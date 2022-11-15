Війська РФ минулої доби обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новоданилівка, Щербаки, Мала Токмачка, Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Білогір'я, Дорожнянка, Темирівка, Ольгівське, Новоданилівка, Полтавка, Новоандріївка, Чарівне, Новоіванівка, Гуляйполе, Малі Щербаки. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 224 особи, з них 41 дитина.

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