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Новини Війна
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Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території, - Залужний

залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території", - написав Залужний.

За словами головкома ЗСУ, ситуація на фронті стабільна та контрольована.

"Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

Також читайте: Залужний про звільнення Херсона: Операція тривала від початку вересня і має свою ціну

Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам.

На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.

Також читайте: Ми 8 років та 8 місяців ведемо війну проти країни, яка у 28 разів більша за нашу, але перемога неодмінно буде, - Залужний

Автор: 

Залужний Валерій (726) Міллі Марк (156) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+75
Дякую,пане Генерал, тільки Перемога, тільки капітуляція ворога,щоб подрляки і дерьмаки не планували. Україна тримається на ваших плечах
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14.11.2022 21:55
+65
Мордор повинен здохнути за парканом ! ✅
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14.11.2022 21:54
+63
Военные на своих плечах вытаскивают страну из пропасти, куда ее привело шапито-95.
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14.11.2022 22:03
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Федорович, цілком згоден з тобою.
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14.11.2022 21:53 Відповісти
МЫ не подведем - Слава ЗСУ
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14.11.2022 22:21 Відповісти
Низький уклін і величезна шана Залужному, улюбленцю України, її надії. І, звичайно, нашим мужнім і непереможним захисникам

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14.11.2022 22:25 Відповісти
Единственный , кому можно ВЕРИТЬ в этой власти 🙏❤️💙💛‼️
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14.11.2022 22:54 Відповісти
Здається це наш Де Голль.
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15.11.2022 05:36 Відповісти
Мордор повинен здохнути за парканом ! ✅
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14.11.2022 21:54 Відповісти
це Аксіома!!
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15.11.2022 01:02 Відповісти
Іншого шляху немає
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14.11.2022 21:54 Відповісти
Дякую,пане Генерал, тільки Перемога, тільки капітуляція ворога,щоб подрляки і дерьмаки не планували. Україна тримається на ваших плечах
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14.11.2022 21:55 Відповісти
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14.11.2022 23:13 Відповісти
Росія володіє найсильнішими Збройними силами в світі й Україна не може їм протистояти. Про це в інтерв'ю телеканалу TVN заявив Президент України Петро Порошенко, передає "Польське радіо".

