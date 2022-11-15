Пентагон уклав контракти на $520 мільйонів для поповнення запасів ракет до HIMARS

Міністерство оборони США уклало з компанією Lockheed Martin Corp (LMT.N), що виробляє HIMARS, кілька контрактів на понад $520 млн для поповнення арсеналів США після надання військової допомоги Україні.

Про це повідомив помічник міністра США із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші запаси, водночас надаючи критично важливі можливості нашим союзникам та міжнародним партнерам", – сказав Буш.

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Нагадаємо: Lockheed Martin інвестувала $65 млн у виробництво HIMARS. Компанія зможе випускати 96 M142 HIMARS на рік, а до кінця 2028 року армія США зможе отримати ще 480 РСЗВ, сумарна кількість досягне понад 1000.