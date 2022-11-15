431 дитина загинула та понад 834 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Станом на ранок 15 листопада 2022 року більш ніж 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 834 зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31", - йдеться в повідомленні.
Так, стало відомо, що 28 травня внаслідок ворожих обстрілів с. Миролюбівка Херсонської області загинула 8-річна дівчинка.
14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни зазнав поранення 9-річний хлопчик.
Також 14 листопада біля с. Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет зазнали поранень різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років.
Повідомляється також, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
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