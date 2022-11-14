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Російські окупанти хочуть вивезти все населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного, - Генштаб ЗСУ

карта

Російські окупанти планують евакуювати все цивільне населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне на Луганщині.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштаба ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 14.11.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомляють, що у Маріуполі Донецької області окупаційна влада здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.

"За наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал "Маріуполь-24". Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця", - зазначили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) Маріуполь (3243) окупація (6739) Сєверодонецьк (508)


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Топ коментарі
+13
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14.11.2022 19:17
+12
Тоді і з Донецька і Луганська, щоб два рази не вставати, а ми вам за це Сівоху подаримо, нехай у вас захищає права "наших" людей...
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14.11.2022 19:11
+8
Ой, та місцева вата в екстазі від руССкава міра!
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14.11.2022 19:05
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Ой, та місцева вата в екстазі від руССкава міра!
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14.11.2022 19:05 Відповісти
сам пан звідки? там немає вати? Вона навіть в Америці є і що тепер? всіх до Сибіру?
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14.11.2022 19:15 Відповісти
На рудники
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14.11.2022 19:18 Відповісти
тобто для паньства факт депортації українців до рф (геноцид українців), тому що вони проживали в регіонах. які вважалися ватними - ок?
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14.11.2022 19:21 Відповісти
Вату всю в московію, в Україні кацапи більше не потрібні.
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14.11.2022 19:24 Відповісти
добре: арестович називає себе "совєтскім школьніком", це як вже рахується вата чи ні? і..., якщо рахується, будемо чекати коли русскіє його вивезуть, запустимо їх аж в Київ, щоб вивезли? бо він вже в Президенти намилився.
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14.11.2022 19:28 Відповісти
Всю вату позбавити громадянства України, дати паспорт не грома до янина України. Забрати право голосу. Стаття за колаборанство... Ворог немає мати прав, які має українець!
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15.11.2022 07:17 Відповісти
Тоді і з Донецька і Луганська, щоб два рази не вставати, а ми вам за це Сівоху подаримо, нехай у вас захищає права "наших" людей...
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14.11.2022 19:11 Відповісти
як можна таке писати, вони ж департують всіх, а не тільки прихильників русского миру. Вони депортують нашіх українських дітей і будуть їх ломати в дитячих будинках або на "усиновлення" віддадуть до своїх уродців. Це геноцид, не можна геноцид схвалювати.
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14.11.2022 19:19 Відповісти
я б не хаяв всіх огульно, дехто мусив залишитися через старих хворів батьків, неможливість виїхати за різних причин, тощо...
але тих хто ждав сранокацапський мир? - най вивозять, всім менше головної болі...
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14.11.2022 19:21 Відповісти
будуть намогатися вивезти всіх, особливо дітей-підлітків, яким можна за пару рочків психику зломати мозги промити і на війну проти їх же співвітчизників відправити. Хто дітям допоможе.
Що та курва їх омбудсменка казала: що вони дуже раді що багато підлітків. Раді, бо довго не ростити, за кілька років можна на убій відправляти.
Думаю люди до останнього не те, що не вірили, їм в голову не приходило що русскіє можуть бути такими дегенератами і садюгами. Це ж в голові не вкладалося.
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14.11.2022 19:25 Відповісти
дуже і дуже сподіваюсь шо за "руських" вже всі все зрозуміли.
хоча і до 24 лютого все було на певерхні - треба було тільки подумати і перестати дивитися сватів.
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14.11.2022 19:41 Відповісти
8 років не могли виїхати? майже до 18го року русня нікому особливо не заважала шастати туди-сюди,за цей час навіть безногі паралітики якщо б дійсно хотіли виїхали...
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14.11.2022 23:02 Відповісти
no-one as smart as you are...
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14.11.2022 23:09 Відповісти
а по факту ? які такі "паралізовані родичі" не давали виїхати звідти 8 років,може не треба в казки вірити,це люди які уже ЗВИКЛИ так жити,і дітей такими виростили,що уже забули,по 18-19 літніх полонених з "маладих республік" пацанів,яких ці тіпа батьки уже виростили в ненависті до України за ці роки.
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14.11.2022 23:15 Відповісти
по факту - від'******* від мене - нерозумний ви....
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14.11.2022 23:19 Відповісти
