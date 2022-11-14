В Україні загинув студент із Замбії, який відбував строк у російській в’язниці: Замбія вимагає від РФ негайних пояснень

Замбія звернулася до Росії з проханням пояснити, як один із її громадян, який відбував тюремний строк у Москві, опинився на полі бою в Україні та був там убитий.

Про це заявив міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС Замбії сказав, що Росія повідомила африканській країні про смерть 23-річного ув'язненого у вересні.

За його словами, студент із Замбії відбував тюремний термін у колонії суворого режиму в Москві після того, як його визнали винним у порушенні російського законодавства. Він зазначив, що вирок був винесений у квітні 2020-го, але не уточнив, за що було засуджено громадянина Замбії. Він загинув на війні в Україні 22 вересня. Дипломатів проінформували про смерть лише 9 листопада.

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"Уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває ув'язнення в Москві, міг бути завербований для участі в бойових діях в Україні", – сказав глава МЗС Замбії.