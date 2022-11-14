Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території, - Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна - Росія має залишити всі захоплені території", - написав Залужний.

За словами головкома ЗСУ, ситуація на фронті стабільна та контрольована.

"Ми уважно відслідковуємо дії противника на кордоні з республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі. Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.

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Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів та боєздатним резервам.

На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Генеральний штаб Збройних Сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу.

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