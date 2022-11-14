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Новини Санкції проти Росії
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Несправедливо говорити українцям вести переговори, коли їхня країна безперервно бомбардується, - прем’єр Британії Сунак

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув на індонезійський острів Балі для участі в саміті "Групи двадцяти", назвав Росію "державою-ізгоєм" і пообіцяв недвозначно засудити її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У розмові з журналістами під час подорожі до Індонезії Сунак сказав: "Показово, що Путіна там (на саміті) немає. Росія стає державою-ізгоєм, і його там не буде, щоб узяти відповідальність за те, що він робить".

Британський прем’єр повторив, що планує дотримуватися жорсткого підходу щодо Росії, яку на саміті G20 представляє міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

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"Я збираюся скористатися можливістю, щоб однозначно засудити російську державу і Путіна за їхню огидну і незаконну війну. Я зроблю це в залі, я зроблю це, якщо побачу його (Лаврова) деінде, і це буде правильно", – наголосив Сунак.

Він запевнив, що Лондон не збирається схиляти Київ до переговорів із Москвою, в яких, на його думку, вона не зацікавлена.

"Трохи несправедливо говорити українцям: "Дивіться, ви повинні вести переговори", коли ваша країна і ваша цивільна інфраструктура безперервно бомбардується, як це відбувається зараз. Тому наше завдання полягає в тому, щоб продовжувати допомагати українцям захищати себе і ставити себе в якомога сильнішу позицію, а вони вже самі оберуть, як досягти врегулювання шляхом переговорів", – зазначив прем’єр Британії.

Автор: 

G20 (323) Велика Британія (5643) росія (65856) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+15
Кажуть, шо Нова Каховка наша)
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14.11.2022 23:16
+13
Этот чел ещё даст рашке просраться, запомните этот твит(с)
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14.11.2022 23:14
+12
Нормальний чел виявився. А чесали, що він за рашку буде топити...
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14.11.2022 23:22
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14.11.2022 23:12 Відповісти
Этот чел ещё даст рашке просраться, запомните этот твит(с)
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14.11.2022 23:14 Відповісти
🧐
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14.11.2022 23:16 Відповісти
Кажуть, шо Нова Каховка наша)
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14.11.2022 23:16 Відповісти
І Нова, і стара )))
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14.11.2022 23:19 Відповісти
Нормальний чел виявився. А чесали, що він за рашку буде топити...
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14.11.2022 23:22 Відповісти
Ага, мені навіть закадали, що я в ного адвокатом)))
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14.11.2022 23:28 Відповісти
«стара»?! Так можна і нарватися ))))
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14.11.2022 23:27 Відповісти
Залізний Порт теж наш)
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14.11.2022 23:50 Відповісти
А зрадойоби весь час писали що він ******* і буде кочегарити за рашку. Дуже розумний, а ще етнічний індус - вони не нарвані, не горлопани. Майбутнє належить спокійним
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14.11.2022 23:18 Відповісти
як не бреше то це перший індус, якого я бачив, в розумі...
а скоріше бреше, сам в свої слова не вірить, і просто говорить те що потрібен говорити Премьeр Великобританії...
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14.11.2022 23:30 Відповісти
Ну що ви на індусів гоите. Невже не в розумі були Махатма Ганді і Мати Тереза?
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14.11.2022 23:38 Відповісти
Мати Тереза ще та індуска:

Народження: 26 серпня 1910 р., https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbfGkMxkDhfb4TmqlSN_2NQoPKteA:1668462103866&q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%27%D1%94&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwsMytQ4gAxzZOSkrXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbuCwsv7Lqw78J-9YtTdrAy7mJn4mAAAOs4MLBFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0qpbY0a77AhVxoosKHSubBp0QmxMoAHoECFcQAg Скоп'є, Північна Македонія
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14.11.2022 23:42 Відповісти
Дякую що нагадали. Колсись читав про це . Вже дідусь призабуває.
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14.11.2022 23:48 Відповісти
та ні на кого я не гоню...
з Махатмою Ганді і Мати Терезою не спілкувався - тільки за те що бачив..
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14.11.2022 23:47 Відповісти
Треба його по сумісництву Прем'єром Індії.
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14.11.2022 23:31 Відповісти
Поки що від Сунака тільки правильні слова - дякуємо. Але дуже подякуємо йому, якщо ще буде від Британії при ньому велика військова і економічна підтримка Україні.
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15.11.2022 00:09 Відповісти
 
 