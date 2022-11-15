Вранці росіяни вдарили з мінометів по прикордонному селу на Сумщині, зафіксовано 20 "прильотів", пошкоджено електроопори
Зранку, приблизно о 8:00, ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще звечора, після 21:30, росіяни відкривали вогонь із автоматів по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Усього було 22 постріли. Без наслідків.
Решта ночі минула спокійно.
А от зранку, близько 8:00, ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади (20 "прильотів").
На цю мить відомо про пошкоджені електроопори, гараж та сарай. Деталі уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Сергей Ф.
показати весь коментар15.11.2022 09:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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