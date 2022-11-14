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Новини Війна
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Росія зазнала у Херсоні поразки, але все ще має ресурси для руйнування України, - Боррель

боррель

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відступ з Херсона став для російської армії великою поразкою, але у Москви ще достатньо ресурсів для руйнування критичної інфраструктури України.

Про це він це він заявив на пресконференції після засідання глав МЗС країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Відхід з Херсона демонструє, що російська армія зазнала великої поразки. Відхід без боїв, можливо для того, щоб уникнути того, що мало статися з ними. Але вони відступили" - зазначив Боррель.

"Здатність Москви завдавати шкоди все ще значна, але вона не використовує її, щоб боротися з військовими, вона використовує її для руйнування критичної інфраструктури" - додав він.

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За словами дипломата, засобів протиповітряної оборони не завжди достатньо для того, щоб уникнути руйнувань.

"Якщо ми хочемо уникнути витрачання величезних сум коштів на відновлення, треба уникнути руйнування. Якщо нас турбує відновлення, то найкращий початок для цього це запобігання руйнуванню і варто починати вже зараз" - зазначив Боррель.

Автор: 

росія (65856) Херсон (3418) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+2
Ну то давайте нам "ресурси" щоб ЗСУ могли знищити оті кацапські ресурси!
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14.11.2022 21:12
+1
а тим часом в Ялті https://www.youtube.com/watch?v=UDF_HKvCLFw
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14.11.2022 20:37
+1
https://www.youtube.com/watch?v=UDF_HKvCLFw тиц
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14.11.2022 20:54
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а тим часом в Ялті https://www.youtube.com/watch?v=UDF_HKvCLFw
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14.11.2022 20:37 Відповісти
А зробити посилання клікабельним нє?
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14.11.2022 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UDF_HKvCLFw тиц
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14.11.2022 20:54 Відповісти
Дякую👍🏼😊
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14.11.2022 21:35 Відповісти
самому приємно) Ялта мабуть найпатріотичніше українське місто у Криму
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14.11.2022 21:37 Відповісти
Ну то давайте нам "ресурси" щоб ЗСУ могли знищити оті кацапські ресурси!
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14.11.2022 21:12 Відповісти
То нехай , а ми іх будемо безжалісно вбивати
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14.11.2022 21:32 Відповісти
Ось тому кінцем війни має бути доведення московії до такого стану, щоб вона не могла воювати років 50. Повна демілітаризація.
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14.11.2022 22:10 Відповісти
Не робіть з кацапів патріотів. Вони б і під «еріку» танцювали. І поки у Ялті «льются песни, льются вина» в Україні льється кров.
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14.11.2022 22:55 Відповісти
Сильна ППО та ЗСУ ось і найкраще вкладення коштів на даний час
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14.11.2022 23:25 Відповісти
 
 