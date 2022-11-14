15 листопада планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та 8 областях, - Укренерго
Завтра, 15 листопада, планові відключення електроенергії будуть застосовані у м. Київ та 8 областях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укренерго.
"Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
В інших областях України відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
Енергетики нагадують, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло.
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шо не понятно? ...сидим ждем когда включат свет...
Ми не знаємо дійсного рівня пошкоджень і які саме об'єкти пошкоджено. І добре, що цього не показують, бо краще тихо ремонтувати, а не чекати коли знову прилетить, вже "поточніше"