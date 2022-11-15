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Новини Війна
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Україна в ООН погоджує резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для РФ, - Зеленський

зеленський

Українські дипломати в ООН погоджують з партнерами резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочинів Російської Федерації проти України.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що перша із цих резолюцій уже підтримана. Вона стосується створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані війною РФ проти України за рахунок російських активів. "Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності", – підкреслив Зеленський.

"Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами", – додав він.

Президент запевнив: все буде зроблено для того, щоб обидві резолюції запрацювали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для створення спецтрибуналу для Росії розглядається багатосторонній договір, - ОП

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Зеленський Володимир (24222) ООН (3365) трибунал (273)


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15.11.2022 01:18 Відповісти
В сухому залишку цієї оборутки сотні тисяч життів, зруйнована країна та несамовитий піар ЗЕленого гельмінта.

Зате ЗЄрмачня підняла грошенят та заткнула роти опозиції.

Профіт!!!
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15.11.2022 01:45 Відповісти
Самое страшное оружие которого боятся рашисты - это ответственность. Инфантилы они такие. Им проще подохнуть чем отвечать за свои деяния.
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15.11.2022 02:23 Відповісти
Багато серед держпосадовців, хто "долучився", боїться відповідальності - оскільки знає що багато хто знає що він "долучився". Порятунок - рука руку миє. Якщо цю мафію (вона як короста, майже суцільна) розколоти - є шанс на радикалькну трансформацію країни. Зовнішнє управління ? Хунта ?
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15.11.2022 05:41 Відповісти
Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН во время голосования 11 ноября одобрил предложение Палестины о направлении в Гаагский суд запроса о "длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года". "За" проголосовали 98 стран, в том числе и Украина. Еще 17 стран высказались против, а 52 воздержались.

Позиция Украины возмутила Израиль. В частности, посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил, что его страна этим разочарована.

«Поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", отрицающая связь евреев с Храмовой горой и призывающая к консультативному заключению Международного суда крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», - говорится в его https://twitter.com/michael_brodsk/status/1591125804196691974 заявлении в Twitter.
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15.11.2022 05:50 Відповісти
Дожилися... ООН і Квартал-95...
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15.11.2022 06:20 Відповісти
"Why come here with such a frightened face?"
Один іноземний журналіст про візит Зеленського в Херсон.

это потому, что зеля приехал в Херсон обдолбанный.......
https://twitter.com/i/status/1592105056777736193
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15.11.2022 06:44 Відповісти
 
 