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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти на Луганщині намагаються заселити військових у пусті будинки українців, - Генштаб

рф

На захопленій території Луганської області російські окупанти шукають залишені приватні будинки для заселення своїх військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на вівторок, 15 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. В населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої "адміністрації" для уточнення даних", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) Луганська область (4890)


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Ось і дочекались лоханці рускага міра.
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15.11.2022 08:04 Відповісти
Навіщо?! Ця територія підлягає деокупації.
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15.11.2022 08:04 Відповісти
***** сказало що россосія там навсігда. Ось вони і вірять в це.
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15.11.2022 08:09 Відповісти
Саранча кацапська.
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15.11.2022 08:05 Відповісти
Надо прессекретаря дельного.
В тексте логические ошибки...
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15.11.2022 08:08 Відповісти
Я вже замахаася вказувати на помилки. Результат нульовий.
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15.11.2022 08:12 Відповісти
******* журналістика...)
лише швидкість подачі інфи...
газети - для дебілів...
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15.11.2022 08:17 Відповісти
Козак Гладкий
@1q55HB4ziu6yHyB
·
7 год
А пам'ятаєте, скільки виття було, коли провели декомунізацію назв міст, що навіть Зе на Г+Г казав "атцепітєсь!". Але зараз вже і кцпня знає та тікає з Олешок та гине в Бахмуті, а не Цюрюпинська та Артемівську!
Дякуємо Пороху за реформу!
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15.11.2022 08:19 Відповісти
Йой, та в тих будинках (якщо вони уціліють) після отих "поселенців" треба буде проводити дезінфекцію, та обряд екзорцизму!
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15.11.2022 08:39 Відповісти
 
 