Зеленський про резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій: "Агресор заплатить за скоєне"
Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо створення компенсаційного механізму за російські злочини в Україні, заявив, що агресор заплатить за все.
Про це глава Української держави написав у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Від визвольної перемоги в Херсоні до дипломатичної перемоги у Нью-Йорку – Генасамблея ООН щойно дала зелене світло створенню компенсаційного механізму за російські злочини в Україні. Агресор заплатить за скоєне!", – зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 14 листопада ухвалила проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною, яку розв’зала і досі веде Росія проти України.
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