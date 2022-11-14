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Новини Санкції проти Росії
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Американські журналісти знайшли у Андрія Шевченка спільний із росіянином Абрамовичем багаторічний бізнес, - Bloomberg

шевченко,зеленський

Андрій Шевченко продовжує входить до засновників і керівників компанії MC Peat & Co, яка фінансувалася російським підсанкційним олігархом Романом Адбрамовичем, а також багато років обслуговувала його інтереси.

Про це, із посиланням на Bloomberg, пишуть "Українські новини", інформує Цензор.НЕТ.

Bloomberg констатує, що британська бізнес-імперія Романа Абрамовича сягала далеко за межі футбольного клубу "Челсі".

"Серед тих, хто допоміг побудувати її, була нещодавно створена фірма, але із уславленим ім'ям. В останні десятиліття MC Peat & Co. виступала у ролі посередника в кількох угодах, у ході яких гроші Абрамовича вливались у невеликі британські фірми, та працювала брокером як мінімум у трьох компаніях, які підтримував російський мільярдер", - пише видання.

Фірму Peat & Co створили у 2011 році. До складу її засновників увійшли український ексфутболіст Андрій Шевченко і Чарлі Піт - син колишнього особистого секретаря принца Чарльза Майкла Піта. Піт-старший в цей самий час увійшов до ради директорів сталеливарного гіганта Абрамовича Evraz Plc.

Peat & Co., вказує Bloomberg, організувала інвестиції Абрамовича в оксфордський стартап з виробництва екологічно чистої енергії, у бізнес гербіцидних засобів та в компанію, що переводила дизельні автомобілі на природний газ.

Колишній тренер національної збірної Андрій Шевченко разом із ще одним діловим партнером Абрамовича Євгенієм Швідлером стали директорами Peat & Co. з перших днів її існування, підкреслює видання.

"Згідно з документами компанії, Швідлер обіймав цю посаду близько року, а Шевченко досі залишається на своїй посаді", - уточнює Bloomberg.

Американські журналісти додають, що кредити на організацію Peat & Co., надавала російська гірничодобувна компанія Highland Gold Mining Ltd, яка фінансувалась Абрамовичем.

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"У жовтні 2012 року компанія Highland Gold призначила Peat & Co. своїм брокером. У тому ж році компанія AFC Energy, розробник лужних паливних елементів, також призначила Peat & Co. брокером. Фірма допомогла їй залучити майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів) від інвестиційної компанії, що належить Абрамовичу", - йдеться в статті-розслідуванні.

Окрім цього є ще одна компанія, яка пов’язувала Абрамовича та Шевченко - The Regeneration Group.

"Зв'язки Абрамовича знову спливли на поверхню. Шевченко став акціонером, а Метлін, керуючий інвестиційно-консалтинговою компанією Concord Management LLC, став виконавчим директором (The Regeneration Group, - ред). Ще один керівник, який раніше працював у сімейному офісі Абрамовича, одержав роботу консультантом у фірмі", - зазначає Bloomberg.

За даними з британських реєстрів, Андрій Шевченко й донині залишається у структурі Peat & Co. Директорує він у статусі резидента Великобританії. Такий статус зобов’язує особу щонайменше 183 дні податкового року залишатися в країні, що надала резидентство.

Американські журналісти знайшли у Андрія Шевченка спільний із росіянином Абрамовичем багаторічний бізнес, - Bloomberg 01

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Нагадаємо, ще у 2019 році німецьке видання Deutsche Welle розкрило спільний бізнес Шевченка та Абрамовича по видобутку золота в Росії. 

