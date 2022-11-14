Представник ЄС в ООН: "Немає сумнівів, чи має Росія заплатити Україні репарації, питання лише в тому, коли та скільки"

Міжнародне законодавство гарантує Україні виплату репарацій Росією, яка вчинила безпідставну агресію.

Про це під час виступу на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив постійний представник ЄС при Організації Олоф Ског, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до міжнародного законодавства, відповідальні держави зобов’язані сповна виплатити репарації за шкоду, завдану їх міжнародними протиправними діями. Для підготовки належного процесу, цю шкоду необхідно перш за все облікувати. Відповідальність значить, що ці витрати мусить нести не жертва, а агресор. Немає сумнівів, чи має Росія заплатити, питання лише в тому, коли та скільки", - сказав Ског.

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Він наголосив, що Росія "мусить бути притягнута до відповідальності за її неправомірні дії та безпідставне руйнування".

"Це - ключове, якщо ми прагнемо зберегти заснований на правилах міжнародний порядок. Мова йде не про Захід проти решти світу, а про повагу до міжнародних правил", - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Генеральна Асамблея ООН 14 листопада ухвалила проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною, яку розв’зала і досі веде Росія проти України.