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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику Орлову, який підняв прапор у Снігурівці

герой,україни

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику Андрію Орлову, який підняв український прапор у визволеній Снігурівці.

Про це повідомив президент у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський вручив воїнам державні нагороди 14 листопада під час поїздки на Херсонщину та Миколаївщину.

"Звання Героя України присвоєно розвіднику, сержанту Андрію Орлову. Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав, повернувся на передову. І вже 10 листопада у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації", - сказав Зеленський

Президент повідомив, що у Херсоні вручив 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", ще три ордени передав пораненим бійцям.

Також дивіться: Офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні. ВIДЕО

Автор: 

Герой України (322) Зеленський Володимир (24222) нагорода (1276)


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Топ коментарі
+13
нагородить вже бубу- пришпільте всі повістки по яких він не прийшов до військомату на потну зелену майку...
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15.11.2022 00:58
+4
Хіба цей Орлов з партії "слуга народа" ? Маю сумніви.
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15.11.2022 00:53
+4
Порошенко з сином всерівно винні. Могли б зараз не генератори купувати а продукти . Бійців на передовій не годують а він чухається. Верховнєйшому з таким самим міністром не на часі цим займатись. Цікаво що києвлянин 2014 купив для армії?
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15.11.2022 04:53
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Хіба цей Орлов з партії "слуга народа" ? Маю сумніви.
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15.11.2022 00:53 Відповісти
А чого ж сумніваєшся ?
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15.11.2022 08:55 Відповісти
нагородить вже бубу- пришпільте всі повістки по яких він не прийшов до військомату на потну зелену майку...
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15.11.2022 00:58 Відповісти
добре,що Порошенко зі своїм сином вступили до лав ЗСУ ще 25 лютого,так? такі два актівіста,що здуріти))) добре хоч генераторів купив мільйонер))
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15.11.2022 02:19 Відповісти
і буба їх в бій повів!🤣
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15.11.2022 02:26 Відповісти
ніщеброд зелений - жодного генератора, шоколадками з собою на обертці ************...
верховна відбулавлена буба - бьється вимагає..
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15.11.2022 02:40 Відповісти
Порошенко з сином всерівно винні. Могли б зараз не генератори купувати а продукти . Бійців на передовій не годують а він чухається. Верховнєйшому з таким самим міністром не на часі цим займатись. Цікаво що києвлянин 2014 купив для армії?
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15.11.2022 04:53 Відповісти
Квіток на Квартал....для себе, бо теж хотів навчитися цюцюркою по роялю трінькати. Ця справа виявляється аж до президентства доводить.
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15.11.2022 06:34 Відповісти
Ех, коби ж ти був киянин, але ж ти кієвлянін!
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15.11.2022 05:52 Відповісти
ех,якби ж ти писав не "коби" і знав,що тут неможливо змінити логін,зареєстрований в 2014
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16.11.2022 14:42 Відповісти
Я гу̀цулка.
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17.11.2022 08:22 Відповісти
Пороха не треба в армію, він корисніше на своєму місці, але отой дурень що в лондонський унітаз блював після вигукуварь "расияне в лондане", а потім на Майдані в Києві скаржився що "па украински не понимаю" та ще того другого, малохольного що депутатом став хз за які досягнення, можна було б на риття окопів чи чистку картоплі відправити! На більше вони не здатні
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15.11.2022 11:26 Відповісти
Совкодрочер
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15.11.2022 02:52 Відповісти
Слава Герою сержанту Орлову!
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15.11.2022 07:42 Відповісти
єдиний адекватний комент, бо для інших ця чудова новина привід нагадити про свою "любов-не любов"
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15.11.2022 11:29 Відповісти
У когось в голові підняли прапор над Рейстагом.
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15.11.2022 11:18 Відповісти
Вітання герою
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16.11.2022 19:40 Відповісти
 
 