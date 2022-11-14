США про резолюцію ООН щодо репарацій Україні: Це крок для досягнення правосуддя, а не геополітична конкуренція

Україна буде відновлена після руйнувань, яких завдала їй російська війна, і міжнародне співтовариство повинно забезпечити правосуддя для РФ, яка спричинила безглузді страждання для Української держави та її народу.

З такою заявою виступив заступник пострпреда США при ООН Річард Міллс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одного дня Україна буде відновлена, в цьому немає сумнівів. Але головне - це імператив для нас, для міжнародного співтовариства - притягти винуватців до відповідальності за ці непотрібні руйнування",- наголосив представник США.

Він підкреслив, що резолюція, представлена Україною і близько 50 країнами-співавторами, є "критично важливим кроком" на шляху до забезпечення відповідальності РФ.

"Резолюція підкреслює важливість збору доказів на підтримку майбутніх претензій для компенсацій з боку Росії в некримінальному порядку за пошкодження, загибель і значні збитки, завдані державній і приватній власності внаслідок міжнародно-протиправних дій РФ в Україні",- зауважив американський посол.

На його переконання, всі заяви противників цієї резолюції в ГА ООН, які пролунали перед голосуванням, що документ нібито не підпадає під мандат Генеральної Асамблеї, є безпідставними.

"Глава 4 Статуту ООН наділяє Генасамблею значними рекомендаційними повноваженнями по широкому колу питань. Ці рекомендації (представлені в резолюції – ред.) щодо створення реєстру заподіяної шкоди – це важливий перший крок для створення остаточного механізму позовів і судового розгляду, щоби повною мірою оцінити всі масштаби величезних втрат цієї безглуздої війни, яких зазнала Україна та її народ", - наголосив представник США.

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Дипломат підкреслив, що йдеться про досягнення правосуддя, а не про геополітичну конкуренцію. Тож, резолюція – це потужний меседжем для агресорів по всьому світу, що порушення міжнародного права й Статуту ООН матиме наслідки, і що міжнародне співтовариство притягуватиме до відповідальності всіх винних.

Нагадуємо, Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлену Україною за співавторства більше півсотні країн. "За" проголосували 94 країни, проти висловилися 13 країн, 74 утрималися. Проти голосували: Росія, Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Зімбабве.