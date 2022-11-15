Гучний вибух пролунав у гуртожитку з рашистами у окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Сьогодні, 15 листопада, у гуртожитку Мелітополя, де зосереджувались окупанти пролунав гучний вибух

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-о поверху". - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські.

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"Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - додав він.