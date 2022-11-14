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Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій: "Агресор заплатить за скоєне"

оон

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо створення компенсаційного механізму за російські злочини в Україні, заявив, що агресор заплатить за все.

Про це глава Української держави написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від визвольної перемоги в Херсоні до дипломатичної перемоги у Нью-Йорку – Генасамблея ООН щойно дала зелене світло створенню компенсаційного механізму за російські злочини в Україні. Агресор заплатить за скоєне!", – зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 14 листопада ухвалила проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною, яку розв’зала і досі веде Росія проти України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) ООН (3365) росія (65856) резолюція ООН (37) репарації (65)


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Топ коментарі
+20
Обличча руської дипломатії

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14.11.2022 22:05
+17
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14.11.2022 22:05
+14
стадія прийнятя
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14.11.2022 22:00
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14.11.2022 22:00 Відповісти
та це якийсь 12-річний свинособачій ******** пише
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14.11.2022 22:03 Відповісти
.Та не обов'язково . У воєнкрис ( навіть у 50 річних дебілів ) у всіх айкю на рівні 10 річної дітвори , та ще й зі - спецшколи .
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14.11.2022 22:18 Відповісти
вова замінує Чонгар? - після пожару і хій насос...
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14.11.2022 22:03 Відповісти
Хаха, Бене все передасть, після судів списання кредитів та боргів невже не зрозуміло...
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15.11.2022 00:19 Відповісти
Обличча руської дипломатії

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14.11.2022 22:05 Відповісти
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14.11.2022 22:05 Відповісти
👍
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14.11.2022 22:26 Відповісти
Краще вже тварина, ніж те що зараз.
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14.11.2022 23:38 Відповісти
він заплатить а слуги все скомуніздять
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14.11.2022 22:14 Відповісти
За последние сотни лет Москва, в которой произошла революция, платила контрибуции один раз - после первой мировой и очень короткий промежуток времени, пока кайзеровскую Германию не свалила похожая революция. Разжигание аппетитов населения в плане каких то репараций или контрибуций, выглядит очень странно. Ведь Зеленский не производит оружия, не захватил ни одного крупного города РФ, не освободил даже то, что утратил в результате собствнной халатности, а ожидает репараций, вроде бы от режима обладающего ядерным оружием.
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14.11.2022 22:45 Відповісти
Логічно ... Але член ООН Ірак, 10 років виплачував репарації Кувейту через спец. комісію ООН.
Яку, до речі, збиралися розпускати у 2022 р., оскільки вона свої функції по Іраку виконала.
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15.11.2022 06:40 Відповісти
Перед этим коалиция США захватила Багдад и свергла Хусейна установив лояльный режим.
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15.11.2022 07:41 Відповісти
Дійсно, мій пост вийшов занадто оптимістичний. Це я по пам*яті написав. Насправді там було усе набагато сумніше.



Резолюція Генасамблеї про репарації на користь України: реальний інструмент чи лише красивий жест?
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15.11.2022 14:06 Відповісти
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14.11.2022 22:25 Відповісти
лисого ще виберіть,,,,,
і тут мій паріотизм ні не вмре - але сльозами вмиється.....
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14.11.2022 22:35 Відповісти
ну все, ппц. теперь этих еще лет 10 невыгонишь
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14.11.2022 22:38 Відповісти
А хто заплатить за задачу Херсона, який тако. кров"ю прийшлось відвойовувати?
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14.11.2022 22:42 Відповісти
Виборець Зе*.
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15.11.2022 06:41 Відповісти
у таких как ***** нужно не судом деньги выбивать а шваброй по горбу...
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14.11.2022 22:48 Відповісти
Маніловщина.
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14.11.2022 22:51 Відповісти
Бандера, по отношению к нацистскому кацапстану, был абсолютно прав.
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14.11.2022 23:06 Відповісти
Вони заплатять за асфальт.
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14.11.2022 23:40 Відповісти
Не піарся.
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15.11.2022 00:42 Відповісти
Я не шут,я ваш приговор из єпохі бедності стану міліардером Оманскім... Та куплю костюм с отлівом ...
Патрушев обещал за дня три...
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15.11.2022 05:45 Відповісти
 
 