратегічних помилок. Зараз є кращий баланс сил, і було б добре, щоб Росія визнала свою неправоту і вивела своїх військових з території України", - сказала Колонна.

На запитання щодо вірогідності "ядерного ризику" з боку президента РФ Путіна, який "загнаний у глухий кут" Колонна відповіла: "Усі ядерні держави нагадали про це у січні, і Росія серед них: "Ядерну війну неможливо виграти і її не можна вести". Цей принцип об’єднує нас усіх. Я дотримуюся цього, тому що в цьому питанні тверезість є умовою довіри".

Щодо наявності контактів з Путіним, міністр зазначила, що цього літа між президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом РФ відбулися дві розмови стосовно Запорізької АЕС, незаконно окупованої російськими військами, та дозволу для роботи місії МАГАТЕ.

"Стосовно МАГАТЕ хочу наголосити, що саме завдяки діям Франції їхня остання місія змогла відбутися в Україні, яка продемонструвала, що російські звинувачення щодо "брудної бомби", виготовленої українцями, були неправдивими", - зазначила Колонна.

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На запитання, як трактувати те, що Путін не їде на саміт G20, міністр відповіла: "Я пам’ятаю липневу міністерську зустріч, коли Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ. - Ред.) опинився без підтримки і покинув саміт в ізоляції. Зростає нерозуміння міжнародним співтовариством вибору, зробленого Росією. Ми добре усвідомлюємо, що йдеться не просто про агресію Росії проти України, а про те, що весь світ стурбований, оскільки через цю агресію під сумнів поставлена світова безпека і порушуються норми міжнародного права".