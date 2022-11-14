Російські окупанти хочуть вивезти все населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти планують евакуювати все цивільне населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне на Луганщині.
Про це йдеться в оперативній інформації Генштаба ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 14.11.2022, передає Цензор.НЕТ.
"Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також повідомляють, що у Маріуполі Донецької області окупаційна влада здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.
"За наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - зазначили в Генштабі.
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але тих хто ждав сранокацапський мир? - най вивозять, всім менше головної болі...
Що та курва їх омбудсменка казала: що вони дуже раді що багато підлітків. Раді, бо довго не ростити, за кілька років можна на убій відправляти.
Думаю люди до останнього не те, що не вірили, їм в голову не приходило що русскіє можуть бути такими дегенератами і садюгами. Це ж в голові не вкладалося.
хоча і до 24 лютого все було на певерхні - треба було тільки подумати і перестати дивитися сватів.
Зараз уся Украi'на завозить в Херсон харчi, й не тiльки. Чи шо таке "земля" без населення? - Украi'на? Щось кадзабом вiд тебе тхне.
Інформація попередня, але якщо це правда, то означає, що ЗСУ вже форсували Дніпро і знаходяться на лівому березі.
Усе включать до сум репарацій з московіі!!
За усе московіти усі заплатять!!!
ми вас не будемо сильно бити
Аттракцион немыслимой Мавзолейной щедрости...🤣🦍
ну що ж в добрий путь... як кажуть... 👍
А може зразу з дирляндії повністю?!пуцєн ввєдзі має бути по повній -в сібірь