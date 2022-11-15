Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику Орлову, який підняв прапор у Снігурівці

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України розвіднику Андрію Орлову, який підняв український прапор у визволеній Снігурівці.

Про це повідомив президент у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський вручив воїнам державні нагороди 14 листопада під час поїздки на Херсонщину та Миколаївщину.

"Звання Героя України присвоєно розвіднику, сержанту Андрію Орлову. Ще у вересні він проявив надзвичайну хоробрість та результативність у боях на Херсонщині. Був поранений, одужав, повернувся на передову. І вже 10 листопада у складі розвідувального загону брав участь у звільненні Снігурівки. Саме він підняв український прапор над будівлею районної адміністрації", - сказав Зеленський

Президент повідомив, що у Херсоні вручив 36 орденів Богдана Хмельницького та "За мужність", ще три ордени передав пораненим бійцям.

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