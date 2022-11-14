Зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області, - мер Мелітополя Федоров

Ввечері 14 листопада зникла електроенергія майже на всій окупованій частині Запорізької області, через відсутність світла немає і водопостачання.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Окуповані території рашисти занурили в темряву.



Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області.



Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.

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Також без світла частина Мелітопольського району.



У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води. Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - розповів Федоров.