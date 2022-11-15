Російські окупанти на Луганщині намагаються заселити військових у пусті будинки українців, - Генштаб

На захопленій території Луганської області російські окупанти шукають залишені приватні будинки для заселення своїх військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на вівторок, 15 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. В населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої "адміністрації" для уточнення даних", - йдеться в повідомленні.

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