ясно ясно.більше питань немаю)))))
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14.11.2022 23:22 Відповісти
дякую дуже от дякую і все!
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14.11.2022 23:25 Відповісти
Это просто пи&да.
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14.11.2022 19:14 Відповісти
Україні насєлєніє не потрібно.
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14.11.2022 19:14 Відповісти
прошу пана за всю Україну тут не розписуватися, на Сході тяжкі бої йдуть, і йдуть вони за нашіх людей, а не тільки за територію. Тільки за територію - то русскіє воюють, бо їм і правда люди не потрібні.
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14.11.2022 19:17 Відповісти
Шановний Цензор, не підтримуйте русскіх наративів, ніби вони евакуйовують українців, вони їх депортують, угоняють до полону, засратий нещасний Сибір піднімати, а то так і на війну поженуть нашіх же громадян проти нас, ще й будуть кривити писок, мовляв "гражданская вайна". Поки їх не було тут, нікого не треба було евокуювати, люди жили нормально.
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14.11.2022 19:14 Відповісти
Я за всіх і не розписуюсь,але маю сумніви щодо тих "наших людей".Якраз наші люди і воюють за свою землю,але не за насєлєніє.
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14.11.2022 19:29 Відповісти
Та да, то тiльки хло печеться за пiдлiткив, засилаючи i'x на вiйну.
Зараз уся Украi'на завозить в Херсон харчi, й не тiльки. Чи шо таке "земля" без населення? - Украi'на? Щось кадзабом вiд тебе тхне.
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14.11.2022 19:56 Відповісти
Хіба Кремінна на Херсонщині?))Кацап не знає географіЇ)Скабєєва також сказала ,що лівий берег вищий від правого))
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14.11.2022 20:02 Відповісти
Кремiнна на Луганщинi. Бо я тобi навожу приклад. Й у Слов'янську пiсля окупацii' в 2014-му вся Вкраi'на надсилала пiдмогу. Кому? Землi чи населенню?
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14.11.2022 20:17 Відповісти
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14.11.2022 19:17 Відповісти
⚡️⚡️⚡️Хорошие новости с Херсонского и с Сватово-Кременная направлений. Возможно Генштаб объявит об этом в утренней сводке Олешківський міський голова натякає, що ЗСУ повернули під контроль України Олешки.
Інформація попередня, але якщо це правда, то означає, що ЗСУ вже форсували Дніпро і знаходяться на лівому березі.
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14.11.2022 20:17 Відповісти
Тсссс, так нізя
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14.11.2022 21:36 Відповісти
Дахотькамнізнеба!!
Усе включать до сум репарацій з московіі!!
За усе московіти усі заплатять!!!
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14.11.2022 19:19 Відповісти
Эй , донецькі колаборанти , бандерівці вже йдуть до вас , не бійтеся ,
ми вас не будемо сильно бити
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14.11.2022 19:22 Відповісти
Бити і не треба. Прив'язати ноги до двох гиляк, та й годі.
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14.11.2022 19:27 Відповісти
А вы уверены что население рабZeи 140млн.?я совсем нет..от силы 70..и то не факт...😛🦍
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14.11.2022 19:38 Відповісти
Цілком реально. Раніше на сайті "заброшки ру" ( здається так) , часто дивився відео експедицій росіян в покинуті села і міста, то там так багато вмираючих міст і сіл, що кинуто все як в Прип"яті, прямо цілі регіони вимирають і пустують.
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14.11.2022 23:21 Відповісти
РюSSkiй Аусвайс даёт право посетить Солнечный Магадан . Воркута и прочее дерьмо типа Сыктывкар...🦍🦍🦍🤣
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14.11.2022 19:41 Відповісти
Звільнили людей від хати, щасливого життя та взагалі ... Потвори
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14.11.2022 19:53 Відповісти
Воровство детей и населения - одна из главных (если не самая главная) цель бурятов.
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14.11.2022 19:58 Відповісти
Перепись населения на рабSee в прошлом году и ее результаты засекретил путло на неопределенный срок ,а это значит что нет никаких 140 млн. Обезьян путлера... потому и воруют не только холодильники стиралку но и народ...,под видом выдачи Аусвайсов и квартир вне очереди....в любом регионе рабSeи..
Аттракцион немыслимой Мавзолейной щедрости...🤣🦍
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14.11.2022 20:06 Відповісти
Мабуть на Ямал поїдуть.
ну що ж в добрий путь... як кажуть... 👍
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14.11.2022 21:00 Відповісти
Заї****сь!!!
А може зразу з дирляндії повністю?!пуцєн ввєдзі має бути по повній -в сібірь
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14.11.2022 21:43 Відповісти
Москалі вивезуть вату. Та на здоров'я - і баба з возу, і вовки ситі.
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15.11.2022 00:20 Відповісти
До сонячного Сибіру треба вивезти усіх, хто отримав пашпорта з куркою. Це не українці , а рускагаварящіє , яких треба захищати від біндерафцев нам не потрібні.
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15.11.2022 07:36 Відповісти
 
 