Автор: 

Абрамович Роман (185) санкції (12050) Шевченко Андрій футболіст (46)


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Топ коментарі
+61
Добре ім'я заробляється роками-а забруднується за секунди...
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14.11.2022 19:24
+58
Гроші не пахнуть. Для Шеви це не вперше.
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14.11.2022 19:26
+44
пропоную пошукати і в зеленського
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14.11.2022 19:28
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Поява такого матеріалу від Bloomberg здивувала, якщо врахувати інші матеріали типа абрамович миротворець чи причетний до обміну...це "привіт" комусь в Україні.
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14.11.2022 21:04 Відповісти
Можли повязано з чутками про призначення Шеви на посаду міністра спорту і молоді чи голови олімпійського комітету.
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14.11.2022 21:22 Відповісти
Не дивно це викільчений малорос ,я щось не чув що б десь він допомагав нашим ЗСУ ,на відміну від деяких футболістів що грають за кордоном і на ділі допомагають нашій армії.
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14.11.2022 21:19 Відповісти
На цьому ідіоту не має де клейма ставити. Ноги та голова грала добре, але голова думати ніколи не хотіла

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14.11.2022 21:45 Відповісти
Ну тут ви невірно оцінюєте думи голови цієї особи. Це ми думали що він "бе" і "ме". А він і бабоси вклав і посади в бізнесі вибив.
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14.11.2022 22:37 Відповісти
о! це хіба не Порошенка партія тоді була?)) ну,це до того як створити партію і увійти до ригоаналів)))
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15.11.2022 02:23 Відповісти
так,точно вона))) 98-99 рік
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15.11.2022 02:24 Відповісти
а архітектора, який спланував план роддому, в якому народився Чикатіло, розстріляли ?
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15.11.2022 05:20 Відповісти
⚡️Андрей Шевченко может стать президентом Национального олимпийского комитета Украины

В борьбу Гутцайта и Беленюка за пост президента НОК неожиданно может вмешаться третий претендент - это футболист Андрей Шевченко. В Офисе президента давно ищут ему должность и по последней информации он должен был сменить Павелко на должности главы федерации футбола Украины, но в последний момент вспомнили, что Шева фигура мирового масштаба и федерации мало, тем более, что на хлебное место претендуют как минимум четыре кандидата. Поэтому для Шевченко обсуждается должность председателя НОК или министра спорта Украины.

https://t.me/insiderUKR/45576
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14.11.2022 22:03 Відповісти
Ну дык Шева долларовый миллионер который играл в Челси, который владет Абрамович.
Ясное дело, что вероятность того, как пристроить бабки и того, что Шева с этим обратился к миллиардеру Абрамовичу очень высока. Так и произошло.
А там дальше фиг выйдешь, вход миллион - выход десять )
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14.11.2022 22:27 Відповісти
Йой, та лишіть Шеву в покої.

Перевірте власність і інвестиції усієї канцелярії українського президента, АКА " офіс", включно з його превосходітельством найвеличнішим Наполеоном 2-м.
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14.11.2022 22:34 Відповісти
Ну шо Шева, мовчання - вбивае.
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14.11.2022 22:38 Відповісти
Ще одна мильна бульбашка про патріота Шевченка луснула? Що грязні гроші з людьми роблять...
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14.11.2022 22:57 Відповісти
Это фиаско,андрюша.
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14.11.2022 23:36 Відповісти
Та, Шева еще "поживет".
З пархатой мафией дружбу водит.
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15.11.2022 04:57 Відповісти
Абрамович ворует деньги сраиси, так что можно сказать, приносит пользу Украине. Поэтому ничего страшного не вижу в том, что Шевченко помогает ему в этом благородном деле.
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15.11.2022 00:09 Відповісти
Що за зраду розганяєте в коментарях? Абрамович ніби не ворог Україні, та й "руським" його назвати якось важко, там паспортів "греблю гати", єврей який давно "вкорінився" в Британії
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15.11.2022 01:28 Відповісти
шевченко говорите, а три киностудии в маЦкве с подвязанными офшорами через которые беня крал бабки с боголюбовым из привата и через которые уходят наворованное на великом крадивныцтве, крышуют шефиры, а сваты на стс, а майно в маЦкве и Крыму или это другое???
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15.11.2022 07:31 Відповісти
Это какого года история?
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15.11.2022 12:32 Відповісти
В Украине каждая собака у власти охотно берет хабари....Все чинуши продажные (только цена вопроса бывает разная)....И народ этим терьмом жил и живет....А теперь вдруг все завозмущались, как же это Шева бизнес крутит с расеянским олигархом....Сами-то давно в зеркало смотрели и себя судили? Высоконравственные вы мои...Вся страна коррупцией и кумовством живет, но плть народ святой....
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15.11.2022 21:26 Відповісти
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