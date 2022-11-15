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Вранці росіяни вдарили з мінометів по прикордонному селу на Сумщині, зафіксовано 20 "прильотів", пошкоджено електроопори

сумщина

Зранку, приблизно о 8:00, ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще звечора, після 21:30, росіяни відкривали вогонь із автоматів по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Усього було 22 постріли. Без наслідків.

Решта ночі минула спокійно.

А от зранку, близько 8:00, ворог ударив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади (20 "прильотів").

На цю мить відомо про пошкоджені електроопори, гараж та сарай. Деталі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За день російські загарбники випустили по Сумщині 264 мін, ракет та снарядів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) Живицький Дмитро (466)


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15.11.2022 09:21 Відповісти
 
 