Макрон попросив Сі Цзінпіна вплинути на Путіна. Той відповів, що Китай "за мир"

Президент Франції Емманюель Макрон попросив главу КНР Сі Цзіньпіна закликати російського диктатора Володимира Путіна "повернутися за стіл переговорів" щодо війни РФ проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Лідери країн зустрілися в кулуарах саміту G20, де Макрон заявив, що їм необхідно об’єднати сили, щоб "реагувати на міжнародні кризи, такі як напад Росії на Україну". І попросив Сі Цзіньпіна виступити посередником перед Путіним.

Французький президент "попросив Сі Цзіньпіна закликати Путіна повернутися за стіл переговорів".

У представництві Франції також повідомили, що глава КНР "рішуче виступав проти застосування ядерної зброї та підтримував деескалацію та припинення вогню".

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Китайське видання Global Times, яке контролюється компартією КНР, повідомило, що Сі підкреслив - "позиція Китаю ясна і послідовна", а країна виступає за "припинення вогню, припинення війни та мирні переговори".

При цьому Сі Цзіньпін не згадав Україну напряму і знову не засудив військове вторгнення Росії.