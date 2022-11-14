Зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров
Ввечері 14 листопада зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області, через відсутність світла немає і водопостачання.
Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Окуповані території рашисти занурили в темряву.
Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області.
Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.
Також без світла частина Мелітопольського району.
У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води. Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - розповів Федоров.
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