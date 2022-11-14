ЄС уже надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оголосив загальний обсяг уже виділеної військової допомоги блоку Україні.
Про це Боррель сказав за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Щонайменше 8 мільярдів євро у вигляді військового обладнання вже було надано Україні Європейським Союзом і державами-членами. Це близько 45% від зусиль, наданих Сполученими Штатами. Тож таким не знехтуєш", – наголосив він.
Топ-дипломат ЄС закликав не плутати суму в 3,1 мільярда євро, яка була надана Україні через Європейський фонд миру, і допомогу держав-членів, яка рахується окремо.
"Завтра (у вівторок) ми будемо обговорювати ці числа з міністрами оборони й вивчати, як ці ресурси були втілені, з яким типом військового обладнання і з якою ефективністю", – додав він.
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а як ні, то додайте 90млрд гривень вояцьким залізом!
хриплю - дякую, дуже дякую!
За один месяц бюджет получил рекордные 452,9 млрд рублей газовых - налогов, которую прежде собирал почти год (577,8 млрд рублей в 2021 году, 488,2 млрд рублей в 2020-м). Общие нефтегазовые доходы подскочили почти вдвое - 1,281 трлн рублей в октябре против 688,2 млрд в сентябре.
це тільки дурень не розуміє.
не піддержите Україну до кацапського здоху? - ви наступні...
діди європейські граються в оон тому що в танчики на інеті не вміють,
а гратися хочется..
Но не смотря на эти факты ЕУ очень сильно помогла, спасибо от всей Украины. А могла и не помочь.