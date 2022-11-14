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США про резолюцію ООН щодо репарацій Україні: Це крок для досягнення правосуддя, а не геополітична конкуренція

оон,генассамблея

Україна буде відновлена після руйнувань, яких завдала їй російська війна, і міжнародне співтовариство повинно забезпечити правосуддя для РФ, яка спричинила безглузді страждання для Української держави та її народу.

З такою заявою виступив заступник пострпреда США при ООН Річард Міллс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одного дня Україна буде відновлена, в цьому немає сумнівів. Але головне - це імператив для нас, для міжнародного співтовариства - притягти винуватців до відповідальності за ці непотрібні руйнування",- наголосив представник США.

Він підкреслив, що резолюція, представлена Україною і близько 50 країнами-співавторами, є "критично важливим кроком" на шляху до забезпечення відповідальності РФ.

"Резолюція підкреслює важливість збору доказів на підтримку майбутніх претензій для компенсацій з боку Росії в некримінальному порядку за пошкодження, загибель і значні збитки, завдані державній і приватній власності внаслідок міжнародно-протиправних дій РФ в Україні",- зауважив американський посол.

На його переконання, всі заяви противників цієї резолюції в ГА ООН, які пролунали перед голосуванням, що документ нібито не підпадає під мандат Генеральної Асамблеї, є безпідставними.

"Глава 4 Статуту ООН наділяє Генасамблею значними рекомендаційними повноваженнями по широкому колу питань. Ці рекомендації (представлені в резолюції – ред.) щодо створення реєстру заподіяної шкоди – це важливий перший крок для створення остаточного механізму позовів і судового розгляду, щоби повною мірою оцінити всі масштаби величезних втрат цієї безглуздої війни, яких зазнала Україна та її народ", - наголосив представник США.

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Дипломат підкреслив, що йдеться про досягнення правосуддя, а не про геополітичну конкуренцію. Тож, резолюція – це потужний меседжем для агресорів по всьому світу, що порушення міжнародного права й Статуту ООН матиме наслідки, і що міжнародне співтовариство притягуватиме до відповідальності всіх винних.

Нагадуємо, Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію "Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України", підготовлену Україною за співавторства більше півсотні країн. "За" проголосували 94 країни, проти висловилися 13 країн, 74 утрималися. Проти голосували: Росія, Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, Сирія, Зімбабве.

Автор: 

ООН (3365) США (23303) репарації (65)


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14.11.2022 23:14 Відповісти
Ця резолюція робить жирнішою крапку на рашці, ну і чисто практично правова підстава щоб не повертати мордорські гроші, а по можливості почистити всі банки від російських грошей. Бюджет сша і Європи не резинові, це тільки в ***** срака резинова щоб прийняти хуі з цілого світу
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14.11.2022 23:24 Відповісти
Репарації у держказну будуть швидко розкрадені чинною владою та засвоєні найбагатшими власниками бізнесів. Кожен українець крім майнових збитків втратив мінімум 15 років заможного майбутнього, бо після перемоги економіка та зарплатні відновляться не швидко, особливо робітникам/виконавцям (це не стосується топ- менеджменту: ці собі втихаря будуть брати і плакатися що бідні).
Тому крім державних репарацій треба ще й персональні: мінімум від €350 щомісяця пожиттєво для кожного Українця.
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14.11.2022 23:31 Відповісти
 
 