ДБР затримало "торговця" підробленими посвідченнями з тимчасової непридатності до військової служби

Працівники ДБР повідомили про підозру чоловіку, який налагодив у Києві "бізнес" з продажу посвідчень з тимчасової непридатності до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Після широкомасштабної агресії Росії він почав працювати в одному з київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас, замість допомагати, киянин вирішив трохи заробити.

За оформлення "липової" довідки з однієї особи "бізнесмен" брав 3 тисячі доларів США. Половина цієї суми начебто мала йти посадовцям Військово-лікарської комісії. За цю суму вони мали ухвалювати рішення щодо зняття клієнта з військового обліку у зв’язку з хворобами або фізичними вадами, що давало право виїзду за кордон.

За оперативними даними, чоловік сам підробляв ці документи. Клієнтів він підшуковував через посередника.

ДБР затримало чоловіка під час передачі чергового пакета підроблених документів клієнту та отримання грошей "за послугу".

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Під час обшуків у будинку затриманого знайдені документи та печатки, які необхідні для підробки відповідних пакетів документів.

Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.