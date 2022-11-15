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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 82 080 осіб (+710 за добу), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 82 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 2861 (+13) од,

бойових броньованих машин - 5773 (+25) од,

артилерійських систем - 1850 (+11) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засоби ППО - 208 (+2) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4351 (+35) од,

спеціальна техніка - 160 (+0).

Також читайте: Наша авіація завдала 16 ударів по ворогу. Вражено 13 районів зосередження сил та техніки і 3 позиції ЗРК, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 82 080 осіб (+710 за добу), 2 861 танк, 1 850 артсистем, 5 773 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) знищення (7477) техніка (1846) втрати (4434)


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Топ коментарі
+21
Красівоє
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15.11.2022 09:26
+16
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15.11.2022 09:30
+13
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15.11.2022 09:31
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Красівоє
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15.11.2022 09:26 Відповісти
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15.11.2022 09:30 Відповісти
Хлопці, давайте вже закривайте сотку і нову починайте.

Слава ЗСУ!!!
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15.11.2022 09:26 Відповісти
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15.11.2022 09:31 Відповісти
Ви про це?
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
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15.11.2022 09:33 Відповісти
***** не зупиниться гробити ваньок і при 100 тищах.
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15.11.2022 09:34 Відповісти
московити закріплюються в павлівці. це ті що їх "роздовбали на переправах"
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15.11.2022 09:39 Відповісти
і в Опитному. І в Майорську. Бої в місті Мар'їнка.
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15.11.2022 09:42 Відповісти
і на луганщині...
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15.11.2022 09:54 Відповісти
Та тут все зрозуміло. Після вимушеного відступу з правого берега Дніпра мокшанські пропагандони будуть розповідати мокші про грандіозні успіхи "другої армії світу" при взятті курятника на околиці с.Павлівка чи штурмі сараю на краю с. Опитне.

Подумайте, який шлях ми пройшли!

26 лютого я бачив без оптики, як орки закріплюються на протилежному березі р.Ірпінь у 10 км від Києва (при цьому в мене було лише 4 рожка трасерів, а з "амуніції" - старі рибальськи куртка і штані захісного кольору).
А зараз орки закріплюються на південній околиці Павлівки (оце стратегічне досягнення!!!).
Є різниця?
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15.11.2022 10:31 Відповісти
По второму кругу: В Донбассе ждут "100 тысяч добровольцев из КНДР"

Указ В.Путина, согласно которому гражданам иностранных государств разрешено служить в российской армии поднял градус ожидания среди патриотической общественности.

"Лично мы ожидаем 100 тысяч граждан КНДР, которые давно хотят, судя по публикациям в СМИ, стать военными строителями МО РФ, и помогать восстанавливать разрушенный войной Донбасс", - написали бойцы 105-го стрелкового полка "народной милиции ДНР" в своём Telegram-канале.
________________________________________________________________________________
Ага-ага...
"Военные строители".
А як же, знаємо та розуміємо. Вони збудують.
Дадуть цим нещасним рабам Кіма іржаві калаші і в атаку замість "2-ї у світі армії". Здається все пу вже використав за 8 місяців - армію регулярну та мобілізовану, ПВК, зеків, психічно хворих, а зараз за іноземців взявся. А їм права вибору ніхто не дасть - вони помиратимуть, а гроші за їх наймання пу перерахує киму
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15.11.2022 09:39 Відповісти
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15.11.2022 09:42 Відповісти
Здається, що все це дешеві понти. Вже були тисячі найманців з Сирії. Де вони?Кацапам своїх чмобіків нічим годувати. А ці можуть і голодний бунт вчинити.
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15.11.2022 09:49 Відповісти
хочу 1 декабря отметить 100тыс юбилей
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15.11.2022 09:55 Відповісти
День танків, ББМ, арти, авто і чмобіків! Це реально свято якесь. Дякуємо хлопці!
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15.11.2022 11:11 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.11.2022 11:28 Відповісти
 
 