Пентагон уклав контракти на $520 мільйонів для поповнення запасів ракет до HIMARS
Міністерство оборони США уклало з компанією Lockheed Martin Corp (LMT.N), що виробляє HIMARS, кілька контрактів на понад $520 млн для поповнення арсеналів США після надання військової допомоги Україні.
Про це повідомив помічник міністра США із закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цей контракт дозволяє нам поповнити наші запаси, водночас надаючи критично важливі можливості нашим союзникам та міжнародним партнерам", – сказав Буш.
Нагадаємо: Lockheed Martin інвестувала $65 млн у виробництво HIMARS. Компанія зможе випускати 96 M142 HIMARS на рік, а до кінця 2028 року армія США зможе отримати ще 480 РСЗВ, сумарна кількість досягне понад 1000.
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and have set up 2 more,
with costs of over $30 mio each.
Somehow it appears,
that they sunk some money of
unknown origin in those production lines.
The launchers schould not be that expensive,
than equipped with 6 rockets.
If a javelin costs 1/4 mio,
then it would be safe,
to assume the price of a HIMARS missle
at around 1 mio.
520 mio just for missles would produce only 520 of those.
That would be only some 26 missles for the 20 launchers,
Ukraine is currently deploying.
An attack against an airstrip with 15 helicopters would waste almost all
for one launcher, which afterwards could be retired.
just that....