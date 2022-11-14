Трагедія MH17: родичі загиблих просять суд встановити роль Росії у збитті літака - це не може зійти з рук державі, яка сприяє масовим убивствам

Родичі 298 людей, які загинули внаслідок збиття літака рейсу MH17 ракетою класу "земля-повітря" над Україною в липні 2014 року, сподіваються, що судді, які винесуть вердикт у цій справі в четвер, висвітлять провідну роль Росії у збитті літака.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Повідомляється, що вирок у справі збиття MH17 може стати першим випадком, коли суд ухвалить рішення щодо ролі Росії у бойових діях в Україні з моменту її вторгнення в Крим у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів вимагає довічного ув'язнення для трьох росіян і одного громадянина України, звинувачених у постачанні ракетної системи, яку підтримувані Росією сепаратисти використовували для запуску ракети по пасажирському літаку Malaysia Airlines, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Жоден із чотирьох підозрюваних, які, за словами прокурорів, організували перевезення ракетної установки з РФ на схід України, не перебуває під вартою, і лише один бере участь у провадженні.

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"Не може бути так, щоб державі, яка сприяє масовим убивствам, це могло зійти з рук, тому роль російської держави у цій справі дуже важлива для нас", - сказав Піт Плоег, спікер родичів жертв рейсу MH17.