У Лаврі визнали, що там співали пісню про "матушку-Русь". Священника відсторонили
Намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) заявив про відсторонення священника, на літургії якого співали пісню про "матушку-Русь".
Про це йдеться у відеокоментарі Павла, опублікованому на YouTube, передає Цензор.НЕТ.
"Виклали в інтернет, нібито в Лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий. Під час літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля", – заявив він.
Пісня зі словами "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка–Русь", яка лунала на літургії у одного зі священників, за словами Павла, була ініціативою мирян.
"Це не є богослужбовий піснеспів", – сказав він.
Попри це, священника вирішили відсторонити від звершення богослужінь. Чи буде він покараний, повинен буде вирішити духовний собор Лаври.
"Сьогодні буде строга заборона отця Захарія служити літургії, а також звершувати ці молебні", – пообіцяв Павло.
За його словами, у Лаврі не місце для "світських пісень", а молитися потрібно тільки про мир в Україні та збереження її кордонів.
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Цей Павло і є тим самим вражим попом, шо тут не ясно?
Влада й далі покриватиме його.
слух?