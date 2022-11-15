За добу росіяни вбили одного цивільного мешканця Донеччини. Виявлено тіла 3 убитих рашистами під час окупації. ІНФОГРАФІКА

За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Сєвєрному. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації — у Новому", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ще 1 людина в області отримала поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.