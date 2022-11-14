Російські окупанти хочуть вивезти все населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти планують евакуювати все цивільне населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне на Луганщині.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштаба ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 14.11.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі оголосили тендер на друк 50 тисяч бланків приписів мобілізованих, - Генштаб ЗСУ

У Генштабі також повідомляють, що у Маріуполі Донецької області окупаційна влада здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.

"За наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - зазначили в Генштабі.