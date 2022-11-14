УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12303 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 046 24

РФ зробила низку стратегічних помилок і має піти з України, - глава МЗС Франції Колонна

путін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна переконана, що визволення Херсона є кроком до відновлення суверенітету України.

Про це вона заявила в інтерв’ю Le Parisien, інформує Цензор.НЕТ.

"Визволення Херсона українською армією - це радість і сльози. Це, безумовно, військова перемога, але також символічна і навіть психологічна, та насамперед це крок до відновлення суверенітету України", - зазначила міністр.

Вона додала, що Росія помилилася, розпочавши агресію проти України.

"Напевно вона (РФ - Ред.) уявляла, що зламає опір українського народу, розділить Європу: це не той випадок, і вона допустила низку стратегічних помилок. Зараз є кращий баланс сил, і було б добре, щоб Росія визнала свою неправоту і вивела своїх військових з території України", - сказала Колонна.

На запитання щодо вірогідності "ядерного ризику" з боку президента РФ Путіна, який "загнаний у глухий кут" Колонна відповіла: "Усі ядерні держави нагадали про це у січні, і Росія серед них: "Ядерну війну неможливо виграти і її не можна вести". Цей принцип об’єднує нас усіх. Я дотримуюся цього, тому що в цьому питанні тверезість є умовою довіри".

Щодо наявності контактів з Путіним, міністр зазначила, що цього літа між президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом РФ відбулися дві розмови стосовно Запорізької АЕС, незаконно окупованої російськими військами, та дозволу для роботи місії МАГАТЕ.

"Стосовно МАГАТЕ хочу наголосити, що саме завдяки діям Франції їхня остання місія змогла відбутися в Україні, яка продемонструвала, що російські звинувачення щодо "брудної бомби", виготовленої українцями, були неправдивими", - зазначила Колонна.

Також читайте: Росія стала на незворотний шлях конфронтації із Заходом, - Франція

На запитання, як трактувати те, що Путін не їде на саміт G20, міністр відповіла: "Я пам’ятаю липневу міністерську зустріч, коли Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ. - Ред.) опинився без підтримки і покинув саміт в ізоляції. Зростає нерозуміння міжнародним співтовариством вибору, зробленого Росією. Ми добре усвідомлюємо, що йдеться не просто про агресію Росії проти України, а про те, що весь світ стурбований, оскільки через цю агресію під сумнів поставлена світова безпека і порушуються норми міжнародного права".

