Несправедливо говорити українцям вести переговори, коли їхня країна безперервно бомбардується, - прем’єр Британії Сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув на індонезійський острів Балі для участі в саміті "Групи двадцяти", назвав Росію "державою-ізгоєм" і пообіцяв недвозначно засудити її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У розмові з журналістами під час подорожі до Індонезії Сунак сказав: "Показово, що Путіна там (на саміті) немає. Росія стає державою-ізгоєм, і його там не буде, щоб узяти відповідальність за те, що він робить".

Британський прем’єр повторив, що планує дотримуватися жорсткого підходу щодо Росії, яку на саміті G20 представляє міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

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"Я збираюся скористатися можливістю, щоб однозначно засудити російську державу і Путіна за їхню огидну і незаконну війну. Я зроблю це в залі, я зроблю це, якщо побачу його (Лаврова) деінде, і це буде правильно", – наголосив Сунак.

Він запевнив, що Лондон не збирається схиляти Київ до переговорів із Москвою, в яких, на його думку, вона не зацікавлена.

"Трохи несправедливо говорити українцям: "Дивіться, ви повинні вести переговори", коли ваша країна і ваша цивільна інфраструктура безперервно бомбардується, як це відбувається зараз. Тому наше завдання полягає в тому, щоб продовжувати допомагати українцям захищати себе і ставити себе в якомога сильнішу позицію, а вони вже самі оберуть, як досягти врегулювання шляхом переговорів", – зазначив прем’єр Британії.