Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території, - Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території", - написав Залужний.
За словами головкома ЗСУ, ситуація на фронті стабільна та контрольована.
"Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.
Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам.
На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.
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"Ми створили нову армію, яка може стримати терористів"
"всі позакривали піздаки"
Проведено.
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
ФСБ - лайно, нелюди.
*****&рф&кацап&фсб- ПНХ.
і головне шапіто залишилося на бєлой лошаді.
Бо за такою логікою і гітлера можна "виправдать"....
Але погодьтеся, що ворога перед собою всім видно і зрозуміло що з ним робити. А ворог, який діє за спиною, маскується за красивими і правильними словами, а насправді завдає болючого удару зпідтишка, такий ворог не менша загроза.
А зачем какие-то переговоры после того, как орки будут разгромлены и вышвырнуты со всех законных территорий Украины? К тому же история показала, что всякие переговоры и договоры с Московией не стоят бумаг, на которой они написаны.
Військові, це натяк зеленим дебілам.
Поэтому многие дослужившиеся до генералов живут очень долго.
-Пенкрофф, поверьте, лучше не делать этого опыта...."
"Таинственный остров".
это конечно само собой разумеется.
но лучше уточнить какие именно территории.
а то у орков память короткая, начнут бубнить что крымих, донбасс это россия.
и только хаймарсы по башке им и напомнят что к чему.
напишите для них на бумажке, и каждый раз когда машка-кокаинщица или говорящая лошать заикнутся - так и сразу мордами ткнуть их в те территории.
Прихильників руськага міра не чіпає на СБУ, ні поліція