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15 листопада планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та 8 областях, - Укренерго

свет

Завтра, 15 листопада, планові відключення електроенергії будуть застосовані у м. Київ та 8 областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.

"Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадують, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло.

Також читайте: Можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві із настанням холодів, - ДТЕК

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Київ (19632) енергетика (2611) електроенергія (6245) Укренерго (2714)


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14.11.2022 22:37 Відповісти
Может уже пора начинать чинить те трансформаторные будки ?
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14.11.2022 22:39 Відповісти
В разгромленной трансформаторной будке в Херсонской области было два трансформатора по 250 тонн каждый. Думаю, примерное такое же по всей Украине. Понятно, что такие трансформаторы не выпускаются серийно, производство наверняка "штучное".
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14.11.2022 22:45 Відповісти
Такі трансформатори по всій Україні, але вони робляться не серійно, а поштучно... ???
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14.11.2022 23:50 Відповісти
Серійно - це десятки штук щоденно. Переконаний, що таких великих трансформаторів було випущено кілька сотень (можливо - тисяча) для розбудови ******** системи розподілення електроенергії, плюс якась кількість в запас, а далі - під конкретне замовлення. Хай експерти мене поправлять.
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15.11.2022 00:00 Відповісти
Просто більшість енергетичного обладнання для великих об'єктів вироблялось на старих "совкових" заводах, які не дуже славляться ефективністю. Замінити його на західне дорого і потребує більше часу, оскільки треба міняти умовно відразу все, а не тільки пошкоджене.
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15.11.2022 10:20 Відповісти

шо не понятно? ...сидим ждем когда включат свет...
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14.11.2022 22:43 Відповісти
Може хтось дуже зацікавлений, щоби ремонтні роботи проводились чим повільніше, тим "краще".
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15.11.2022 00:44 Відповісти
Постачальнику електроенергії найвигідніше щоб електроенергію хтось споживав, а не обладнання стояло в простої.
Ми не знаємо дійсного рівня пошкоджень і які саме об'єкти пошкоджено. І добре, що цього не показують, бо краще тихо ремонтувати, а не чекати коли знову прилетить, вже "поточніше"
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15.11.2022 10:17 Відповісти
 
 