"Ми створили нову армію, яка може стримати терористів"
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14.11.2022 23:24 Відповісти
За брехню про Петра Олексійовича ідеш
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15.11.2022 01:16 Відповісти
Так тримати, бо з-за бугра почали патякати щоб Вава зазирнув ***** вглаз.
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14.11.2022 21:55 Відповісти
так сам Міллі і патякав
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14.11.2022 21:57 Відповісти
А Міллі не за бугром?
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15.11.2022 00:09 Відповісти
раз сказал, значит вопрос закрыт.
"всі позакривали піздаки"
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14.11.2022 21:55 Відповісти
для Міллі потрібно було провести лікбез.
Проведено.
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14.11.2022 21:56 Відповісти
Ц не тільки для Міллі.
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14.11.2022 21:59 Відповісти
звісно. Ну, Резнікову проводити лікбез - не по рангу. Тай його колега Ллойд Остін такого не потребує.
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14.11.2022 22:06 Відповісти
Блін, там щось на лівому березі Дніпра відбувається!
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14.11.2022 22:02 Відповісти
наші атакують з коси. Десантом
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14.11.2022 22:07 Відповісти
Та вже про Олешки нарід пише...
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14.11.2022 22:10 Відповісти
Все вам розкажи - і про Олешки, і про Кінсбург)
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14.11.2022 22:30 Відповісти
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14.11.2022 22:34 Відповісти
І про каховську греблю.
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14.11.2022 22:34 Відповісти
Держим кулаки👊✊✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼🍀🍀🍀🍀🍀
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14.11.2022 22:56 Відповісти
Военные на своих плечах вытаскивают страну из пропасти, куда ее привело шапито-95.
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14.11.2022 22:03 Відповісти
Винний ***** й нелюди кацапи а не хтось іншій. Йдіть нах#й з своїми методиками перекладання провини.
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
ФСБ - лайно, нелюди.
*****&рф&кацап&фсб- ПНХ.
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14.11.2022 22:12 Відповісти
непогано.
і головне шапіто залишилося на бєлой лошаді.
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14.11.2022 22:33 Відповісти
і шапіто...та 73% виборців та персональні виборці шуфричів, навінскіх, рабіновичів, бойків, дубінскіх, безуглих, бужанскіх, арахамій, мураєвих, ків, медведчуків... .... .... .... .... ... .... ...
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15.11.2022 01:06 Відповісти
Звичайно, все так, це безумовно, АЛЕ! Не розмінували б зелені Чонгар, хрен би рашисти за кілька днів доскакали до Херсона. Не вбивали б зелені Армію і ракетні програми і менше шансів було б у рашистів. Не вийде у вас відбілити зелену антиукраїнську банду. Україна перемагає не завдяки, а наперекір цій владі.
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14.11.2022 22:39 Відповісти
Не обрали б такого президента і не було б претензій до нього. Але мавпам не вистачало видовищ, поржати захотілось. Думати треба головою, щоб потім дупа не репалась.
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14.11.2022 22:50 Відповісти
Писала я тут на днях, що скільки разів на день бачу небриту зелену харю в новинній стрічці, стільки разів згадую (недобрим словом) зелених баранів, які привели це чмо до влади.
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14.11.2022 22:57 Відповісти
Так, я згоден, є винні у середині країни хто полегшив ворогу .... й їх ще треба буде знайти й покарати але у першу чергу провина на рашистах!
Бо за такою логікою і гітлера можна "виправдать"....
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14.11.2022 23:07 Відповісти
Зовсім ніхто так не думає і не виправдовує рашистів, то ворог №1
Але погодьтеся, що ворога перед собою всім видно і зрозуміло що з ним робити. А ворог, який діє за спиною, маскується за красивими і правильними словами, а насправді завдає болючого удару зпідтишка, такий ворог не менша загроза.
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14.11.2022 23:26 Відповісти
Но ПРОДОЛЖАЮТ ГРАБИТЬ , МАРАДЕРИТЬ ,как перед последним днём Помпеи !Всех своих проверенных злодеев МЕГАБАРЫГ -старух , мецгеров , трухиных, Резниченко расставили
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14.11.2022 23:03 Відповісти
люди и выбрали сами этот цирк
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15.11.2022 03:38 Відповісти
Вообще то правильно было разложить мордор на княжества из за агрессии, а значит и россии как таковой не будет. В свзи с тем что границами 1991 года, россия подтерлась, признать границы на момент 1918.
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14.11.2022 22:03 Відповісти
Разгром и раздробление мордора - достойный результат окончания войны, к которому нужно стремиться ... Какие переговоры, с кем, о чём? Оставить свои сегодняшние проблемы в наследство внукам? Так это уже было, в прошлом ...
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15.11.2022 00:14 Відповісти
Условие для переговоров одно - Россия должна оставить все захваченные территории", - написал Залужный.

А зачем какие-то переговоры после того, как орки будут разгромлены и вышвырнуты со всех законных территорий Украины? К тому же история показала, что всякие переговоры и договоры с Московией не стоят бумаг, на которой они написаны.
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15.11.2022 09:43 Відповісти
Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень Джерело:

Військові, це натяк зеленим дебілам.
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14.11.2022 22:08 Відповісти
ну ось, розстав всі крапки над "і"
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14.11.2022 22:13 Відповісти
Чтоб только Залужного и его команду, здоровье не подвело. Только им самим известно, сколько нервов и недосыпания, им стоит эта война. А постоянная перегрузка нервной системы, провоцирует и инфаркты и инсульты и еще черт знает сколько всего.....
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14.11.2022 22:14 Відповісти
да, уж...дЄрьмак всегда свеженький
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14.11.2022 22:21 Відповісти
Залужный профессиональный вояка, такие люди заряжаются от работы. Они для неё рождены.
Поэтому многие дослужившиеся до генералов живут очень долго.
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14.11.2022 22:24 Відповісти
"-Мистер Смит, пусть все пираты океана, приходят к нашему острову. Теперь у нас есть пушки и нам нечего бояться!
-Пенкрофф, поверьте, лучше не делать этого опыта...."

