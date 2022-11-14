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Новини Війна
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Представник ЄС в ООН: "Немає сумнівів, чи має Росія заплатити Україні репарації, питання лише в тому, коли та скільки"

руйнування

Міжнародне законодавство гарантує Україні виплату репарацій Росією, яка вчинила безпідставну агресію.

Про це під час виступу на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив постійний представник ЄС при Організації Олоф Ског, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до міжнародного законодавства, відповідальні держави зобов’язані сповна виплатити репарації за шкоду, завдану їх міжнародними протиправними діями. Для підготовки належного процесу, цю шкоду необхідно перш за все облікувати. Відповідальність значить, що ці витрати мусить нести не жертва, а агресор. Немає сумнівів, чи має Росія заплатити, питання лише в тому, коли та скільки", - сказав Ског.

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Він наголосив, що Росія "мусить бути притягнута до відповідальності за її неправомірні дії та безпідставне руйнування".

"Це - ключове, якщо ми прагнемо зберегти заснований на правилах міжнародний порядок. Мова йде не про Захід проти решти світу, а про повагу до міжнародних правил", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 14 листопада ухвалила проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною, яку розв’зала і досі веде Росія проти України.

Автор: 

ООН (3365) росія (65856) Євросоюз (13625) репарації (65)


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Топ коментарі
+6
Це найбільша афера у світі за останні 100 років....
Як рашка опинилася в радбезі оон без ніяких постанов чи заяв?
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14.11.2022 22:39
+6
На жаль , репарації це - довга пісня . . Але змусити свинособак їх сплатити , всеодно треба .
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14.11.2022 22:41
+4
питання-як і коли, ця асамблея прийняла рашку в ООН? і як рашка може ветувати постанови,не являючись члоном ООН?
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14.11.2022 22:34
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питання-як і коли, ця асамблея прийняла рашку в ООН? і як рашка може ветувати постанови,не являючись члоном ООН?
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14.11.2022 22:34 Відповісти
Це найбільша афера у світі за останні 100 років....
Як рашка опинилася в радбезі оон без ніяких постанов чи заяв?
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14.11.2022 22:39 Відповісти
Це сталося через позицію США ,це їх стратегічна помилка!Так само як і тиск на Україну по передачі ЯЗ саме до росії.
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14.11.2022 22:48 Відповісти
А ніхто її не приймав вони просто табличку з написом USSR замінили на RF та залишили їм права на які вони не заслуговують,доречі те ж саме і з комуністичним КНР яка протиправно зайняла місце Тайваню.
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14.11.2022 22:44 Відповісти
Коли, скільки? З завтрашнього дня років 300 і скільки призначимо.
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14.11.2022 22:35 Відповісти
На жаль , репарації це - довга пісня . . Але змусити свинособак їх сплатити , всеодно треба .
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14.11.2022 22:41 Відповісти
самі все відновимо, але перше - кацапня в нуль.
а вже після вояки стануть до плуга!
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14.11.2022 22:41 Відповісти
З кожним днем сума репарацій зростатиме... Так що поколінь зо два платити будуть
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14.11.2022 22:44 Відповісти
Та ні, так не працює, два покоління мало, бо випадок нестандарт - з нашого боку війна не об"явлена, тобто в ході юридичних розборок (подальших) буде встановлено, що агресія здійснена, просто кажучи з позицій тероризму, так що.....
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14.11.2022 22:48 Відповісти
Світ покінчить із Росією та Іраном максимум за рік, - військовий аналітик Агіл Рустамзаде.
https://www.youtube.com/watch?v=0CkUPHrB_8g
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14.11.2022 22:44 Відповісти
всі репараціі-на зброю!! таку щоб діставала до газових родовищ у сибіру
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14.11.2022 22:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NYgM0uoEhSI&fbclid=IwAR0crrpnD8UtXKzjYGjXnXqDByoW_WwGe2S4skw75OrhEM9RFNSR8SHGwa8 https://www.youtube.com/watch?v=NYgM0uoEhSI





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.. у меня есть ответ: Зеленский готов говорить с ОДНИМ ИЗ ОРКОВ - Тарас Чорновил.
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14.11.2022 22:48 Відповісти
Скільки? - Щоб покрити усі наші збитки включно з моральними. Коли?- Якнайшвидше. Не хочу щоб мої нащадки чекали 100 років і жили в наметах поки відбудують з тих грошей домівки та підприємства. Забрати в кацапії все негайно і запустити в нашу економіку.
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14.11.2022 23:46 Відповісти
"Все" і "негайно" не получиться по простій причині- "слуги" ********, не відходячи від каси... Під конкретні проекти і цілі під міжнародним аудитом...якось так
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15.11.2022 06:24 Відповісти
ліліпутін вже "назначіл" головного по репараціям - Абрамовича в Стамбулі.
2 млрд слугам олігархів. 50 млрд Україні і хватіт, Зе влада буде не проти.
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15.11.2022 00:48 Відповісти
Трильйон баксів, можна газом протягом двадцяти років.
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15.11.2022 03:38 Відповісти
 
 