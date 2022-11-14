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У Лаврі визнали, що там співали пісню про "матушку-Русь". Священника відсторонили

лавра

Намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) заявив про відсторонення священника, на літургії якого співали пісню про "матушку-Русь".

Про це йдеться у відеокоментарі Павла, опублікованому на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

"Виклали в інтернет, нібито в Лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий. Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля", – заявив він.

Пісня зі словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь", яка лунала на літургії у одного зі священників, за словами Павла, була ініціативою мирян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пробуждается матушка-Русь", - у Києві на території Лаври співають проросійські пісні. ВIДЕО

"Це не є богослужбовий піснеспів", – сказав він.

Попри це, священника вирішили відсторонити від звершення богослужінь. Чи буде він покараний, повинен буде вирішити духовний собор Лаври.

"Сьогодні буде строга заборона отця Захарія служити літургії, а також звершувати ці молебні", – пообіцяв Павло.

За його словами, у Лаврі не місце для "світських пісень", а молитися потрібно тільки про мир в Україні та збереження її кордонів.

Автор: 

Лавра (294) пропаганда (2819) росія (65856) УПЦ МП (1212) державна зрада (1712)


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Топ коментарі
+86
сукі в рясах в самому ценрі Києва - і діла нікому нема...
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14.11.2022 19:53
+45
так прийнянято у нашій владі-відсторонювати але не наказувати!
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14.11.2022 19:52
+37
Потрібно цих фсбшних кацапських свиней у рясах взагалі повикидати з української святині та з України взагалі...
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14.11.2022 19:57
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Знайшли стрілочника. Діло шите білими нитками.

Цей Павло і є тим самим вражим попом, шо тут не ясно?
Влада й далі покриватиме його.
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15.11.2022 01:00 Відповісти
При зелёной плесени вся эта кремлёвская шваль будет продолжать процветать
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15.11.2022 01:30 Відповісти
Звісно! Згадайте, як 95 шобла висміювали Томос
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15.11.2022 05:12 Відповісти
https://risu.ua/na-bankovij-obgovoryuyut-zvilnennya-trofimova---palkogo-prihilnika-upc-mp---zmi_n112765 Трофимов - колишній продюсер "Студії Квартал 95" - серед іншого займається в Офісі президента питаннями церковної політики. Сам політик не приховує, що є прихожанином Церкви Московського Патріархату і відвідує Києво-Печерську Лавру
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15.11.2022 05:26 Відповісти
Этот сброд с Лавры,давно пора разогнать и назначить настоящих служителей Богу! Кума живет в Мюнхене и занимается туризмом,так вот она обожает когда прилетают эти попы с Лавры,чаевы меньше 500евро недают,так как других купюр у них просто небывает!
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15.11.2022 05:35 Відповісти
це сатанисти в рясаx
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15.11.2022 06:33 Відповісти
От поясніть, Києво-Печерська Лавра...і московський патріархат. Нічого не ріже
слух?
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15.11.2022 06:39 Відповісти
Ничего себе нравы в Лавре,во время литургии миряне заказывают песенки и хор их заказы исполняет,как в ресторане во время банкета для вип персон,какая правительственная контора управляет этой госсобственностью и почему ее отдали в управление тем,кто превратил священное место в шоубалаган?
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15.11.2022 06:40 Відповісти
Який він лєбідь, він Паша-Мерседес.
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15.11.2022 09:51 Відповісти
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