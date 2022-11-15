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Новини Війна
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Пентагон уклав контракти на $520 мільйонів для поповнення запасів ракет до HIMARS

himars

Міністерство оборони США уклало з компанією Lockheed Martin Corp (LMT.N), що виробляє HIMARS, кілька контрактів на понад $520 млн для поповнення арсеналів США після надання військової допомоги Україні.

Про це повідомив помічник міністра США із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші запаси, водночас надаючи критично важливі можливості нашим союзникам та міжнародним партнерам", – сказав Буш.

Також читайте: РФ не знищила жодного HIMARS, - Пентагон

Нагадаємо: Lockheed Martin інвестувала $65 млн у виробництво HIMARS. Компанія зможе випускати 96 M142 HIMARS на рік, а до кінця 2028 року армія США зможе отримати ще 480 РСЗВ, сумарна кількість досягне понад 1000.

Автор: 

Пентагон (1435) США (23303) HIMARS (309)


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Кобзон не проти.
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15.11.2022 01:43 Відповісти
Ця компанія нам хаймерси вже безкоштовно має надавати, бо краще за ЗСУ її продукцію ніхто не рекламує
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15.11.2022 01:49 Відповісти
So, they had 3 production lines,
and have set up 2 more,
with costs of over $30 mio each.

Somehow it appears,
that they sunk some money of
unknown origin in those production lines.

The launchers schould not be that expensive,
than equipped with 6 rockets.

If a javelin costs 1/4 mio,
then it would be safe,
to assume the price of a HIMARS missle
at around 1 mio.

520 mio just for missles would produce only 520 of those.

That would be only some 26 missles for the 20 launchers,
Ukraine is currently deploying.

An attack against an airstrip with 15 helicopters would waste almost all
for one launcher, which afterwards could be retired.
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15.11.2022 02:16 Відповісти
calculator off "mio" - just do what we have to...
just that....
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15.11.2022 03:04 Відповісти
все улетить на кацапню...
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15.11.2022 02:55 Відповісти
курськ сцися - ми вже поруч і буде в вас дуга!
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15.11.2022 03:11 Відповісти
Не тільки дуга, а й баранячий ріг на постійній основі, - щоб кацап завжди відчував запах власної дупи, як нагадування звідки вийшов, де він є і яке його постійне місце існування
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15.11.2022 08:12 Відповісти
 
 