Вранці росіяни вдарили з мінометів по прикордонному селу на Сумщині, зафіксовано 20 "прильотів", пошкоджено електроопори

Зранку, приблизно о 8:00, ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще звечора, після 21:30, росіяни відкривали вогонь із автоматів по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Усього було 22 постріли. Без наслідків.

Решта ночі минула спокійно.

А от зранку, близько 8:00, ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади (20 "прильотів").

На цю мить відомо про пошкоджені електроопори, гараж та сарай. Деталі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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