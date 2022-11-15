УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12371 відвідувач онлайн
Новини Війна
7 258 24

Гучний вибух пролунав у гуртожитку з рашистами у окупованому Мелітополі, - мер Федоров

мелітополь

Сьогодні, 15 листопада, у гуртожитку Мелітополя, де зосереджувались окупанти пролунав гучний вибух

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-о поверху". - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські.

Також читайте: Кадировці змушують жителів Мелітопольщини рити окопи, - мер Федоров

"Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - додав він.

армія рф (17729) вибух (4507) Мелітополь (772) окупація (6739) Федоров Іван (651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
15.11.2022 08:59
+17
Привіт з Дніпрян. Тут учора дві вантажівки скотиняк вивезли. Надіють в Мелітополі не менше буде.
показати весь коментар
15.11.2022 08:56
+17
показати весь коментар
15.11.2022 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рвонув самогонний апарат?
показати весь коментар
15.11.2022 08:50 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 09:34 Відповісти
Холодильник зроблений з ігнітрона. Я робив такі. Там водяна рубашка для охолодження. Залишається тільки припаяти 2 п'ятака, а середину всунути змійовик. Все з нержу. Застосовується для контактної точкової зварки як випрямляч.
показати весь коментар
15.11.2022 09:59 Відповісти
Це пан HIMARS квитки на Кобзона роздавав гучно
показати весь коментар
15.11.2022 08:50 Відповісти
Знову селітру курили.
показати весь коментар
15.11.2022 08:53 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 08:54 Відповісти
Привіт з Дніпрян. Тут учора дві вантажівки скотиняк вивезли. Надіють в Мелітополі не менше буде.
показати весь коментар
15.11.2022 08:56 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 08:59 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 09:07 Відповісти
Ашот проиграл Ваньку в карты Вазгену. Рванул пукан.
показати весь коментар
15.11.2022 09:00 Відповісти
Nо smoking
показати весь коментар
15.11.2022 09:04 Відповісти
В полку "Дедов на палке" пополнение. . 80 тыс . могилизованных. К маю 100 точно будет
показати весь коментар
15.11.2022 09:07 Відповісти
До травня? То ви применшуєте можливості ЗСУ.
До Нового Року!!!
показати весь коментар
15.11.2022 09:11 Відповісти
Звісно буде. Просто 100 000 гарне число .
показати весь коментар
15.11.2022 09:15 Відповісти
Так. Але чекаємо раніше. Хоча, якщо неофіційно сприйняти втрати, то там 200-тих вже за сотню. Бо скільки їх вже вовки, лисиці, собаки обглодали. А кабани взагалі, і кісток не залишають.
показати весь коментар
15.11.2022 09:19 Відповісти
Tакож треба враховувати що багато 300-х "плавно прєвращаюца, плавно прєвращаюца" ....в 200-х
показати весь коментар
15.11.2022 09:29 Відповісти
Якщо не втечуть, а втікати будуть однозначно. Слава УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!
показати весь коментар
15.11.2022 10:51 Відповісти
"Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - додав він.

Почему все сообщается в дебильном стиле Квартала95 ?
показати весь коментар
15.11.2022 09:11 Відповісти
рівень як то так
показати весь коментар
15.11.2022 09:41 Відповісти
Чергові чмобіки пішли до пекла і це чудово 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
15.11.2022 09:35 Відповісти
Звиздец Оркам , холодно стало , будут жаться по общагам . Вот там их накроют
показати весь коментар
15.11.2022 09:38 Відповісти
Просрочена тушонка рванула )
показати весь коментар
15.11.2022 09:39 Відповісти
Обильное выделение натурального газа и курение в спальных помещениях.
показати весь коментар
15.11.2022 10:11 Відповісти
Все не накурятся
показати весь коментар
15.11.2022 10:42 Відповісти
 
 