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Новини Війна
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Макрон попросив Сі Цзінпіна вплинути на Путіна. Той відповів, що Китай "за мир"

макрон,сі,цзіньпін

Президент Франції Емманюель Макрон попросив главу КНР Сі Цзіньпіна закликати російського диктатора Володимира Путіна "повернутися за стіл переговорів" щодо війни РФ проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Лідери країн зустрілися в кулуарах саміту G20, де Макрон заявив, що їм необхідно об’єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну". І попросив Сі Цзіньпіна виступити посередником перед Путіним.

Французький президент "попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна повернутися за стіл переговорів".

У представництві Франції також повідомили, що глава КНР "рішуче виступав проти застосування ядерної зброї та підтримував деескалацію та припинення вогню".

Також читайте: Байден та Сі Цзіньпін виступають проти застосування Росією ядерної зброї в Україні

Китайське видання Global Times, яке контролюється компартією КНР, повідомило, що Сі підкреслив - "позиція Китаю ясна і послідовна", а країна виступає за "припинення вогню, припинення війни та мирні переговори".

При цьому Сі Цзіньпін не згадав Україну напряму і знову не засудив військове вторгнення Росії.

Автор: 

G20 (323) Китай (4678) путін володимир (24068) росія (65856) Франція (3098) Сі Цзіньпін (332) Макрон Емманюель (1509) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+13
Брехливе і лицемірне косооке створіння. І ці кончені клоуни зелені на чолі з арахамією ще з ними загравали до війни. Погрожували штатам, що розвернуться на схід. От дебіли...
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15.11.2022 09:19
+6
В полі трактор дир--дир - дир дир - дир - дир --- ми за мир -- ми за мир .
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15.11.2022 09:20
+5
Десь я вже таке чув, а..пригадав. Ватний "родич" понаєхавший у вкрадений Крим, який спочатку вихвалявся, счас всєх пабедім, тепер скигле ми за мір, але нутрішко гниле, просто добре дали пиз.и.
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15.11.2022 09:22
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Брехливе і лицемірне косооке створіння. І ці кончені клоуни зелені на чолі з арахамією ще з ними загравали до війни. Погрожували штатам, що розвернуться на схід. От дебіли...
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15.11.2022 09:19 Відповісти
Мастер-класс отмораживания. "Мы за мир" и всё тут. Ох и Сунь *** Пуй)
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15.11.2022 09:20 Відповісти
Это из серии. мол, "сунь" муй в цяй - вынь сухим.
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15.11.2022 09:24 Відповісти
В полі трактор дир--дир - дир дир - дир - дир --- ми за мир -- ми за мир .
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15.11.2022 09:20 Відповісти
Ща в нарабсее - другие ценности, типо, трактор в полi деренчить, деренчить, глотку треба промочить, промочить. ХАЙ ЖИВЕ БОЯРА... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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15.11.2022 09:27 Відповісти
Ответ в стиле Мойши Рабиновича . "Мир" для Украины и Московии понятия разные
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15.11.2022 09:20 Відповісти
- Рабинович, за вами рубль!
- Где?!
- Я имею ввиду, что вы должны мне рубль.
- Тогда возьмите тот, что за мной!
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15.11.2022 09:38 Відповісти
Десь я вже таке чув, а..пригадав. Ватний "родич" понаєхавший у вкрадений Крим, який спочатку вихвалявся, счас всєх пабедім, тепер скигле ми за мір, але нутрішко гниле, просто добре дали пиз.и.
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15.11.2022 09:22 Відповісти
бо в Криму залишитись, ой як хочеться!!!!
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15.11.2022 09:24 Відповісти
афуєть!!!! то це макром, з ціпіньом вирішують коли і кому сідати за переговори????????? 😧😧
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15.11.2022 09:22 Відповісти
Си включил дурака вместо того, чтобы дурака выключить.
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15.11.2022 09:26 Відповісти
То Цзинпин проверил, шо брейкер не выключался. Си - не доверяет таукитайским технологиям.
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15.11.2022 09:37 Відповісти
товарісч Макарон додалі вішає локшину на вуха своім обирачам.
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15.11.2022 09:28 Відповісти
Бесполезно... Си идёт по той же дороге, что и Путин, всё больше и больше концентрирует власть в своих руках, убивая даже остатки демократии в Китае. Уже тоже какой-то аналог обнуления себе организовал. Си брата не тронет...
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15.11.2022 09:33 Відповісти
да, подмял все ветви власти, покрывает коррупционеров и устроил гебельс-марафон. или это не си и не в китае?
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15.11.2022 09:47 Відповісти
Так ты осуждаешь узурпацию власти СИнем?
А узурпацию власти зельцем не осуждаешь?
Или вы не понимаете это другое, я ж сам с таво карыта жру?
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15.11.2022 10:22 Відповісти
Кто о чем, а вшивый о бане...)
В статье говорится о Си, мой коммент о нём же. Цитируй, где в статье упоминается Зеленский или мои хвалебные комменты ему...
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15.11.2022 10:26 Відповісти
Шановний не відволікайтеся, сумлінніше вилизуйте клоунячу дупу...
Едине питання, ви по убежденію займаєтеся цією гидкою справою чи за деньгі?
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15.11.2022 10:44 Відповісти
А по сути-то ответить тебе нечего, только метание фекалий...))
Ладно, адепт секты "Зрада - перемога", это твой хлеб, но мне не интересно. Кормежку прекращаю. сколько дальше ни проси...
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15.11.2022 10:48 Відповісти
жми, дуняша. ты так прикольно истеришь.
давай еще про клоунскую демократию
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15.11.2022 10:57 Відповісти
Наш пострел везде "прокомментел"...))
Фанат Пу, я же тебе сказал в другой ветке, что кормежку прекращаю, но ты всё просишь и просишь. Пшёл вон, Бог подаст!
На том и закончим...
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15.11.2022 11:25 Відповісти
оно хйло пу называет) чучело алороссийское)
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15.11.2022 11:44 Відповісти
Так *уйло ж хоче перемовин , але від своїх загарбницьких замашок не відмовився! А нас "хотєлки" *уйла не влаштовують! Тому він іде за своїм крейсером... і ті що *********** нас до таких "мирних перемовин" ідуть за ним слідом!
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15.11.2022 09:34 Відповісти
Мы хотим мир. Желательно весь.
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15.11.2022 09:36 Відповісти
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15.11.2022 09:39 Відповісти
"позиція Китаю ясна і послідовна" / "спєцапєрація ідєт па плану. всє целі будут дастігнути"

- китай, як і раша, ******* зашкваритись, бо їх слова ніколи не мають відношення до дійсності.
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15.11.2022 09:38 Відповісти
В Грузии то же закрепили мир по-французски.
Саркози-посредник. Результат -- 20% территории.
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15.11.2022 09:54 Відповісти
""
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15.11.2022 10:14 Відповісти
 
 