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В Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці: Замбія вимагає від РФ негайних пояснень

рф,вагнер,пвк,найманці

Замбія звернулася до Росії з проханням пояснити, як один із її громадян, який відбував тюремний строк у Москві, опинився на полі бою в Україні та був там убитий.

Про це заявив міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС Замбії сказав, що Росія повідомила африканській країні про смерть 23-річного ув'язненого у вересні.

За його словами, студент із Замбії відбував тюремний термін у колонії суворого режиму в Москві після того, як його визнали винним у порушенні російського законодавства. Він зазначив, що вирок був винесений у квітні 2020-го, але не уточнив, за що було засуджено громадянина Замбії. Він загинув на війні в Україні 22 вересня. Дипломатів проінформували про смерть лише 9 листопада.

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"Уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває ув'язнення в Москві, міг бути завербований для участі в бойових діях в Україні", – сказав глава МЗС Замбії.

Автор: 

Замбія (10) росія (65856) зеки (63) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+26
ребус.. студент Замбии... сиделец в мацкве...200-й в Украине.... как?
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14.11.2022 22:54
+22
Сам і подивився.
Замбія проголосувала за Україну!
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14.11.2022 22:58
+20
А так - сел за наркоту, тут пригожка, пойдешь? Пойду, а гражданство? Ну вот повоюешь под кликухой и дадим...Дебилі, *****
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14.11.2022 22:59
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Та які нах пояснення? нікому пояснювать кінь овса пережер, захара цукор нюха, посол у замбії фтік
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14.11.2022 22:52 Відповісти
завтра ху@лостан збере рб оон....
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14.11.2022 23:09 Відповісти
Ще не одна країна звернеться з подібним після дозволу зарубіжним бандітам воювати проти України.
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14.11.2022 22:54 Відповісти
Дозволу... Та в них й не питали, вiдправили без альтернатив.
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15.11.2022 01:37 Відповісти
Аби не було, як в Італії, - спочатку вони посилають своїх бандитів вбивати українців, а потім хапають і судять українців за "вбивство" своїх бандитів!
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15.11.2022 09:16 Відповісти
Вiталiя вiдпустили завдяки Зеле.
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15.11.2022 11:25 Відповісти
ребус.. студент Замбии... сиделец в мацкве...200-й в Украине.... как?
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14.11.2022 22:54 Відповісти
А так - сел за наркоту, тут пригожка, пойдешь? Пойду, а гражданство? Ну вот повоюешь под кликухой и дадим...Дебилі, *****
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14.11.2022 22:59 Відповісти
Та "сказок дяді прігожина" наслухався...Та не пофартило губошльопу.
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15.11.2022 00:14 Відповісти
відповідь: продавав наркоту-залетів на нари-найнявся до чвк - в чорний мішок...
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14.11.2022 22:55 Відповісти
...а ну випередив
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14.11.2022 23:00 Відповісти
І чому так чорношкірі люди ******* раху а потім люто іі ненавидять
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14.11.2022 22:56 Відповісти
Як там Замбія сьогодні проголосувала???
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14.11.2022 22:57 Відповісти
Сам і подивився.
Замбія проголосувала за Україну!
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14.11.2022 22:58 Відповісти
За.
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14.11.2022 22:59 Відповісти
еще чернее будет чернозем.
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14.11.2022 22:59 Відповісти
У чувака суцільна невезуха - народився в Замбії, потрапив в рашку, там потрапив у вʼязницю і закунчив в українському чорноземі...
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14.11.2022 23:02 Відповісти
О це несподівана подорож хобіта
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14.11.2022 23:40 Відповісти
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15.11.2022 02:07 Відповісти
Как говорила Донна Роза там очень много диких обезьян...
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14.11.2022 23:03 Відповісти
Нехай подивляться як в Вагені кувалдою вбивають свого ж росіянина. Тоді питань не буде.
Якщо вони із своїми так роблять, то що казати про негрів-зеків.
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14.11.2022 23:03 Відповісти
засмажать і зжеруть .. як крокодили
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14.11.2022 23:12 Відповісти
Дивитись могли і раніше те саме і Сирії, і раніше прийти до тями всім світом, а там і прості громадяни підтягнулися б
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15.11.2022 02:56 Відповісти
новина *** піймеш за шо...
В Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в'язниці Джерело: гттпс://ценсор.нет/уа/н3380557....
а міністр закордонних справ Папуа Нової Гвінеї етнічний Джастін хвамілію забув, ще не докого не звертався?
а міг би....
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14.11.2022 23:04 Відповісти
Нова та Стара Каховка,Олешки👍👍👍
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14.11.2022 23:05 Відповісти
когда будет подтверждение - тогда да...
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14.11.2022 23:10 Відповісти
Це капець сьогодні якийсь!!!
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14.11.2022 23:11 Відповісти
Я б не поспішав вже бігти та оголошувати таке... Це можуть бути наши ІПСО для сіяння паніки у ворога.
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14.11.2022 23:14 Відповісти
вагнер сраний мабуть...
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14.11.2022 23:06 Відповісти
Замбийские ВВС могут запросто заплевать из трубочек
красную площадь отравленными стрелами.
Будет больно.
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14.11.2022 23:08 Відповісти
замбийского шахтёра от бурятского танкиста, кобздох у себя на концерте, на фоне их одинакового загара, ну только по ленинскому прищуру глаз отличить сможет )))
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14.11.2022 23:09 Відповісти
Хотел досрочно освободиться. Вот и освободился
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14.11.2022 23:14 Відповісти
а давайте ******* по севі ще разок, шо б тварі не спали?
я б влупив.
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14.11.2022 23:14 Відповісти
В словацких новостях сегодня, что терракт в Стамбуле сделала сирийка. То есть рука мацквы присутствует
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14.11.2022 23:14 Відповісти
курдістан - ні кацапи ні разу...
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14.11.2022 23:17 Відповісти
турки чомусь дмуться на Америку...
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14.11.2022 23:32 Відповісти
в Німетчину вони дмуться...
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14.11.2022 23:35 Відповісти
там скоро з світловолосих з блакитними очями останеться тільки оця...
https://www.youtube.com/watch?v=Wv5qYSt_BL4 Oy U Luzi Chervona Kalyna
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14.11.2022 23:42 Відповісти
Чудове виконання... слухав раніше десятки разів.....
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16.11.2022 00:12 Відповісти
Без сумніву
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15.11.2022 02:57 Відповісти
чорному чорний пакет)
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14.11.2022 23:16 Відповісти
Надо было в Гарвард поступать, студент.
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15.11.2022 01:20 Відповісти
чорнодупий заплутався... і нічого не навчився..... а замбія чекала спеціаліста...
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14.11.2022 23:31 Відповісти
усі, кого Мордор направить в Україну вбивати українців (хто погодиться їх вбивати), будуть вбиті, незалежно від статі, раси та громадянства
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14.11.2022 23:35 Відповісти
Неудивлюсь если сожрали его. Орки хомяков вешают, а человека кинуть в кастрюлю сам Кирил велел.
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15.11.2022 01:07 Відповісти
Ага, розкотили губу, рашка вам "пояснить"...
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15.11.2022 06:32 Відповісти
Він захищав свою батьківщину Замбію від нацистів-біндерафцев в Україні.
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15.11.2022 07:50 Відповісти
Тяжко шукати чорного мальчика в одних чорних трусіках в чорном пакете в Украінськом чорноземі
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15.11.2022 09:00 Відповісти
zgodnie z bolszewickim obyczajem, student dostał rosyjski paszport i został rosyjskim bohaterem.
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15.11.2022 09:20 Відповісти
 
 