Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 82 080 осіб (+710 за добу), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 82 080 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
танків - 2861 (+13) од,
бойових броньованих машин - 5773 (+25) од,
артилерійських систем - 1850 (+11) од,
РСЗВ - 393 (+0) од,
засоби ППО - 208 (+2) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 261 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4351 (+35) од,
спеціальна техніка - 160 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Слава ЗСУ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
Подумайте, який шлях ми пройшли!
26 лютого я бачив без оптики, як орки закріплюються на протилежному березі р.Ірпінь у 10 км від Києва (при цьому в мене було лише 4 рожка трасерів, а з "амуніції" - старі рибальськи куртка і штані захісного кольору).
А зараз орки закріплюються на південній околиці Павлівки (оце стратегічне досягнення!!!).
Є різниця?
Указ В.Путина, согласно которому гражданам иностранных государств разрешено служить в российской армии поднял градус ожидания среди патриотической общественности.
"Лично мы ожидаем 100 тысяч граждан КНДР, которые давно хотят, судя по публикациям в СМИ, стать военными строителями МО РФ, и помогать восстанавливать разрушенный войной Донбасс", - написали бойцы 105-го стрелкового полка "народной милиции ДНР" в своём Telegram-канале.
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Ага-ага...
"Военные строители".
А як же, знаємо та розуміємо. Вони збудують.
Дадуть цим нещасним рабам Кіма іржаві калаші і в атаку замість "2-ї у світі армії". Здається все пу вже використав за 8 місяців - армію регулярну та мобілізовану, ПВК, зеків, психічно хворих, а зараз за іноземців взявся. А їм права вибору ніхто не дасть - вони помиратимуть, а гроші за їх наймання пу перерахує киму
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!