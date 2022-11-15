Україна в ООН погоджує резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для РФ, - Зеленський

Українські дипломати в ООН погоджують з партнерами резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочинів Російської Федерації проти України.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що перша із цих резолюцій уже підтримана. Вона стосується створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані війною РФ проти України за рахунок російських активів. "Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності", – підкреслив Зеленський.

"Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами", – додав він.

Президент запевнив: все буде зроблено для того, щоб обидві резолюції запрацювали.

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