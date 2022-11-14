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Новини Війна
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Зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров

світло,світла,відключення,віялові

Ввечері 14 листопада зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області, через відсутність світла немає і водопостачання.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окуповані території рашисти занурили в темряву.

Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області.

Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.

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Також без світла частина Мелітопольського району.

У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води. Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - розповів Федоров.

Автор: 

Запорізька область (3700) електроенергія (6245) Федоров Іван (651)


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14.11.2022 21:48 Відповісти
відключили...мінують
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14.11.2022 21:53 Відповісти
А шо такое? (С)
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14.11.2022 21:58 Відповісти
І я про те
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14.11.2022 22:09 Відповісти
Я здогадуюсь чому)
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14.11.2022 22:14 Відповісти
Якщо б рукожопі лопатоїди могли ратицями дотягнутися до сонця, то і в день світла б не було.
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14.11.2022 23:27 Відповісти
Так досі й не розумію чому маючи схожі обличчя, вміючи говорити російською, знаючи менталітет кацапні наші диверсанти так і не добралися до ворожих електростанцій, нафтопереробних заводів, аеропортів тощо. що це за беззуба політика навіть якщо немає чим вдарити здалеку то влупіть зсередини. У 2 світовій якось же заходили на ворожу територію, а тут що заважає?
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14.11.2022 23:38 Відповісти
 
 