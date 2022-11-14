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ЄС уже надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги, - Боррель

євро

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив загальний обсяг уже виділеної військової допомоги блоку Україні.

Про це Боррель сказав за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Щонайменше 8 мільярдів євро у вигляді військового обладнання вже було надано Україні Європейським Союзом і державами-членами. Це близько 45% від зусиль, наданих Сполученими Штатами. Тож таким не знехтуєш", – наголосив він.

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Топ-дипломат ЄС закликав не плутати суму в 3,1 мільярда євро, яка була надана Україні через Європейський фонд миру, і допомогу держав-членів, яка рахується окремо.

"Завтра (у вівторок) ми будемо обговорювати ці числа з міністрами оборони й вивчати, як ці ресурси були втілені, з яким типом військового обладнання і з якою ефективністю", – додав він.

Автор: 

допомога (8427) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
Дуже дякуємо ! Не жміться,-ЗСУ позбавляють вас від "головної болі" на десятиліття !
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14.11.2022 21:21
+2
ви ж кондоми не хотіли вводити санкції у 2014, на чолі з жирною коровою мєркєль, платіть тепер(
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14.11.2022 21:07
+2
а в росії воєнний бюджет на рік 80 млрд.
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14.11.2022 21:11
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ви ж кондоми не хотіли вводити санкції у 2014, на чолі з жирною коровою мєркєль, платіть тепер(
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14.11.2022 21:07 Відповісти
а в росії воєнний бюджет на рік 80 млрд.
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14.11.2022 21:11 Відповісти
І що ??
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14.11.2022 21:25 Відповісти
Дякую! Thanks! Danke!
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14.11.2022 21:15 Відповісти
враховували на дороги на яких наша влада просто в колумбійському ступорі?
а як ні, то додайте 90млрд гривень вояцьким залізом!
хриплю - дякую, дуже дякую!
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14.11.2022 21:17 Відповісти
The Moscow Times.Чтобы покрыть все расходы, правительство правительство распечатало резервы «Газпрома», предписав ему выплатить 1,248 трлн рублей в виде надбавки к НДПИ.Первый транш поступил в октябре, и поступления налога на добычу полезных ископаемых за газ взлетели на 1100% з по сравнению с предыдущим месяцем.

За один месяц бюджет получил рекордные 452,9 млрд рублей газовых - налогов, которую прежде собирал почти год (577,8 млрд рублей в 2021 году, 488,2 млрд рублей в 2020-м). Общие нефтегазовые доходы подскочили почти вдвое - 1,281 трлн рублей в октябре против 688,2 млрд в сентябре.
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14.11.2022 21:20 Відповісти
Дуже дякуємо ! Не жміться,-ЗСУ позбавляють вас від "головної болі" на десятиліття !
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14.11.2022 21:21 Відповісти
В Украине кацапы убили 430 детей. Это официально. Думаю на самом деле в несколько раз больше. Эти жизни маленьких ангелов бесценны. Так что не хер считать, что вы откупаетесь за эти 8 млрд. Оружие дайте МНОГО и и отойдите. Жуйте свой попкорн.
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14.11.2022 21:32 Відповісти
перша лінія оборони НАТО - Україна!
це тільки дурень не розуміє.
не піддержите Україну до кацапського здоху? - ви наступні...
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14.11.2022 21:35 Відповісти
самому не смішно? хто наступний? НАТО? у якого тільки боєздатних літаків понад тисячу? а флотів, навіть без флоту США,достатньо щоб русня море бачила хіба що на картинках? чи хтось вірить що після того танкового побоїща в Україні,у них ще вистачить сил на танковий ривок до Ла-Маншу?
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14.11.2022 22:59 Відповісти
До речі, після сьогоднішнього голосування в ООН щодо резолюції стосовно відшкодування Україні з боку агресорної РФ та завданих космічних збитків виявилися деякі противники цієї елементарної людяності та честі, такі собі звічні дуполізи ріднесенької мамы-кацапщини: Багами, Білорусь, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве. Най сибір вам усім допомога!
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14.11.2022 21:42 Відповісти
цю кацапозбірну бачно було і без голосування нешановної генасамблеї ооньської ще років з 30 тому...
діди європейські граються в оон тому що в танчики на інеті не вміють,
а гратися хочется..
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14.11.2022 21:56 Відповісти
Кстати в ЕС предлагали убрать дотации Венгрии на сумму 7,5 млрд евро в 2022 из за коррупции. Я так понимаю что это только часть дотаций на страну в 10 млн. чел, которая не в войне и имеет более менее налоги.

Но не смотря на эти факты ЕУ очень сильно помогла, спасибо от всей Украины. А могла и не помочь.
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14.11.2022 21:54 Відповісти
Ви, пане Боррель, порахуйте скільки ми вам зекономили, зупинивши орду - сума вийде не менша ніж збитки, які кацапи нанесли Україні. Втрати народу і наступних поколінь взагалі неоціненні. Сьогодні копійками брязкаєте, а могли зупинити упиря в 14му.
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14.11.2022 22:51 Відповісти
 
 