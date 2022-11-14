Моравецький про Росію: Тиран, деспот і гнобитель завжди буде тираном, деспотом та гнобителем

Деякі країни та уряди вважали, що відносини з Росією можна зробити цивілізованими через торгівлю з нею, але тепер усі "прекрасно знають, що тиран, деспот і гнобитель завжди залишиться тираном, деспотом і гнобителем, і шукатиме можливості панувати над іншими".

Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, пише PAP, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Промову глава уряду країни виголосив під час відвідування авіазаводу в Бидгощі, який стане "одним з небагатьох місць у світі", де обслуговують винищувачі F-16 не лише ВПС Польщі, а й союзників.

Моравецький зазначив, що економічна модель Росії гірша, ніж модель вільного ринку, тому Москва намагається домінувати над іншими за допомогою військової сили.

"Саме тому Росія проводить свою брутальну політику. Сьогодні це усвідомили всі сусіди Росії, і не лише тут, а й у Центральній Європі", – сказав він.

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За словами топчиновника Польщі, це зрозуміли і Японія, Південна Корея, а також країни Центральної Азії на кшталт Казахстану та Узбекистану.

"Тиран є величезною загрозою й або ми знайдемо кошти на зміцнення оборони в Польщі, або Путін і його поплічники диктуватимуть умови Центральній Європі. Після відновлення незалежності ми знаємо, що вона не дається раз і назавжди", – пояснив він великі витрати на переозброєння армії Польщі.

Моравецький додав: на прикладі цієї війни видно, що диспропорція сил "може бути компенсована сучасними засобами ведення бойових дій".

Він підкреслив, що "у нас є дуже простий вибір: або ми падемо жертвою російського панування, знову потрапимо в російський полон, або ми в стислі терміни побудуємо оборонний потенціал разом з нашими найближчими союзниками".