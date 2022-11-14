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Новини Війна
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У Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, - Генштаб ЗСУ

зсу

Війська РФ ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштаба ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 14.11.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває двісті шістдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення на територію України.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

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Також ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку – зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольгівське, Темирівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 "Рапіра". Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

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Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, а також 7 районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

Автор: 

Генштаб ЗС (6732)


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Топ коментарі
+35
Шоб два раза не ходить, есть смысл сразу распечатать 50000 мешков. Оптом оно дешевле будет для бюджета
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14.11.2022 18:54
+18
...і 50 тисяч бланків похоронок вже заодно нехай друкують.
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14.11.2022 18:57
+18
Це коли століттями переконуєш увесь світ і самого себе, шо "хахли - ета такіє смєшниє і тупиє крестьянє", а потім відгрібаєш від тих "сєлян" ніпадєццкі.
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14.11.2022 19:00
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Шоб два раза не ходить, есть смысл сразу распечатать 50000 мешков. Оптом оно дешевле будет для бюджета
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14.11.2022 18:54 Відповісти
У них нет на это денег . Ху@ло не дал . Печально , если и эти будут удобрять поля Украины .
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14.11.2022 19:20 Відповісти
,,Пєчально"? Зовсім ні. Кожен отримує те, шо заслуговує
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14.11.2022 19:35 Відповісти
Чому сумно? З погляду колообігу речовин - це всього лише (у дуже грубому наближенні) 4.000 тонн органіки. Українські хробачки та ківсячки, не кажучи про мікроорганізми, швидко перероблять її на більш корисні субстанції, ніж оте, чим ця органіка є зараз. А ще різні necrovorous, carnivorous and om(nom-nom)nivorous lifeforms також долучаться до бенкету...
У горіховій шкаралупі (in a nutshell) кажучи: для екосистеми 50.000 біловатанів це не сумно, а скоріше смачно. Хоч і забагато шпирту.
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14.11.2022 23:55 Відповісти
с их территории гатят по нам ракетами, вот это херово...и им пофиг что наши люди гибнут.
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15.11.2022 04:04 Відповісти
50 тисяч пакетів хай не забудуть
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14.11.2022 18:54 Відповісти
...і 50 тисяч бланків похоронок вже заодно нехай друкують.
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14.11.2022 18:57 Відповісти
тогда платить же придется. а так - потерь нет. дезертир. предатель родины так сказать. шизофренических идей Хйла и ко.
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14.11.2022 19:04 Відповісти
Там на звороті повістки - відразу похоронка. Щоб двічі не ходити.
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14.11.2022 20:56 Відповісти
https://www.facebook.com/roissya24/posts/3625079654422060
Нікто нє расчітивал на такую бальшую вайну, нікто нє расчітивал, шо за Україну впішуцца 50 стран... (скабєєва олєчка, істінний рашіст).
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14.11.2022 18:57 Відповісти
Це коли століттями переконуєш увесь світ і самого себе, шо "хахли - ета такіє смєшниє і тупиє крестьянє", а потім відгрібаєш від тих "сєлян" ніпадєццкі.
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14.11.2022 19:00 Відповісти
І чорних пакетів
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14.11.2022 19:02 Відповісти
Вводять в оману. Лякають тендерами.
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14.11.2022 19:03 Відповісти
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14.11.2022 19:04 Відповісти
************ терпилы, а чего тендер на закупку 50 000 полиэтиленовый мешков чёрного цвета не объявляют? Или вы сами своих ********* снабдите? Как в анекдоте:
Лукашенко объявил своим холопам:
- Завтра на главных площадях городов будем вешать по 1000 человек в сутки.
Население Белоруссии:
- А верёвку и мыло с собой приносить или на площади будут выдавать?
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14.11.2022 19:05 Відповісти
Будем жарить "деруни" Нас уже "дістали" !!!
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14.11.2022 19:07 Відповісти
А тендер на 50 тысяч гробов забыли?
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14.11.2022 19:21 Відповісти
Столько леса даже нет в беларуси . А у нас тем более . Зима впереди , дрова в цене .
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14.11.2022 19:23 Відповісти
Possible, that no Belarussian company bids for that order.

Just 50'000 for the Brest state,
could end up to 500'000 in whole Belarussia.

That will take time, so they do not need to provide winter uniforms.

Luka plays with Putin.
He delays things as much as possible.
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14.11.2022 19:42 Відповісти
Оффтопік: Українські артилеристи влупили по Горлівці, молодці!! 💙💛

https://espreso.tv/u-gorlivtsi-zsu-znishchili-2-rosiyski-garmati-y-7-vantazhivok-kilkist-likvidovanikh-okupantiv-utochnyuyut-genshtab
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14.11.2022 19:44 Відповісти
Про "похоронки" забули , хай відразу в одній типографіїї замовляють .
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14.11.2022 19:50 Відповісти
Это всё чушь и имитация бурной деятельности, Лукашенко уже не знает чего изобразить, а в итоге когда он якобы соберется воевать - война уже и закончится.
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14.11.2022 20:05 Відповісти
Звісно, що це психологічний трюк. Оголосити тендер, мовляв, чекайте. Адже такі речі робляться таємно.
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14.11.2022 20:22 Відповісти
А таракан усатый, оказался пидором и ху#лом № 2, судить их надо вместе.
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14.11.2022 20:15 Відповісти
Оказался? Это что - для тебя тоже неожиданность, как для "невероятных" придурков в 2020 году? Типа до этого Лукаш был отличным парнем?? Да он с первого дня в 1994 году был ровно таким же говном, как и сейчас!
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15.11.2022 00:06 Відповісти
Це тільки в Україні без тендерів дають заробити гроші друзям Абрамовича та Деріпаски ?
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14.11.2022 22:04 Відповісти
А як свого часу "співали" про луку:- і господарник, і країну зберіг, і війни(майданів) немає...Цікаво, де зараз ті "хористи" і любителі "какаяразницапоржом"? От ще буде роботи витравити оце кодло гнид...
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15.11.2022 05:23 Відповісти
 
 