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) Франція (3098) Колонна Катрін (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
московія напала на Русь - це найбільша помилка кацапів
показати весь коментар
14.11.2022 17:31
+8
Захід так і не зрозумів всю ступінь упоротості кацапні.
показати весь коментар
14.11.2022 17:21
+7
У них помоему с Николая II как начались низка помилок так и не заканчиваются.
А может с болот. Не та жаба икру наметала.
показати весь коментар
14.11.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
карлік не приїхав у російський Херсон, а Зеленський в український приїхав - ще одна стратегична помилка генія всіх часів і народів.
показати весь коментар
14.11.2022 17:12 Відповісти
Рашисти , валіть з Украіни , поки можете рухатись на двух 😠
показати весь коментар
14.11.2022 19:56 Відповісти
мантра--весь світ стурбований
показати весь коментар
14.11.2022 17:15 Відповісти
А можа пора речі називати своїми іменами,це країна, терорестична організація,тисячі закатованих людей,житло варварськи знищено,по людям випускаються ракети,згвалтовані діти,а психіка,як дітям з такою травмою будувати життя. Це жахи,які пережила і переживає Україна,а ви так пафосно заявляєте,що це всього навсього стратегічна помилка? А по вас би шмальнути такою зброєю і побачити з яким страхом в очах ви відчуваєте це. Вже ваші заяви за.бали
показати весь коментар
14.11.2022 17:20 Відповісти
Захід так і не зрозумів всю ступінь упоротості кацапні.
показати весь коментар
14.11.2022 17:21 Відповісти
У них помоему с Николая II как начались низка помилок так и не заканчиваются.
А может с болот. Не та жаба икру наметала.
показати весь коментар
14.11.2022 17:23 Відповісти
Две самые главные ошибки россии, которые определяют ее настоящее, произошли в ее далеком прошлом, где-то тысячу лет назад. Это принятие византийской веры, самой отстойной ветви христианства, и то тогда, когда сама Византия от этой веры уже загибалась. И вторая ошибка, это 200-летняя власть Орды, от которой россия не столько пострадала, сколько породнилась с этой Ордой и переняла ее менталитет.
Итог - нет уже ни Византии, ни Орды, а скоро не будет и их духовного потомка - россии.
показати весь коментар
14.11.2022 17:40 Відповісти
Тысячу лет назад разве была росия? Да и раскол церквей произошел позже крещения руси(в Киеве).
показати весь коментар
14.11.2022 17:54 Відповісти
Византия + Орда в одном флаконе, смертоносный коктейль.
Поодиночке их еще можно преодолеть.
Вместе - никогда.
Что и видим.
показати весь коментар
14.11.2022 17:58 Відповісти
показати весь коментар
14.11.2022 17:25 Відповісти
"Це гірше за злочин. Це помилка"(с). Помилка однієї, конкретної людини Виходити треба з того, що путін людина нерозумна і закомплексована. Але багато років мав фарт, спіймав вдачу за хвіст і чомусь вирішив, що це його особисті досягнення. А вдача, вона така, сьогодні обличчям до тебе, а завтра дупою. І сьогодні ми бачимо того, ким він є насправді - злісний, нерозумний старий. Все, що не робить, все в нього валиться з рук. Чекатиме коли нарешті завалять його самого.
показати весь коментар
14.11.2022 17:27 Відповісти
Кацапи були припорошені, ще коли Пуйло носило чемодани за Собчаком. Як казали українці у 90-х, "им надо перерасти детскую болезнь шовинизма". Так ота болячка не видужалась, а переросла у нацизм.
показати весь коментар
14.11.2022 17:51 Відповісти
У кремлевской верхушки остался последний шанс спастись это до нового года ликвидировать Путина.
показати весь коментар
14.11.2022 17:27 Відповісти
московія напала на Русь - це найбільша помилка кацапів
показати весь коментар
14.11.2022 17:31 Відповісти
Як кажуть хранцузи, це більше ніж злочин, це "стратегічна помилка".
показати весь коментар
14.11.2022 17:47 Відповісти
Фігасобі "помилочка". Ой, ну помилилися...
показати весь коментар
14.11.2022 17:54 Відповісти
Дивуюсь вам,тобто нам,українці...В нас одні з самих красивих,та натомість невірних і розпусних жінок у світі,а ми за них б'ємось)
показати весь коментар
14.11.2022 18:04 Відповісти
Звідки така статистика? З Мордору? У кацапів дійсно поголовно *****, і дійсно половина з них красуні. Ніде правди діти.
показати весь коментар
14.11.2022 18:14 Відповісти
Та невже у нас дуже по-іншому?Вже другий корєш з нуля їде і жінку на ******* ловить...Свою молодість взагалі не згадую...
показати весь коментар
14.11.2022 18:39 Відповісти
Проблеми вашої дружини, та вашого корєша, не треба поширювати на всіх, і не дуже доречно виносити на загальний огляд. Зверніться краще до сімейного психотерапевта.
показати весь коментар
14.11.2022 20:19 Відповісти
Реально телевізор мізки ламає людям. В усіх художніх фільмах обов'язково покажуть коханців, чоловіка з рогами, причому від Голівуду до самого останнього кацапського Мухосранськпродакшн. Значить ізмєна вєздє. )) Може моє село якесь відстале в етом планє, але коли бували подібні історії, то це була новина огого, яку бабські язики ще не один рік мусолили...
показати весь коментар
14.11.2022 23:09 Відповісти
а якби не зробила то шо не має?
показати весь коментар
14.11.2022 18:10 Відповісти
країну - помилку рабсію узаконив в 1917 році "членін",котрий за німецькі рейхс марки розвалив царську рабсію,на догоду фріцам,котрим не була потрібна сильна рабсія,як сусід.Всі правителі після членіна,не є легітимними, позаяк помилка,котру вчинив "членін" називається не інакше,як державний переворот.Прийшов час світові виправити "помилку".
показати весь коментар
14.11.2022 18:33 Відповісти
А якби упирь не зробив стратегічних помилок, то значить Франція була б не проти знищення України. Ну от і вилазить правда, хто ввімкнув рашистам зелене світло. Чекаємо коли німці проговоряться.
показати весь коментар
14.11.2022 23:29 Відповісти
 
 