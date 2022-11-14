У Лаврі визнали, що там співали пісню про "матушку-Русь". Священника відсторонили

Намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) заявив про відсторонення священника, на літургії якого співали пісню про "матушку-Русь".

Про це йдеться у відеокоментарі Павла, опублікованому на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

"Виклали в інтернет, нібито в Лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий. Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля", – заявив він.

Пісня зі словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь", яка лунала на літургії у одного зі священників, за словами Павла, була ініціативою мирян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пробуждается матушка-Русь", - у Києві на території Лаври співають проросійські пісні. ВIДЕО

"Це не є богослужбовий піснеспів", – сказав він.

Попри це, священника вирішили відсторонити від звершення богослужінь. Чи буде він покараний, повинен буде вирішити духовний собор Лаври.



"Сьогодні буде строга заборона отця Захарія служити літургії, а також звершувати ці молебні", – пообіцяв Павло.

За його словами, у Лаврі не місце для "світських пісень", а молитися потрібно тільки про мир в Україні та збереження її кордонів.