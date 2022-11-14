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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Трагедія MH17: родичі загиблих просять суд встановити роль Росії у збитті літака - це не може зійти з рук державі, яка сприяє масовим убивствам

мн17

Родичі 298 людей, які загинули внаслідок збиття літака рейсу MH17 ракетою класу "земля-повітря" над Україною в липні 2014 року, сподіваються, що судді, які винесуть вердикт у цій справі в четвер, висвітлять провідну роль Росії у збитті літака.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що вирок у справі збиття MH17 може стати першим випадком, коли суд ухвалить рішення щодо ролі Росії у бойових діях в Україні з моменту її вторгнення в Крим у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення для трьох росіян і одного громадянина України, звинувачених у постачанні ракетної системи, яку підтримувані Росією сепаратисти використовували для запуску ракети по пасажирському літаку Malaysia Airlines, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Жоден із чотирьох підозрюваних, які, за словами прокурорів, організували перевезення ракетної установки з РФ на схід України, не перебуває під вартою, і лише один бере участь у провадженні.

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"Не може бути так, щоб державі, яка сприяє масовим убивствам, це могло зійти з рук, тому роль російської держави у цій справі дуже важлива для нас", - сказав Піт Плоег, спікер родичів жертв рейсу MH17.

Автор: 

Нідерланди (1584) росія (65856) суд (11731) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+12
Удивительно долго решается этот вопрос . Раша - террорист .
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14.11.2022 19:25
+12
Невже після всіх звірств , які скоїли і скоюють рашисти в Чечні , Грузіі
і Украіні , є ще в когось сумніви , що росія це скоіла спеціально ,
щоби звинуватити нашу краіну !

Параша - це Имперія зла 😠😡
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14.11.2022 19:29
+11
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
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14.11.2022 19:27
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а малазійский през за путлера горлянку рве.. отакої і хто з нас чмо
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14.11.2022 19:24 Відповісти
індонезійський през.
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14.11.2022 19:31 Відповісти
оба преза вони однакові на обличчя-завжди плутаю
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14.11.2022 19:33 Відповісти
Йому за бочку пальмової олії м*скалі обіцяли дати літаків...
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14.11.2022 19:34 Відповісти
То не малайзійський, а індонезійський. Це різні країни.
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14.11.2022 19:34 Відповісти
однакові вони
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14.11.2022 19:37 Відповісти
Удивительно долго решается этот вопрос . Раша - террорист .
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14.11.2022 19:25 Відповісти
Насчёт Ирана, наш суд что, признал его страной-террористом?
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14.11.2022 19:53 Відповісти
Завжди так. Згадайте трагедію Локерби.
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14.11.2022 20:17 Відповісти
в умовах європейської демократії, ковиду, затягування процесу адвокатами обвинувачених так і склалося...
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14.11.2022 20:47 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

в Україні не має бути нічого російського, окрім могил окупантів......
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14.11.2022 19:27 Відповісти
Пусть папе римскому напишут. Он им пришлёт томик достоевского.
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14.11.2022 19:28 Відповісти
на дідько з людей знущатися, вони втратили своїх дітей і вимогають справедливості, вимогають покарати рф, країну терористів.
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14.11.2022 19:32 Відповісти
Якби хотіли справедливості та покарання то вже б давно взяли той суд за яйця! Пройшло вже вісім років!!!!!
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14.11.2022 20:55 Відповісти
Що там ще встановлювати? "Бук" , екіпаж все із параші. Лише додати - навіщо зелений блазеньЦемаха відпустив, а не віддав його Нідерландам?
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14.11.2022 19:29 Відповісти
Тут би допоміг суду Цемах як свідок, но уви
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14.11.2022 19:29 Відповісти
Невже після всіх звірств , які скоїли і скоюють рашисти в Чечні , Грузіі
і Украіні , є ще в когось сумніви , що росія це скоіла спеціально ,
щоби звинуватити нашу краіну !

Параша - це Имперія зла 😠😡
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14.11.2022 19:29 Відповісти
Есть один справедливый выход - помогать Украине . А мы разберемся .
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14.11.2022 19:29 Відповісти
Трагедія MH17 я чомусь до цього часу вважаю що ця трагедія запобігла повномаштабному вторгненню русні у 2014
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14.11.2022 19:30 Відповісти
Це був ,, чорний лебідь "
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14.11.2022 19:39 Відповісти
Щось дуже рано той дебільний суд ухвалює то своє рішення, ще тільки 9-ть років як не пройшло...
Черепахи просто палять папироси на узбіччі історії.
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14.11.2022 19:31 Відповісти
там теж є свої корупціонери, яким гроші не пахнуть.
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14.11.2022 19:33 Відповісти
не мели *****, ти зовсім не знайомий з перебігом подій
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14.11.2022 20:48 Відповісти
ракету запустили москалі а не сепаратисти.
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14.11.2022 19:40 Відповісти
скільки ще років треба, що би нарешті признати, що це зробили кацапи -100, 150, 1150?
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14.11.2022 19:44 Відповісти
через три дні вирок, якщо ти не дочитав
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14.11.2022 20:49 Відповісти
останній і без апеляції? на 9й рік після?
ні не дочитав....
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14.11.2022 20:55 Відповісти
ти начебто адекватний чел, але зовсім не обізнаний з перебігом подій у цій справі...Тож скажу тобі що 2 роки втрачено через короновірус, ще рік церез затягування справи адвокатами Пулатова...Все інше цілком сталий для європейської судової демократії хід справ з урахуванняи усіх процедурних кроків...В Нідерландах дуже великий тиск і прискіпливий погляд суспільства на цю справу. Робилося все не швидко, але таким чином щоб ніде не можна було дорікнути у заангажованності фєміду країни. Рішення 17 листопада це тільки перший крок у подальших судових справах, на яких будуть розглядатись більш важливі персони. Під час справи робились такі експертизи і слідчі дії які в подальшому будуть базою для наступних процесів.
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14.11.2022 21:07 Відповісти
Ви мене переконали на 150 років..
шо тут залишилося? - всього то 141
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14.11.2022 21:11 Відповісти
Не минуло й 9 років...
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14.11.2022 19:48 Відповісти
Пока сходит , а Самолёт Кочинского
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14.11.2022 19:56 Відповісти
Погодите, вот эти судьи уйдут на пенсию, потом следующие - а потом скажут, что виновных установить не удалось.
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14.11.2022 21:04 Відповісти
Справедливый суд - это Божий суд. А людской - карикатура
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14.11.2022 21:08 Відповісти
Народ, харе ***** писати якщо зовсім не в темі...так 9 років це багато, але це вам не Київський окружний суд. Два роки було втрачено через короновірус, ще рік через процедурне затягування адвокатами Пулатова. Все робилось виважено щоб докази були залізобетонні. Суд виконував всі забаганки захисту, щоб не можна було дорікнути в заангажованності. Адже всі експертизи і висновки суду в подальшому будуть використані в інших судових справах для обвинувачення вже посадових(!) осіб росії. Нідерланди не Україна, там не спускають на гальма. Тим більш створена ассоціація родин загиблих які спостерігали за перебігом судових справ і чинили тиск.
Не треба на фєміду Нідерландів виливати гівно на підставі вашого українського досвіду
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14.11.2022 21:14 Відповісти
Мене завжди дивувало і обурювало те,як легко і швидко вбивця позбавляє жертву життя і як довго і важко його за це покарати.
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14.11.2022 21:24 Відповісти
- на жаль , таки ви праві . Та неминучість покарання - це правило , яке має бути виконано !
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14.11.2022 21:53 Відповісти
 
 