"Таинственный остров".
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14.11.2022 22:27 Відповісти
Опыт уже сделан, полистай биографии профессиональных вояк-генералов, они кто не убит, те дожили чуть ли не до правнуков. И видели в телевизоре все эти нервные болезни. У них нервная система перестроилась давным давно.
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14.11.2022 22:29 Відповісти
100%. Только полное освобождение Украины. Иначе оставить хоть один спорный метр нашей земли ето повод для возобновления войны.
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14.11.2022 22:14 Відповісти
Небритий і регулярний відвідувач спортзалу зараз знов приревнує (як з журналістами у Херсоні)
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14.11.2022 22:14 Відповісти
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14.11.2022 22:19 Відповісти
Залужного зараз Зелегскому краще не чіпати.
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15.11.2022 05:46 Відповісти
The New York Times 10 листопада: в уряді США виникли розбіжності щодо того, чи слід чинити тиск на Україну. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі наполягає, що українці мають спробувати закріпити свої досягнення за столом переговорів, але інші високопосадовці опираються цій ідеї, стверджуючи, що жодна зі сторін не готова до переговорів і що https://www.nytimes.com/2022/11/10/us/politics/biden-ukraine-russia-diplomacy.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-russia-ukraine&variant=show&region=MAIN_CONTENT_1&block=storyline_top_links_recirc будь-яка пауза у бойових діях лише дасть Путіну можливість перегрупуватись.
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14.11.2022 22:21 Відповісти
Дивний цей Міллі , то підтримував надання зброї Україні і вихваляв ЗСУ за успіхи на фронті , тепер , коли ЗСУ міцно заволоділи ініціативою , перевзувся і топить за якісь переговори . Нахея вони нам . ??
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14.11.2022 22:28 Відповісти
та заткнулося воно вже разом з саллІваном.
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14.11.2022 22:46 Відповісти
Слова Воїна та Українця.
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14.11.2022 22:21 Відповісти
А інших варіантів крім цього - і не існує в природі . .
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14.11.2022 22:22 Відповісти
"Россия должна оставить все захваченные территории"
это конечно само собой разумеется.
но лучше уточнить какие именно территории.
а то у орков память короткая, начнут бубнить что крымих, донбасс это россия.
и только хаймарсы по башке им и напомнят что к чему.
напишите для них на бумажке, и каждый раз когда машка-кокаинщица или говорящая лошать заикнутся - так и сразу мордами ткнуть их в те территории.
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14.11.2022 22:25 Відповісти
Все территории, начиная хотя бы с 1918 года...
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14.11.2022 23:44 Відповісти
все правильно
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14.11.2022 22:29 Відповісти
Залужний толково пояснил Милли ,трамписткой шльондре, шо нияких переговоров за рахунок Украины не будет.
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14.11.2022 22:31 Відповісти
А чи не перевіряв генерал Міллі шапіто-95 на "слабо" чи іншим словом "на вшивість"?
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14.11.2022 23:21 Відповісти
Вполне возможно и такое ... Особого доверия к "зелени" нет. "Мутные" они всё ...
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14.11.2022 23:53 Відповісти
русню нужно #башить беспощадно до последнего кремлевского ******...
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14.11.2022 22:52 Відповісти
Залишити, розпазтися, згинути в .. назовсім. А тобі, пане Генерале, бажаю ще багато битв виграти. І жодної не програти.
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14.11.2022 23:08 Відповісти
Схоже, пана Залужного теж дістали ці агентурні вкиди про передчасні перемовини.
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14.11.2022 23:34 Відповісти
Залужний-красава!!
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15.11.2022 00:14 Відповісти
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15.11.2022 00:30 Відповісти
https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Прихильників руськага міра не чіпає на СБУ, ні поліція
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15.11.2022 06:31 Відповісти
https://ibb.co/FmJYdvb
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15.11.2022 07:38 Відповісти
 
 